Видео дня: Дэниэла Крэйга путают с Джеймсом Бондом в рекламе Heineken

Производители пива Heineken вновь объединились с создателями фильмов о Джеймсе Бонде и выпустили к релизу «Не время умирать» рекламный ролик «Дэниэл Крэйг против Джеймса Бонда». В видео Дэниэл Крэйг пытается жить нормальной жизнью, пока весь мир считает, что он настоящий агент 007.

В ролике Крэйг едет по делам и садится в такси. Узнав в актере Бонда, таксистка устраивает ему лихую поездку, и тот забывает в машине паспорт и бумажник. Так начинается погоня, посреди которой Крэйг выдыхается. В итоге он находит такси в особняке, где проходит вечеринка, и вынужден украсть смокинг, чтобы пробраться внутрь. Получив документы, Крэйг наконец может насладиться холодным Heineken. «Однажды Джеймс Бонд, всегда Джеймс Бонд» — заключает теглайн ролика.

В «Не время умирать» Джеймс Бонд временно оставил службу и отправился наслаждаться жизнью на Ямайке. Отпуск прерывается с появлением на острове старого знакомого Феликса Лейтера из ЦРУ, который просит агента 007 о помощи. Миссия по спасению похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось изначально, и Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею по имени Сафин.

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