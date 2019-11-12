Что было в первом сезоне «Мандалорца». Краткий пересказ

На Disney+ 30 октября выходит второй сезон «Мандалорца» о приключениях одинокого наемника и Малыша Йоды. Кратко рассказываем, что происходило в предыдущих сериях первого игрового сериала во вселенной «Звездных войн».

После падения Галактической Империи, показанной в «Возвращении джедая», прошло пять лет. Кланы мандалорцев, представителей некогда могучего народа благородных бойцов, разбросаны по всей Галактике. Один из воинов обитает на окраине Новой Республики. Как и многие другие мандалорцы, он наемник, охотник за головами.

Глава 1. Мандалорец

Мандалорец встречается с клиентом на планете Неварро и получает новое задание — найти некий объект. Ему сообщают только возраст (50 лет) и последнее местоположение, а в качестве награды обещают бескарскую сталь, металл для изготовления мандалорской брони. Герой прилетает на планету Арвала-7, кооперируется с дроидом-наемником и, убив всю охрану, находит в убежище зеленого ушастого малыша — вылитого магистра Йоду!

Глава 2. Дитя

Забрав Малыша, Мандалорец добирается до своего корабля и видит там толпу джав — низкорослых гуманоидов, которые вот-вот разберут судно на запчасти. Те оглушают охотника и исчезают. Но он встречает местного фермера Куиила и с его помощью все же договаривается с джавами. Они возвращают детали в обмен на яйцо носорога. К слову, зверь едва не убивает героя, но его спасает Малыш. С помощью Силы!

Глава 3. Грех

Мандалорец привозит Малыша клиенту. Он спрашивает про его дальнейшую судьбу, но не получает ответа ни от заказчика, ни от лидера Гильдии охотников за головами Грифа Карги. В итоге герой обнаруживает, что Малыша отправили в лабораторию, где над ним ставят опыты. Он спасает ребенка и с боем покидает Неварро — в этом ему помогают другие мандалорцы, скрывающиеся на планете.

Глава 4. Убежище

Следующая остановка — лесистая планета Сорган. На выходе из забегаловки на Мандалорца нападает наемница и бывший солдат Сопротивления Карасинтия Дюн, которая просит его покинуть Сорган. Вскоре герои объединяются: их нанимают жители деревни, которым нужна защита от налетчиков. Мандо и Кара обучают фермеров сражаться и под покровом ночи уничтожают рейдеров. Поначалу Мандалорец хочет оставить Малыша в деревне для его же безопасности, но передумывает, когда того чуть не убивает один из киллеров Гильдии.

Глава 5. Стрелок

После воздушного боя у Мандо ломается корабль, и он приземляется на Татуине. Чтобы заработать на ремонт, он помогает молодому охотнику за головами Торо Каликану в поимке наемницы Феннек Шанд (она попала в плен и рассказала Каликану, что Мандалорец предал устав Гильдии, и посоветовала сдать его в обмен на солидный выкуп). Каликан убивает ее, похищает Малыша, но в итоге погибает от рук главного героя. В конце рядом с телом Шанд появляется таинственная фигура в плаще.

Глава 6. Заключенный

Рэн, давний знакомый Мандалорца, просит освободить своего помощника из тюремного корабля Новой Республики и посылает в подмогу бывшего имперского снайпера Мейфелда, деваронца Берга и тви’леканку Ши’ан. Но эти трое оказываются предателями: вызволив пленника, они запирают Мандо в камере. Тот выбирается с помощью оторванной руки дроида. Он оставляет противников в тюрьме и наводит на Рэна республиканские X-wing, которые взрывают его базу.

Глава 7. Расплата

Глава Гильдии Карга сообщает Мандо, что в его город вторгся тот самый клиент, что охотится за Малышом. Они заключают пакт: Мандо поможет убить захватчика, а Карга уладит его конфликт с Гильдией. К ним присоединяются Кара и Куиил. Вскоре Малыш спасает жизнь Карги, и тот признается, что хотел предать Мандалорца. Герои вновь объединяются и отправляются в логово клиента. Там они попадают в засаду моффа Гидеона, бывшего офицера Империи. Затем его солдаты убивают Куиила и похищают мини-Йоду.

Глава 8. Искупление

Малыша спасает тот самый дроид из первой серии — оказывается, Куиил нашел его, восстановил и превратил в няню. Робот спешит на выручку Мандо и его друзьям. В ходе перестрелки Мандалорца тяжело ранят. Герои окружены, но им удается улизнуть через канализацию. На выходе дроид жертвует собой, уничтожая солдат Гидеона, а Мандо сбивает его истребитель. Перед этим Оружейница, лидер мандалорского племени, наставляет главного героя: он должен заботиться о Малыше до его воссоединения с соплеменниками или совершеннолетия. Таков путь!