Дьяволицы и убийцы: 10 любимых фильмов Стивена Кинга

Произведения Стивена Кинга экранизировали рекордное количество раз для ныне живущего автора: по его романам и повестям снято более 60 фильмов и десяток сериалов. Многие из них стали классикой, как, например, «Сияние» Кубрика, «Кэрри» де Пальмы и «Побег из Шоушенка» Дарабонта.

Сам Кинг не только принимает участие в создании кино, но и с удовольствием его смотрит. Писатель не пропускает новинки, пишет в своем Twitter рецензии и составляет подборки достойных современных хорроров. Ранее мы рассказывали о лучших экранизациях Кинга, а теперь приводим список его любимых фильмов.

«Колдун» (1977)

Южная Америка. Четыре эмигранта, которым нечего терять, ввязываются в сомнительную авантюру: им нужно перевезти грузовик со взрывчаткой. Взамен каждому обещают по 10 тыс. долларов при условии, что груз не рванет в пути. Уильям Фридкин переснял франко-итальянский триллер «Плата за страх» 1953 года, взяв на главную роль звезду 1970-х Роя Шайдера.

Почему: «Мой самый любимый фильм всех времен, и это может удивить вас, — „Колдун“ Уильяма Фридкина», — рассказывал писатель. Выбор и правда неожиданный, ведь все думают, что Кинг смотрит только хорроры, но сам он подчеркивал, что любит фильмы, которые держат зрителя в напряжении — как ужасы, так и триллеры. Кинг не раз говорил, что «Колдун» прекрасен в своей простоте, но одновременно с этим создает такую напряженность, что от него невозможно отвлечься. Кроме того, по мнению Стивена, это одна из двух лучших ролей Шайдера (вторая — в «Челюстях»). «Многие могут поспорить, что оригинальный фильм Клузо „Плата за страх“ лучше, но я с этим не согласен», — отмечал Кинг.

«Дьяволицы» (1954)

Мрачный триллер Анри-Жоржа Клузо о женской мести. Действие разворачивается в провинциальной школе-интернате, которую возглавляет неприятный мужчина средних лет по имени Мишель. Его жена и его последняя любовница, молодая учительница, объединяются, чтобы убить директора. Спустя некоторое время женщины обнаруживают, что труп Мишеля исчез.

Почему: По мнению Кинга, «Дьяволицами» Клузо переплюнул самого Хичкока. «Это шедевр. В наше время он ужасает, так же как и в 1950-е», — говорил писатель.

«Перебежчик» (1979)

После гибели жены и дочери композитор Джон Рассел (Джордж К. Скотт) переезжает из Нью-Йорка в Сиэтл и покупает заброшенный особняк в сельской местности. Вскоре Рассела начинают мучить кошмары, а в огромном доме происходят странные вещи: то дверь сама откроется, то детский мяч скатится с лестницы.

Почему: Кинг назвал «Перебежчика» самым любимым мистическим хоррором. «В нем нет монстров, вылезающих из груди, зато есть детский мячик, прыгающий по лестнице, и этого оказалось достаточно, чтобы напугать меня до смерти», — рассказывал писатель. Кроме того, он считает, что это одна из лучших ролей в карьере Джорджа К. Скотта.

«Ночь демона» (1957)

«Ночь демона» — киноадаптация рассказа «Проклятые руны» британского писателя М. Р. Джеймса, чьим последователем называл себя не только Кинг, но и, например, Лавкрафт. В центре сюжета — американский профессор, приехавший в Англию расследовать гибель своего коллеги, который изучал некий демонический культ. Компанию профессору составляет племянница погибшего, которая с самого начала чувствует неладное.

Почему: «„Ночь демона“ — хоррор старой школы. Режиссер Жак Турнёр был учеником Вэла Льютона, и это значит, что в его фильмах совсем немного ужасов, а настоящий кошмар случается всегда в самом конце, — объяснял Кинг. — Но это прекрасная экранизация „Проклятых рун“ М. Р. Джеймса».

«Деревня проклятых» (1960)

Классический британский фильм ужасов с уклоном в научную фантастику. Необъяснимая сила заставляет всех жителей небольшой деревушки уснуть. После пробуждения обнаруживается, что все женщины детородного возраста беременны. Они рожают одинаковых светловолосых детей, которые аномально быстро растут и владеют полным набором сверхъестественных способностей.

