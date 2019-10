Футболка, шуба, пеньюар: 10 фильмов, повлиявших на моду

С зарождения кинематографа мода и кино идут рука об руку. Художники по костюмам используют в фильмах модные силуэты своего времени, а фэшен-дизайнеры, в свою очередь, черпают вдохновение в кинообразах. Но бывает и так, что дизайнер кинокостюмов буквально создает тренд с нуля, не просто вдохновляя модную индустрию, а меняя ход фэшен-истории. Как костюмам из фильмов удается не терять свою актуальность? Разбираем на примере десяти знаковых образов для модной индустрии фильмов.

«Метрополис»

Действие картины разворачивается в огромном футуристическом городе Метрополисе, разделенном на два уровня: наверху — богатая прослойка социума, внизу — эксплуатируемые рабочие. В основе картины лежит смесь из библейских мотивов и размышлений о классовой борьбе, а сам сюжет максимально прост: мужчина из богатой прослойки влюбляется в девушку из бедной. Этой девушке затем предстоит стать первым роботом в истории кино.

Художник по костюмам Вальтер Шульц-Миттендорф потратил немало времени и сил, и в итоге после многочисленных проб и ошибок костюм робота был создан из специального легкого пластика, который быстро затвердевал на воздухе. Исполнительнице роли робота Марии, актрисе Бригитте Хельм, пришлось провести многие часы в гипсовой форме, чтобы получившийся костюм в точности повторял очертания ее тела.

Все труды были не напрасны: этот костюм стал не только одним из самых знаменитых и цитируемых в истории кино, но и по сей день вдохновляет дизайнеров на эксперименты. В сценических костюмах по мотивам образа робота Марии в разное время успели выступить все главные поп-дивы современности: Уитни Хьюстон, Мадонна, Леди Гага, Кайли Миноуг и Бейонсе. Кроме того, Метрополис воссоздан в клипе Мадонны «Express Yourself», а в клипе Уитни Хьюстон «Queen Of The Night» появляется нарезка кадров из картины. Для своего ретрофутуристичного клипа «Radio Ga Ga» кадры из фильма использовала и группа Queen. Считается также, что именно с первого экранного робота был скопирован C-3PO из «Звездных войн».

«Летти Линтон»

Фото: Getty Images

Принято считать, что мода на широкие плечи — тенденция 1980-х годов. На самом деле она появилась гораздо раньше — в 1940-е, и произошло это с легкой руки первого голливудского художника по костюмам Адриана и его музы Джоан Кроуфорд.

Кроуфорд и Адриана связывала большая дружба. За весь период сотрудничества художник создал для актрисы костюмы для 28 картин. Он наизусть знал пропорции ее тела и точно понимал, где нужно подчеркнуть достоинства, а где скрыть недостатки. По легенде, плечи Кроуфорд были слегка шире бедер, что делало ее фигуру неидеальной, но только не для Адриана. Дизайнер, напротив, всячески стремился подчеркнуть и даже визуально расширить плечи актрисы, благодаря чему в 1932 году создал для героини Кроуфорд в картине «Летти Линтон» платье с объемными плечами. Это творение изменило мировую моду навсегда.

К популяризации будущего модного тренда приложила руку крупнейшая голливудская студия Metro Goldwyn Mayer: к выходу картины она построила напротив крупнейших кинотеатров Америки небольшие бутики с копиями знаменитого платья. Успех нового силуэта был настолько ошеломляющим, что его дешевые копии за считанные дни разлетелись по всей стране полумиллионным тиражом, а в моде появился тренд на широкие плечи. В 1942 году после расторжения контракта с Metro Goldwyn Mayer дизайнер создал свой собственный дом мод и открыл несколько шоурумов. Многие американские дизайнеры копировали его знаменитый силуэт V-Line с широкими плечами и узкой юбкой. Тренд на широкие плечи периодически возвращается в моду — например, сегодня они вновь невероятно популярны.

