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Фото дня: Джордж Лукас встречает Малыша Йоду

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Джон Фавро опубликовал фотографию знаменательной встречи на площадке сериала «Мандалорец»: создатель «Звездных войн» Джордж Лукас лично познакомился с Малышом Йодой. На фото (к сожалению, не самого лучшего качества) Лукас с интересом рассматривает куклу персонажа, поддерживая ее словно настоящего малыша. При этом неизвестно, на съемках какого сезона Лукас смог подержать Малыша Йоду.

После появления в финале первого эпизода «Мандалорца» очаровательный персонаж, названный просто Малыш Йода, или мини-Йода, захватил интернет. На его основе делают игрушки и посвящают ему мемы, а режиссер Вернер Херцог признался, что при виде Малыша Йоды на площадке можно было расплакаться от переизбытка чувств.

События «Мандалорца» разворачиваются после падения Галактической империи в финале «Возвращения джедая», но до появления Первого Ордена, с которым зрители познакомились в «Пробуждении силы». В центре сюжета — одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

Однажды мандалорец получает заказ — доставить загадочному клиенту некий объект. Вскоре выясняется, что цель — милый зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка, за которым охотится половина галактики.

Второй сезон «Мандалорца», работа над которым стартовала 14 ноября 2019 года, ожидается осенью 2020 года.

«Мандалорец» вошел в список лучших сериалов 2019 года по версии редакции КиноПоиска. Почему проект не похож на другие сериалы 2019-го, главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и журналист и аудиопродюсер Мика Голубовский обсудили в выпуске подкаста «В предыдущих сериях».

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