Почему: Как и в случае с «Ночью демона», в «Деревне проклятых» Кинг в первую очередь ценит первоисточник — роман «Кукушки Мидвича» Джона Уиндема. «Что касается британских хорроров (завернутых в научную фантастику), то нет ничего лучше „Деревни проклятых“ Вульфа Риллы. Джордж Сэндерс проделал прекрасную работу в роли учителя, который руководит целым классом странных детей», — говорил Кинг.

«Дуэль» (1971)

«Дуэль» — один из ранних фильмов Спилберга, снятый для телевидения. После успеха на ТВ к картине добавили 20 минут и пустили в кинотеатры. В центре сюжета — водитель, которого на хайвее посреди пустыни начинает преследовать монструозный грузовик с невидимым водителем.

Почему: В «Дуэли» есть все, что так любит Стивен Кинг: напряжение и ретроавтомобили. Вот как писатель отзывался об этом фильме: «Это самый изобретательный фильм Спилберга, он запал мне в душу. Один человек, один грузовик, одна схватка насмерть».

«Попутчик» (1986)

Роуд-муви с большим количеством убийств и автокатастроф. Молодой парень (Си Томас Хауэлл), перегоняющий кадиллак через Техас, подбирает на дороге попутчика (Рутгер Хауэр), который убивает как одиноких водителей, так и целые семьи.

Почему: Больше всего Кингу понравился Рутгер Хауэр, сыгравший серийного убийцу. «Попутчик в исполнении Хауэра — это потрясающее зрелище», — объяснял Кинг.

«Отчим» (1986)

Харизматичный мужчина по имени Джерри Блейк съезжается с одинокой женщиной и ее дочерью-подростком. Идеальный отчим вызывает подозрения у девочки, и не зря. Блейк оказывается серийным маньяком, который втирается в доверие к матерям-одиночкам и убивает их.

Почему: Кингу нравится тип героев, которых он описывает как «ужасающего мужчину, появляющегося ниоткуда». В «Отчиме» Рубина такого героя играет Терри О’Куинн, известный российскому зрителю по роли Локка в сериале «Остаться в живых». Блейк, по словам Кинга, — совершенно очаровательный психопат-убийца, ищущий семью, которая полюбит его.

«Сквозь горизонт» (1997)

2047 год. Спасательный корабль отправляют на другой конец Солнечной системы, чтобы выяснить, что произошло со скоростным звездолетом, давно исчезнувшим и внезапно появившимся у планеты Нептун. На заброшенном корабле спасателей не ждет ничего хорошего — только ужас и бескрайний космос вокруг. Четвертый полнометражный фильм британца Пола У. С. Андерсона — это и научная фантастика, и настоящий космический хоррор.

Почему: Кинг описывал «Сквозь горизонт» как террор Лавкрафта в открытом космосе, смешанный с «Экспериментом Куотермасса» (в этом фильме группа ученых запускает в космос ракету, которая возвращается на Землю без части экипажа и с астронавтом-мутантом на борту). «Сюжет слишком закрученный, но визуальная часть прекрасна», — отмечал писатель.

«Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» (1999)

Малобюджетный мокьюментари-хоррор, успех которого открыл псевдодокументальным фильмам ужасов дорогу на большие экраны. 1994 год, Мэриленд. Трое студентов-кинематографистов отправляются в дремучий лес, чтобы снять документалку о местной легенде, злой ведьме из Блэр, и исчезают. Год спустя отснятый ими материал находят, а самих студентов — нет.

Почему: «Кое-что о „Ведьме из Блэр“: фильм выглядит чертовски реалистично. Еще кое-что о „Ведьме из Блэр“: все кажется настоящим. И поэтому это выглядит как самый страшный ночной кошмар, когда просыпаешься и плачешь от облегчения, потому что снилось, что тебя похоронили заживо, а оказалось, что это кот уснул на груди», — объяснял Стивен Кинг. Кроме того, писатель даже посвятил целое эссе фильму Дэниэла Мирика и Эдуардо Санчеса.