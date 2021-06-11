Самураи в космосе: 10 любимых фильмов Джорджа Лукаса

Джордж Лукас создал самую грандиозную киновселенную Голливуда, далекую-далекую галактику, которая не отпускает фанатов и других режиссеров до сих пор. Сейчас зрители следят за похождениями Мандалорца , а вскоре их ожидает полнометражный фильм, который обещает поставить точку в оригинальной истории. К выходу «Звездные войны: Скайуокер. Восход» вспоминаем, какие фильмы повлияли на творчество режиссера и что стоит посмотреть сценаристам Disney.

Более подробно о кинематографических вкусах Лукаса можно узнать из книги Брайана Джея Джонса «Джордж Лукас: Путь джедая».

«Метрополис» (1927)

Один из главных фильмов немецкого киноэкспрессионизма, черно-белая эпическая картина Фрица Ланга о городе будущего. Метрополис разделен на два уровня: сверху живет аристократия, а под ней влачит свою жалкую жизнь угнетенный рабочий класс. Фильм примечателен практически всем — футуристическим дизайном, операторской работой, костюмами и, конечно, первым экранным роботом.

Почему: Джордж Лукас увидел фильм Ланга в детстве по телевизору, и больше всего его впечатлила серебристая механическая женщина в исполнении Бригитты Хельм. Даже в первых концепт-артах «Звездных войн» позолоченного C-3P0 описывали как робота «в стиле „Метрополиса“» — сходство, как говорится, налицо.

«Жизнь и смерть актера из массовки под номером 9413» (1928)

Экспериментальная короткометражка про мужчину, который приехал покорять Голливуд, но стал лишь участником массовки с номером 9413 на лбу. Фильм сняли французский постановщик Роберт Флори (сюжет вдохновлен его личными страданиями в Америке) и сербский авангардист Славко Воркапич.

Почему: Свои студенческие годы Лукас провел в киношколе Университета Южной Калифорнии, где увлекся авангардными фильмами. Больше всего на него повлияли работы Славко Воркапича, сербского независимого режиссера и монтажера, который ранее преподавал в том же учебном заведении. Особенно Лукас отмечал фильмы «Настроения моря» и «Лесной шепот». «Влияние Воркапича чувствовалось повсюду, — рассказывал режиссер. — Мы много работали с выразительностью фильмов, их грамматикой. Меня мало интересовало само повествование». Под этим влиянием режиссер сам снял несколько короткометражных фильмов, сделанных в традициях авангардного монтажного кино (почти все они сохранились и доступны, например, на YouTube). «Жизнь и смерть актера из массовки под номером 9413» понравилась Лукасу антииндустриальным посылом, и обезличенные герои с цифрами вместо имен перекочевали в полнометражный дебют «THX 1138».

«Флэш Гордон» (1936)

Безупречный американский игрок в поло противостоит инопланетному вторжению и летит в космос, чтобы свергнуть межгалактического диктатора. Флэш Гордон впервые появился на страницах комиксов, а вскоре перекочевал в киносериал Universal и стал главным символом американской фантастики 1930-х. Позже несколько сериалов про этого героя были перемонтированы в полнометражные фильмы.

Почему: Комиксы про инопланетян, прекрасных принцесс и отважных героев оказывали сильнейшее влияние на подростков 1930—1950-х годов. Неудивительно, что экранизации этих сюжетов вскоре захватили телевидение. «Если задуматься о том, что именно я любил ребенком, то это были сериалы, их странный взгляд на жизнь, — говорил Лукас. — Я всегда буду их вспоминать, несмотря на ужасное качество». Позже режиссер и его приятель Гари Кертц задумали снять научно-фантастический фильм наподобие «Флэша Гордона», но не получили права на персонажей серии. Поэтому им пришлось придумывать собственную историю — так и появились «Звездные войны». Кстати, знаменитые ползущие вверх титры были позаимствованы именно из «Флэша Гордона».

«Маменькины сынки» (1953)

Фильм Федерико Феллини о пятерых провинциальных итальянцах, которые мечтают покинуть родной приморский городок. Страна приходит в себя после войны и переживает подъем. Однако главные герои не могут получить удовольствие от жизни в месте, где живут их родственники и все кажется слишком знакомым.

Почему: Многие режиссеры Нового Голливуда находились под впечатлением от европейского кинематографа. Лукас сильно вдохновлялся Феллини и конкретно фильмом «Маменькины сынки» при работе над второй полнометражной работой «Американские граффити». Как отмечал он сам: «[Мы исследовали] те же проблемы взросления». Феллини снимал автобиографический фильм о своем подростковом возрасте в Римини, а Лукас обратился к личным воспоминаниям о калифорнийском городке Модесто.

«Семь самураев» (1954)

Классическая работа режиссера Акиры Куросавы, который создал один из главных фильмов в истории национального кино и в жанре дзидайгэки в частности. В средневековой Японии идет гражданская война, мародеры нападают на маленькие деревни, убивая простых жителей и забирая их урожай. Жители одного из таких поселений принимают решение нанять для защиты самураев, потерявших хозяина.