«В прошлом году в Мариенбаде»

В основе сюжета лежит классический любовный треугольник, с той лишь оговоркой, что происходящее зачастую кажется сном, и нелинейная структура повествования лишь усиливает это ощущение. Режиссура одного из главных представителей французской «новой волны» Алена Рене, операторская работа Саши Вьерни и костюмы Коко Шанель в одночасье превратили фильм в культовый если не у массового зрителя, то у искушенных ценителей искусства. Как следствие — номинации на «Оскар» и BAFTA, премия Французского синдиката кинокритиков и «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля.

При работе над фильмом Рене брал за визуальную основу стиль немого кино 1920-х. В качестве ключевого референса выступала самая знаменитая картина Георга Пабста «Ящик Пандоры» со звездой немого кино Луизой Брукс. Наряды героини Дельфины Сейриг разрабатывала 77-летняя Коко Шанель, которая умело скрестила ДНК своего узнаваемого бренда с классическим образом молодой Брукс и получила идеальный гардероб красивой, богатой, но трагичной женщины.

Черные коктейльные платья-футляры и белые жемчужные нити, свойственные дому Chanel, а также летящие шелка, слои тюля и шифона, нежные кружева и драматические перья идеально вписались в барочные декоры, роскошные коридоры, позолоченные комнаты и величественные сады мюнхенских дворцов Шлайсхайм, Нимфенбург и Амалиенбург, где проходили съемки. А летящие рукава-крылья, пеньюары из белых и черных перьев, костюм с металлическим отливом, россыпь кристаллов и бижутерия в виде цепей придали образу героини ощущение женщины-птицы, запертой в драгоценной клетке.

В 2011 году в честь 50-летия картины Карл Лагерфельд создал весенне-летнюю коллекцию Last Year at Marienbad, в которую вошли вариации на тему костюмов из фильма: в частности, культовый перьевой пеньюар. Кроме того, фильм послужил источником вдохновения для клипа «To the End» британской группы Blur, фотосессии Дафны Гиннесс руки Стивена Кляйна для итальянского Vogue, фотосессии Мануэля Оутумуро для испанского Marie Claire, видео кутюрной коллекции 2015 года Ульяны Сергеенко, весенне-летней кампании 2017 года Marc Jacobs Beauty с Вайноной Райдер и для круизной коллекции 2017 года бренда Rochas.

Коллекция Карла Лагерфельда / Фото: Getty Images Вайнона Райдер в рекламной кампании Marc Jacobs Beauty

«Пикник у Висячей скалы»

14 февраля 1900 года, в последний День святого Валентина в XIX веке, группа воспитанниц австралийского частного колледжа под Мельбурном отправляется на пикник у Висячей скалы, но обратно возвращаются далеко не все. Картину открывает цитата Эдгара По: «Что видим мы и что видят в нас есть только сон и сон внутри другого сна». Она точно так же, как и «Мариенбад», намекает на призрачность происходящего. Поддерживается это ощущение убаюкивающей музыкой, дымчатым полурасфокусом и белоснежными кружевными платьями.

Вокруг этих платьев и выстроена основная стилистическая канва картины: воспитанницы пансионата нежно затягивают друг на друге корсеты, томно поправляют юбки или просто красиво возлежат на траве в кружевах с высокими воротничками и «голубиной грудкой». Мода рубежа XIX—XX веков воссоздана здесь с тончайшей скрупулезностью: шляпки-канотье, вязаные чепчики, круглые очки, изящные кулоны, атласные ленты, узорчатые зонты и белые перчатки. Такие изящные девственно-невинные белоснежные образы на фоне песчаной природы Австралии не могли остаться незамеченными. С момента выхода фильма в 1975 году он стабильно находится в списках главных источников вдохновения знаменитых режиссеров, фотографов и дизайнеров. Весенне-летняя коллекция Александра Маккуина в 2005-м, фотосессия Стивена Майзела для итальянского Vogue в 2006-м, осенне-зимняя коллекция Rodarte в 2010-м, весенне-летняя коллекция Band of Outsiders в 2012-м, весенне-летняя коллекция Jenny Packham в 2014-м — яркие тому подтверждения.

