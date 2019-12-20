«Если он умрет, мы устроим мятеж»: Все продолжают сходить с ума по Малышу Йоде

Плюшевый Малыш Йода

Disney наконец открыла предзаказ на долгожданные игрушки в виде Малыша Йоды. Это произошло на несколько месяцев раньше, чем планировалось. На данный момент продажа приостановлена, все игрушки раскупили за день. 28-сантиметровый плюшевый персонаж в пальто из искусственной замши продавался за 25 долларов (примерно 1,5 тыс. рублей) и должен был попасть к покупателям в январе-феврале 2020 года.

Как рассказал шоураннер «Мандалорца» Джон Фавро, Disney не стала заранее выпускать игрушки и сувениры с Малышом Йодой по его просьбе. Создатель сериала боялся, что производство мерча могло бы спровоцировать спойлеры, и появление бэби-Йоды было бы не таким эффектным, как получилось. Фавро также рассказал, что держать Малыша Йоду в секрете предложил актер и музыкант Дональд Гловер, с которым режиссер работал над «Королем Львом».

Коктейли

Американские бары стали предлагать посетителям коктейли «Малыш Йода». Некоторые бармены мешают джин с матчей, а уши персонажа делают из огурца, другие добавляют в коктейль ликер, пунш и дольки лайма, а для глаз используют коктейльную вишню. Для того чтобы напиток выглядел в точности как мини-Йода, бокалы оборачивают в салфетки, тряпочки и даже шарф, напоминающие костюм персонажа. Вот здесь можно найти один из рецептов «Малыша Йоды».

Печенье

Одними коктейлями дело не ограничилось. В соцсетях начали делиться фотографиями рождественского печенья в виде малыша Йоды. Лайфхак для приготовления такого печенья подсказала пользовательница Instagram под ником atakturk. Она заметила, что если от печенья, вырезанного обычной формой-ангелом, отрезать голову, то получится Малыш Йода, которого останется только раскрасить съедобной глазурью.

Неофициальный мерч

Неофициальный мерч с мини-Йодой появился сразу после первой серии «Мандалорца». Умельцы продают игрушки ручной работы и свитера, а в онлайн-магазинах предлагают наклейки, открытки и толстовки с зеленым милашкой. Но накануне выхода финальной серии первого сезона «Мандалорца» лучше всего выглядит футболка со слоганом «Если малыш Йода умрет, мы устроим мятеж». Звучит как реальная угроза.

Малыш Йода из Lego

В ожидании официального набора с малышом Йодой от Lego пользователи Reddit начали собирать его своими силами. hachiroku24 показал, как собрать дитя и его летающую коляску из стандартных деталей, ушей гоблина и одежды Оби-Вана Кеноби из серии Bionicle. А 00squirrel смоделировал персонажа в дизайн-программе Lego Bricklink Studio и показал, что для малыша, как у hachiroku24, потребуется 123 детали, которые обойдутся в 20—30 долларов (1200—1800 рублей).

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