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Видео дня: Аниме-заставка сериала «Мандалорец». Стильная и с джазом

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Авторы YouTube-канала Malec выпустили аниме-версию заставки сериала «Мандалорец». Опенинг к спин-оффу «Звездных войн» сделан в духе «Ковбоя Бибопа»: быстрая нарезка под энергичный джаз, разделение экрана на отдельные панели, характерная анимация персонажей. Приключения Малыша Йоды и охотника за головами отлично смотрятся в виде аниме, а дроиду IG-11 очень идет наряд горничной.

Заставка «Ковбоя Бибопа»:

Кроме «Мандалорца» Malec сделали аниме-заставки к «Игре престолов», «Рику и Морти», игре «Fortnite».

«Мандалорец» — первый игровой сериал по «Звездным войнам». Он повествует о наемнике, живущем на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Однажды герой получает заказ — доставить некий объект, которым оказывается зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка.

Сюжет второго сезона не раскрывается. Скорее всего, одинокий охотник за головами продолжит путешествие по окраинам далекой-предалекой галактики в компании Малыша Йоды. Главным противником Мандалорца в продолжении станет мофф Гидеон (Джанкарло Эспозито), высокопоставленный имперский офицер.

Сериал вернется на экраны 30 октября.

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