Осенне-зимняя коллекция Rodarte в 2010-м Фотосессия Питера Линдберга для американского Vogue Фотосессия Питера Линдберга для американского Vogue Фотосессия Питера Линдберга для американского Vogue Фиби Тонкин и Тереза Палмер для австралийского Vogue Фиби Тонкин и Тереза Палмер для австралийского Vogue Фиби Тонкин и Тереза Палмер для австралийского Vogue Фиби Тонкин и Тереза Палмер для австралийского Vogue Фотосессия Стивена Майзела для итальянского Vogue 2006 Фотосессия Стивена Майзела для итальянского Vogue 2006 Фотосессия Стивена Майзела для итальянского Vogue 2006

Настоящий масштаб влияния картины на современное искусство стал очевиден летом 2015 года, в канун ее 40-летнего юбилея. В честь круглой даты крупные новостные издания от The Telegraph до The Guardian выпустили статьи о стилистической значимости фильма. Режиссер София Коппола, которую, по ее собственному признанию, «Пикник…» когда-то вдохновил на создание «Девственниц-самоубийц», сняла в стиле фильма рекламный ролик духов Марка Джейкобса Daisy. Бренд Erdem посвятил картине свою весенне-летнюю коллекцию. Актрисы и близкие подруги Фиби Тонкин и Тереза Палмер снялись для австралийского Vogue в образе главных героинь картины в одежде Stella McCartney, Erdem, Nina Ricci, Balenciaga, Vivienne Westwood, Louis Vuitton, Prada, Miu Miu, Gucci, Dior и Jean Paul Gaultier. Американский Vogue выпустил фотосессию, стилизованную Грэйс Коддингтон и отснятую Питером Линдбергом.

Празднование 40-летия достигло своего апогея, когда Николь Кидман появилась в прямом эфире на сайте Vogue USA в белоснежном кружевном платье а-ля «Пикник…» и поздравила картину с важной датой и продолжающимся влиянием на индустрию кино и моды.

«Энни Холл»

Картина 1977 года принесла Вуди Аллену сразу два «Оскара» — за лучшую режиссуру и за лучший фильм. Но настоящей наградой стала молниеносная популяризация образа главной героини в исполнении Дайан Китон, а костюмы для фильма, созданные дизайнером Рут Морли, определили облик целой эпохи.

Для конца 1970-х, когда на пике популярности были цветочные платья, металлические шорты и брюки из полиэстера, образ Энни Холл, состоящий из твидовых жакетов, мужских жилеток, наглухо застегнутых рубашек и широких брюк, стал настоящим глотком свежего воздуха и спровоцировал отказ от гендерно-нормативной моды. Для 1977 года подобная идея мужской одежды на женщине была революционной, благодаря чему образ стали молниеносно копировать. Первыми его подхватили эмансипированные женщины Манхэттена, а следом — и весь мир.

Через год после выхода фильма, когда его влияние на моду стало очевидным, журналистка New York Daily News Присцилла Такер взяла интервью у художника по костюмам Рут Морли. Оказалось, что закупки для съемок Морли начала в Reminiscence — дешевом и демократичном складе антикварной одежды и военной формы, перекрашенной в разные цвета. Большинство жилетов и галстуков были найдены в секонд-хендах, старомодные рубашки и мужские шляпы куплены в магазине Unique Clothing Warehouse. Мужские брюки со стрелками, которые, по словам журналистки, «на Седьмой авеню теперь носят все, кому не лень», Морли нашла в ателье Eaves Costume Co., как и мужские ботинки для Китон. В итоге единственными новыми предметами гардероба были рубашки с воротником-стойкой, купленные в магазине сорочек в Сан-Франциско.

Дайан Китон в жизни

Как вспоминала позже Рут Морли, образ Энни во многом сложился благодаря уникальному стилю самой Дайан Китон, которая всегда тяготела к мужским вещам. И судя по страничке актрисы в Instagram, она по-прежнему предпочитает широкие брюки, мужские рубашки и объемные жакеты. Несмотря на то что фильму больше 40 лет, он до сих пор продолжает вдохновлять девушек по всему миру. Картине посвящены модные сайты, советующие, как одеться в стиле «Энни Холл», тематические подборки на Pinterest и дизайнерские коллекции — например, осень-зима 2016 Ральфа Лорена.