Почему: Сценарист Джон Милиус, будучи одержимым японским кино, буквально силой заставил своего друга Джорджа Лукаса посмотреть «Семь самураев». Эта страсть оказалась заразительной. Лукас не устает хвалить работу Куросавы в многочисленных интервью: «Это гениальный, гениальный фильм. Каждый раз, когда я его пересматриваю, то не могу поверить в существование такого волшебного смешения прекрасного сюжета, отличной актерской игры, юмора, действия и напряжения». Из «Семи самураев» Лукас взял в «Звездные войны» и тему наставничества, и привычки магистра Йоды, и даже фразу C-3PO «Похоже, мы созданы для страданий. Таков наш удел», и даже само слово «джедай», которое созвучно названию жанра «дзидайгэки».

Подробнее о фильме и его связи со «Звездными войнами» мы рассказывали в этом материале.

«Искатели» (1956)

Бывший конфедерат Итан Эдвардс (Джон Уэйн) возвращается в родные края спустя три года после окончания Гражданской войны. Мирная жизнь заканчивается, не успев начаться: индейцы зверски убивают брата главного героя и его семью. Команчи увезли с собой племянницу Итана Эдвардса, и он отправляется вслед за ними.

Почему: Вестерны были очень популярны на телевидении, и Лукас в детстве пересмотрел целую кучу фильмов с Джоном Уэйном в главной роли, еще не зная ничего о режиссере Джоне Форде. Заимствования из «Искателей» нетрудно увидеть в «Новой надежде»: Люк Скайуокер возвращается на сожженную ферму дяди и тети, подобная сцена была и в фильме Форда. Дуэт молодого искателя приключений и бывалого бойца также можно встретить в обеих картинах.

«Трое негодяев в скрытой крепости» (1958)

Приключенческий фильм Акиры Куросавы, который вновь рассказывает об эпохе феодальных войн в Японии. Два крестьянина бегут с поля битвы и встречают дочь фермера и опытного генерала, пытающегося доставить мятежную принцессу в безопасное место. Пятерка героев отправляется в опасное путешествие по территории врага, чтобы восстановить былой режим. Звучит знакомо?

Почему: «[Фильм Куросавы] влиял на „Звездные войны“ с самого начала, — признается Лукас. — Я искал подходящую историю, потому что у меня были отдельные сцены, но не было основного сюжета. И тогда я вспомнил про „Трех негодяев“, которых я пересматривал в 1972 или 1973 году, и поэтому первый набросок сценария был очень на них похож». Заимствования видны невооруженным глазом на уровне синопсисов этих двух фильмов, да и сам Лукас никогда не отрицал огромного влияния Куросавы. Это касается даже персонажей. Так, двое крестьян превратились в дроидов R2D2 и C-3PO, а генерал Макабэ сменил фамилию на Кеноби.

«Альфавиль» (1965)

Нуар Жан-Люка Годара в антиутопическом сеттинге. Частный детектив Лемми Кошен (Эдди Константин) отправляется в тоталитарный Альфавиль, который находится под управлением искусственного интеллекта. Его задача — избавиться от профессора, который представляет опасность для Земли. Однако в обществе, где запрещены эмоции, он влюбляется в дочь этого профессора.

Почему: Наравне с Феллини Жан-Люк Годар — один из главных европейских режиссеров, впечатливших Джорджа Лукаса. «Альфавиль» оказался хорошим примером научно-фантастического фильма, который создает антиутопически-футуристическую атмосферу без дорогостоящих спецэффектов. «Я вырос на Годаре и Феллини. Они в моем сердце. Но я всегда понимал, что это не коммерция. А мне как раз удалось сделать то, что всегда хотели эти режиссеры — получить кучу денег [за свои фильмы]», — рассказывал Лукас.

«Хороший, плохой, злой» (1966)

Когда классический американский вестерн начал угасать (одна из последних ярких вспышек — «Искатели» Джона Форда), жанр подхватили в Италии. Самым ярким автором спагетти-вестернов стал Серджио Леоне, снявший знаменитую «долларовую трилогию» («За пригоршню долларов», «На несколько долларов больше», «Хороший, плохой, злой»), посвященную приключениям Человека Без Имени. В заключительном фильме этот герой, сыгранный Клинтом Иствудом, объединился с двумя другими преступниками в погоне за пропавшим золотом конфедератов.

Почему: Зачастую герои спагетти-вестернов были отпетыми негодяями, которые преследовали свои корыстные цели. Очевидно, персонаж Иствуда, беспринципный наемник, оказал влияние на будущего Хана Соло. Но не только на него. Даже охотник за головами Боба Фетт был описан Лукасом в первоначальных набросках как «иствудовский Человек Без Имени». А музыка Эннио Морриконе, написанная для вестернов Серджио Леоне, вдохновила саундтрек к «Звездным войнам».

«2001 год: Космическая одиссея» (1968)

Один из лучших научно-фантастических фильмов всех времен, экранизация рассказа фантаста и футуролога Артура Кларка. Режиссер Стэнли Кубрик создал эпическое произведение о человеческой истории, загадочных черных монолитах и космических поисках иного разума. Кроме эзотерической философской начинки, фильм обладает и впечатляющими визуальными решениями — от дизайна космических кораблей до самих межзвездных полетов.

Почему: Без фильма Кубрика никакие «Звездные войны» никогда бы не появились. Это понимает и сам Джордж Лукас, называвший «Космическую одиссею» одним из главных фильмов, повлиявших на него как на режиссера. «Стэнли Кубрик сделал самый превосходный научно-фантастический фильм, и было бы очень трудно снять что-то лучше. На техническом уровне его можно сравнивать [со „Звездными войнами“], но лично я думаю, что „Космическая одиссея“ гораздо более совершенна», — признавался Лукас.