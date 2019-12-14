Новая серия «Мандалорца»: Что это было? Боба Фетт правда вернулся?

На Disney+ начался второй сезон «Мандалорца» — первого игрового сериала во вселенной «Звездных войн». Смотрим эпизод Джона Фавро и разбираемся в героях, отсылках и пасхалках.

О событиях первого сезона мы напоминали в этом материале.

О чем серия?

Мандалорец Дин Джарин (с голосом Педро Паскаля) путешествует по далекой-далекой галактике в поисках других мандалорцев. С их помощью он надеется найти сородичей Малыша и передать его им. Так он попадает в ловушку, устроенную абиссином Гором Корешем (его озвучил Джон Легуизамо): бандиты окружают Мандо и Малыша, но те легко отбиваются от преступников и берут курс на легендарный Татуин. На песчаной планете, где когда-то вырос Люк Скайуокер, должен присутствовать таинственный мандалорец.

На Татуине он встречает старую знакомую — механика Пели Мотто (Эми Седарис). Она указывает на отсутствующий на картах городок Мос-Пелго, где герой сталкивается шлемом к шлему с человеком в зеленой и знакомой всем фанатам «Звездных войн» мандалорской броне. Однако под ними скрывается не легендарный охотник за головами Боба Фетт, а Маршал — местный шериф по имени Кобб Вэнс (Тимоти Олифант в очередной раз играет представителя власти). Доспехи он выторговал у местных джав и отдавать просто так не собирается. Намечающуюся перестрелку прерывает землетрясение: на город в очередной раз нападает огромное чудовище — крайт-дракон, перемещающийся под песком.

Маршал предлагает сделку: он добровольно отдаст доспехи Фетта, если Мандо поможет расправиться с вредителем. Тот решает задействовать таскенских рейдеров — кочевники находятся в конфликте с жителями Мос-Пелго, но готовы зарыть топор войны в песок и объединить усилия в борьбе с чудовищем. Завершается серия масштабной боевой сценой: Маршал, люди и таскены пытаются взорвать брюхо крайт-дракона, но ничего не выходит. Спасает положение Мандо, залетевший со взрывчаткой прямо в пасть монстра. Он получает доспехи и отправляется восвояси, а в последние секунды мы видим, что за ним все это время наблюдал таинственный незнакомец, в котором без труда узнается актер Темуэра Моррисон. В трилогии приквелов он играл Джанго Фетта, создавшего сына-клона Бобу, поэтому внешность у них должна быть идентична. Так что легендарный охотник за головами, погибший в шестом эпизоде «Звездных войн», вернулся. В следующих сериях «Мандалорца» ждем завиральную историю о том, как он спасся из брюха сарлакка.

Пасхалки и отсылки

Граффити с имперскими штурмовиками и C3PO Зрители на гладиаторских боях Крайт-дракон Дроид R5-D4 Спидер Кобба Вэнса

В самом начале серии Мандо с Малышом проходят мимо граффити с перечеркнутыми шлемами имперских штурмовиков. Среди них затесалась и голова дроида С3-РО! Их автор — художник Дэвид Чо, большой поклонник «Звездных войн». Он также сыграл одного из зрителей гладиаторского поединка, показанного в начале серии.

В эпизоде с гладиаторскими боями присутствуют представители нескольких нечеловеческих рас, хорошо знакомых фанатам франшизы: тви’леки, гаморреанцы, забраки, абиссины. Также в серии нам снова показывают татуинские племена — джав и таскенов.

Крайт-дракон живет в норе сарлакка, огромного песчаного червя с Татуина. В пасть сарлакка падает Боба Фетт в шестом эпизоде «Звездных войн».

Броню Бобы Фетта носит Кобб Вэнс, новый герой для зрителей «Мандалорца» и «Звездных войн». До этого он появлялся лишь в серии романов «Последствия» Чака Вендига, рассказывающих о том, что происходило в промежутке между шестым и седьмым эпизодами франшизы. Биография Вэнса в сериале в принципе соответствует книжной: после падения Империи и воцарения бандитизма на Татуине он купил броню Бобы Фетта у джав и стал самопровозглашенным шерифом.

Один из дроидов Пели Мотто — тот самый R5-D4, которого хотел купить дядя Люка Скайуокера в четвертом эпизоде «Звездных войн».

Кобб Вэнс перемещается на спидере, одна из деталей которого явно позаимствована из того гоночного аппарата, который собрал Энакин Скайуокер в первом эпизоде «Звездных войн».

В конце серии Мандо ударяет по реактивному ранцу Кобба, тот нелепо улетает прочь. Это явная отсылка к шестому эпизоду «Звездных войн», в котором Хан Соло случайно задевает ранец Бобы Фетта.

Крайт-дракон — главный босс этой серии — уже давно упоминается во вселенной «Звездных войн» (его скелет можно увидеть еще в «Новой надежде»), но во всей красе предстает впервые. В четвертом эпизоде Оби-Ван Кеноби отпугивает таскенов, изображая рык этого свирепого монстра.

Вердикт

Новый сезон начался с непривычно длинной серии (50 минут против обычных 30); за режиссуру и сценарий отвечал сам шоураннер Джон Фавро, который предпочел дать фанатам именно то, чего они ждали. В «Маршале» мы видим с десяток знакомых инопланетных видов, Татуин (без которого, видимо, «Звездные войны», совсем не могут), милого Малыша и привычную вестерн-стилизацию — Мандо въезжает в Мос-Пелго будто верхом на коне, озирая дома по обе стороны улицы, а несостоявшаяся перестрелка с Коббом может похвастаться напряженной дуэлью взглядов и ракурсами от кобуры.

«Маршал» не развивает основную сюжетную арку, а рассказывает про побочный квест — герой снова защищает обычных людей от опасности (нечто похожее было в четвертой серии первого сезона), будто выполняя задание в видеоигре, а в качестве вознаграждения получает доспехи легендарного Бобы Фетта. Но жаловаться на это не приходится: эпичная схватка с крайт-драконом сделала бы честь любому фильму по «Звездным войнам», а в финале мы наконец-то получаем подтверждение того, что сам Боба жив и следит за Мандо.