«Дикарь»

Фильм с Марлоном Брандо, выйдя в 1953 году, мгновенно и вплоть до конца 1960-х был запрещен к показу во многих странах мира и частично в США. Что, однако, не помешало ему повлиять на молодежную моду.

Образ «плохого парня» Джонни, предводителя банды байкеров, Брандо тщательно разрабатывал сам, для чего перед началом съемок много общался с реальными байкерами, изучая их сленг и жесты. Кроме того, он полностью придумал свой костюм: простая белая футболка, кожаная куртка Perfecto, синие подвернутые джинсы, грубые сапоги и кепка были из его личного гардероба. Актеру также принадлежал мотоцикл Triumph Thunderbird, которым управляет Джонни. В итоге этот свободный бунтарский образ не остался незамеченным. Девушки по всей Америке желали парней, похожих на Брандо, а парни, соответственно, старались ему всячески подражать. Так что вопреки всем запретам и протестам родителей фильм стал невероятно популярен среди молодежи и породил целую волну поклонников и подражателей по всему миру. В Штатах, Великобритании и Европе расцветала мотокультура, а также росло число бандитских группировок, одевающихся, как Брандо в «Дикаре». Кожаные куртки были на время даже запрещены в американских школах, поскольку приравнивались к атрибутике бунтарей.

Кроме того, благодаря «Дикарю» и Брандо из тени вышел такой предмет гардероба, как футболка, который в начале 1950-х все еще считался нижним бельем и из-за отсутствия дезодорантов выполнял функцию «потника». Именно Брандо начал первым на большом экране носить футболку как повседневную одежду. Позже к нему присоединился Джеймс Дин, а затем уже и вся прогрессивная Америка.

«Касабланка»

«Касабланка» вышла на американские экраны в 1942 году. Главную роль обаятельного, местами циничного героя в бежевом тренче и фетровой шляпе сыграл Хамфри Богарт и, сам того не ведая, закрепил за собой каноничный образ частного детектива, который в дальнейшем будет многократно воспроизводиться и тиражироваться в массовой культуре.

Важную роль в популяризации образа сыграл американский кинотеатр Brattle Theatre, запустив в конце 1950-x годов традицию демонстрировать фильмы с участием Богарта в течение недели выпускных экзаменов в Гарвардском университете. Поклонники актера нередко приходили на сеансы в каноничных костюмах богартовских героев и слово в слово цитировали реплики. Так в Америке начался «культ Боги».

Впоследствии классический образ Богарта не раз использовался в культуре, будь то утрированные нуар-фильмы — как, например, комиксы «Город грехов» и «Хранители» и их последующие экранизации — или пародии на них (персонаж Эдди Валиант в «Кто подставил Кролика Роджера»). В открывающих кадрах «Берегись автомобиля» Иннокентий Смоктуновский копирует не только образ, но походку и пластику Богарта. Точно так же Бельмондо в фильме «На последнем дыхании» повторяет жесты Богарта и признается в любви к нему.

«Хранители» «Кто подставил Кролика Роджера» «Берегись автомобиля» «На последнем дыхании»

В 2007 году фотограф Энни Лейбовиц сделала для журнала Vanity Fair фотосессию в стиле нуар с многочисленными отсылками, в том числе к образу Хамфри Богарта. А в финале показа коллекции Dior весна-лето 2010 Джон Гальяно вышел на подиум в образе все того же Богарта. В 1997 году журнал Entertainment Weekly назвал Богарта легендой номер один в истории кино.

«Бегущий по лезвию»

Вышедший в 1982 году «Бегущий по лезвию» стал первой картиной, в которой люди из будущего были одеты в одежду из прошлого. Произошло это благодаря художнику по костюмам Майклу Каплану, который получил работу в картине практически случайно. Как вспоминает режиссер Ридли Скотт, ему надоело видеть бесконечные футуристические наброски дизайнеров, поэтому он попросил прислать к нему кого-нибудь «молодого и свежего, без избитых идей о научной фантастике». «Весь фокус был в том, чтобы не переборщить с костюмами, ведь будущее должно выглядеть максимально реалистично. В той моде, которую мы создавали, была комбинация футуристичности и ретро».

