Малыш «Мандалорца»: Что известно о мини-Йоде

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Кто такой мини-Йода?

Малыш Йода, как его прозвали зрители, появился в конце первой серии «Мандалорца» (подробнее о сериале читайте здесь). Именно за ним послали главного героя, наемника родом с планеты Мандалор. Об умилительном персонаже пока известно немного. Действие сериала разворачивается через пять лет после событий, показанных в «Возвращении джедая», а значит, 50-летний пришелец родился еще до начала войны клонов и развития межгалактического конфликта. Также мы знаем, что малыш обладает Силой: во второй серии он пытался залечить рану мандалорца и сумел поднять в воздух огромного шерстяного носорога.

О связи персонажа с Йодой или другими представителями расы никаких подробностей нет. Создатель «Звездных войн» Джордж Лукас много раз говорил, что создавал Йоду как самого загадочного героя «Звездных войн» и намеренно замалчивал его происхождение и прошлое. У расы, к которой принадлежит магистр, даже нет названия. «Он загадочный персонаж. Он волшебный персонаж. У него нет предыстории. Он приходит, и он уходит», — объяснял режиссер в одном из интервью. При работе над второй трилогией Лукас все же расширил историю Йоды и ввел в Совет джедаев героиню по имени Йаддль, представительницу той же расы. Еще несколько зеленых существ с необычайной Силой появились в играх и комиксах вселенной.

Фанаты «Звездных войн» уже выдвигают теории о будущем малыша, связанные с клонированием. Самая странная звучит так: персонаж — это клон магистра Йоды, а доктор Першинг (Омид Абтахи), который просил мандалорца привезти добычу живой, будет ставить над ним эксперименты. Пока же зрителям остается догадываться, что ждет малыша в следующих сериях.

Как на него отреагировали зрители?

Мини-Йода сразу покорил пользователей соцсетей. Ему даже завели отдельный аккаунт в Twitter!

Перевод: «Ты смотришь в телефон и улыбаешься: что там? Ничего…»

Перевод: «Хочу сказать, что я готов умереть за малыша Йоду».

Перевод: «Бумер, окей».

Перевод: «Слушайте, я знаю, что этот малыш Йода — просто очередной способ поднять продажи игрушек или чего там, но мне так нравится смотреть на эту крошку и его складочки, что он делает, какая у него цель, почему он такой милашка».

Перевод: «Защитить меня должен ты. Слишком мил я для смерти»

Почему он такой милый?

Малыша Йода явно создавали с расчетом на то, чтобы вызывать умиление у зрителей (как и поргов из «Пробуждения силы», и эвоков из первой трилогии). Подобных персонажей ученые относят к «ювенильному типу», который характеризуют большие глаза, большой выпуклый череп, субтильное туловище, беззащитность и невинность. Люди испытывают наибольшую привязанность к образам, которые подходят под этот тип — младенцам, щенятам, котятам, а также героям фильмов, мультфильмов и сериалов — магваям, покемонам, поргам и даже к самому магистру Йоде. Например, Чубакка не считается милым — он высокий, большой и громко рычит. А эвоки милые, потому что они маленькие, пушистые и издают смешные звуки, хотя и не совсем беззащитны и при случае могут проткнуть противника палкой.

Некоторые зрители считают, что малыш Йода был введен в сериал для одной цели — чтобы в будущем стать очередным источником дохода для Disney, ведь студия только за год продает игрушек примерно на 700 млн долларов. Подробнее об этом мы рассказывали в нашем видео.