В итоге юный Майкл Каплан, для которого «Бегущий…» стал первой работой в кино, обратился при создании образов главных героев к моде 1940-х годов. Так костюм Рика Декарда (Харрисон Форд) был вдохновлен костюмами Хамфри Богарта в «Мальтийском соколе» и «Касабланке». Позже Каплан вспоминал: «Харрисона Форда утвердили на роль в последний момент, а мы уже сделали наброски костюмов для его персонажа. В фильме он должен был носить футуристический плащ и необычный костюм. На одной из иллюстраций на герое была фетровая шляпа в стиле Хамфри Богарта. „Я только что закончил сниматься в одном фильме, — заявил Форд, — он еще не вышел, но мне там всю дорогу приходилось носить шляпу. Я больше не хочу носить шляпу“». Речь, разумеется, шла об «Индиане Джонсе: В поисках утраченного ковчега». В итоге Каплан одел детектива в классический бежевый тренч, коричневую рубашку и галстук с геометрическим паттерном, а от шляпы пришлось отказаться.

«Бегущий по лезвию»

При разработке образа репликанта Рейчел в исполнении Шон Янг Майкл Каплан использовал в качестве вдохновения главных див золотой эры Голливуда. Прическа victory rolls была «подсмотрена» у Джоан Кроуфорд в картине «Милдред Пирс»; томный взгляд, алые губы и сигарету во рту он позаимствовал у Лорен Бэколл из «Глубокого сна»; а пиджаки с широкими плечами и узкие юбки были вдохновлены костюмами Адриана. «У Адриана была своя особенная техника, — рассказывает Каплан. — Он брал мех, выворачивал его наизнанку и потом сшивал по кусочкам, таким образом создавая уникальные меховые изделия. Именно по этой технике я и сделал меховое пальто для Рейчел».

Джоан Кроуфорд в «Милдред Пирс» и Шон Янг в «Бегущем по лезвию»

Вивьен Вествуд стала первой, кто посвятил фильму свою коллекцию 1983 года Punkature, и в дальнейшем влияние «Бегущего…» на модную индустрию лишь росло. В 1998 году Александр Маккуин, на тот момент креативный директор Givenchy, посвятил коллекцию репликанту Рейчел, взяв за основу широкоплечие силуэты и идеальную укладку героини. В том же году фотограф Стивен Майзел снял модель Эухению Сильву в образе Рейчел для обложки итальянского Vogue. Позднее, в 2011 году, Майзел снова обратился к образу репликанта, на этот раз для рекламной кампании Balenciaga с Жизель Бюндхен. В 2016 году все та же Рейчел вдохновила на коллекцию Гарета Пью, а в 2017-м — Томаса Майера для Bottega Veneta. Одной из самых известных коллекций, посвященных картине, стал показ Рафа Симонса SS18, прошедший в закрытом нью-йоркском супермаркете.

Гарет Пью, коллекция зима 2016-2017 Показ Рафа Симонса SS18

«Матрица»

Выйдя в прокат 31 марта 1999 года, «Матрица» тут же стала культовой картиной нового поколения. И хотя художница по костюмам фильма Ким Барретт говорит, что всего лишь пыталась предугадать моду будущего, на самом деле именно она ее и создала.

Самым главным костюмом «Матрицы», повлиявшим как на подиумную, так и на уличную моду начала нулевых, стало, безусловно, пальто Нео. Несмотря на то что большинство фанатов считают это пальто кожаным, в действительности оно было сделано из тонкой шерстяной ткани, которую Ким Барретт приобрела в Нью-Йорке по три доллара за метр: «Это была идеальная ткань, идеально подходящая под задачу сделать полы пальто плотными, но развевающимися. Самое смешное, что люди постоянно говорят мне о кожаном пальто Нео, но на самом деле у него никогда не было кожаного пальто!». Вторым запоминающимся костюмом, также немало повлиявшим на модную индустрию, стал костюм Тринити, созданный из ПВХ. Благодаря выбору такой нестандартной ткани зритель всегда знает, что если в темноте промелькнуло что-то лакированное или блестящее, то это точно Тринити.

Первым дизайнером, вдохновившимся фильмом, стал Джон Гальяно, посвятивший картине коллекцию Dior Haute Couture 1999. Второй стала Вера Вонг с коллекцией осень-зима 2000, в которой были представлены многочисленные пальто в стиле Нео и Морфеуса. Не обошло влияние «Матрицы» и красные ковровые дорожки: в 2000 году Джанет Джексон появилась в образе Тринити на MTV Movie Awards, а сегодня в подобных нарядах можно увидеть Кендалл Дженнер, Ким Кардашьян, Беллу и Джиджи Хадид.

Джанет Джексон на MTV Movie Awards 2000 год / Фото: Getty Images

Недавно вместе с девяностыми в моду снова вернулась и «Матрица». Balenciaga и Vetements вывели в 2017 году на подиумы удлиненные кожаные пальто и объемные тренчи в комплекте с узкими солнцезащитными очками. Похожие кожаные силуэты появились в том же сезоне у Balmain и Alexander McQueen. Год спустя свою коллекцию осень-зима 2018 посвятил «Матрице» Александр Вонг, а Вирджил Абло начал продавать свои кожаные платья в паре с узкими очками Off-White.

Показ коллекции Dior Haute Couture-1999 Показ коллекции Alexander Wang осень-зима 2018 Показ коллекции Versace 2010-2011

«Серые сады»

Это не только один из самых значимых фильмов в истории документального кино, но и самый влиятельный документальный фильм с точки зрения моды. Американские аристократы по фамилии Бувье живут в некогда роскошном особняке в Ист-Хэмптоне под названием «Серые сады». Особняк с годами пришел в упадок и стал любимым местом обитания 52 котов и многочисленных енотов, а Эдит Бувье старшая и Эдит Бувье младшая (или, как ее называли, Маленькая Эди) превратились в отшельниц, пока к ним в гости не пришли документалисты братья Мэйслес и не рассказали о них всему миру.

Вместе с успехом фильма пришла известность и к уникальному стилю семейства Бувье. Маленькая Эди наряжала свою мать и в первую очередь себя в остатки некогда роскошного гардероба, надевая купальники поверх водолазок и превращая платья в набедренные повязки, а блузки, свитера и даже полотенца — в головные уборы. Отсутствие средств на новую одежду с лихвой компенсировалось большим количеством свободного времени, богатым аристократическим прошлым, привитым с детства вкусом, эксцентричным чувством стиля и непредсказуемой фантазией.

Такой яркий подход к собственному гардеробу плюс несравненное обаяние Маленькой Эди (которой на момент создания фильма уже ни много ни мало 50 лет) сделали свое дело. После выхода картины модная индустрия была в восторге. Многие именитые дизайнеры по-прежнему с завидной периодичностью посвящают свои коллекции этому аристократическому семейству. Марк Джейкобс называет себя самым преданным поклонником Бувье: в 2007 году знаменитый дизайнер создал сумочку Little Edie в честь Маленькой Эди, а также посвятил «Серым садам» свои коллекции в 2006 и 2018 годах. Джон Гальяно, в свою очередь, под влиянием картины создал коллекцию весна-лето 2008, которая во многом заимствует и копирует важнейшие элементы стиля Эдит. Отсылки к образам Бувье можно найти в коллекции Balenciaga осень-зима 2017. Дизайнер Джон Бартлетт однажды признался, что смотрит фильм каждые четыре месяца.

Не остаются в стороне фотографы и стилисты. В 2014 году Джо Зи, креативный директор журнала Elle, снял Кристен Уиг на территории нынешних «Серых садов», которыми теперь владеет главный редактор газеты The Washington Post Бенджамин Брэдли. Стилист Людивин Пуаблан и креативный директор Фабьен Барон предложили свою версию «Серых садов» для мартовского номера журнала Interview в 2015 году. Harper’s Bazaar посвятил картине фотосессию для сентябрьского номера 2007 года с Мэри-Кейт Олсен и Лорен Хаттон. А фотограф Стивен Майзел сделал в честь фильма культовую съемку для майского номера итальянского Vogue 1999 года с моделью Эмбер Валлеттой в главной роли.