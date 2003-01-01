Вестерн в далекой Галактике: Что нам ждать от «Мандалорца»

Disney+ решил не следовать модели Netflix: никакого запойного просмотра, серии будут выходить по одной в неделю (разве что разрыв между первой и второй составит всего три дня). Так что закончится «Мандалорец» в декабре (тогда же в кино будет идти завершение новой трилогии «Звездных войн»).

Первый эпизод примерно соответствует тому, что все ожидали. Главный герой — безымянный охотник за головами, мандалорец в полном обмундировании. Раньше планету Мандалор на экране представлял Боба Фетт, но один из создателей сериала, Дэйв Филони, заявляет, что знаменитый наемник из оригинальной трилогии «Звездных войн», строго говоря, не являлся мандалорцем (и трилогия приквелов Джорджа Лукаса это подтверждает).

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Заглавный герой — наемник в духе героев Клинта Иствуда из спагетти-вестернов; что характерно, они оба лишены имени. Его лицо мы тоже не увидим — из-за шлема слышен только голос, принадлежащий актеру Педро Паскалю (Оберин Мартелл из «Игры престолов»). О характере мандалорца можно судить уже по первой сцене: банда наемников схватила пленника в занюханном баре, куда вскоре явится и наш герой; он без труда расправится сразу с несколькими соперниками (одного просто разрежет пополам дверью). Мандалорец небескорыстен, он сам охотится за тем же пленником, и вскоре спасенный будет заморожен, как Хан Соло в «Империя наносит ответный удар», и в таком полуфабрикатном виде вручен заказчику.

Сеттинг выглядит как классический фронтир из вестернов: пустынные планеты с песчаными или заснеженными ландшафтами, на которых располагаются знакомые по фильмам Серджио Леоне локации вроде сомнительных питейных заведений. До этих задворок далекой-далекой галактики не дотягивается власть Новой Республики. Остатки штурмовиков и руководителей павшей Империи прячутся по углам. После событий «Возвращения джедая» и взрыва второй «Звезды смерти» прошло уже пять лет. Выглядят они как проигравшие конфедераты (что вполне вписывается в мифологию жанра) или беглые нацисты. Тем более что имперского генерала, который предлагает герою новую авантюру, играет Вернер Херцог с характерным немецким акцентом.

Шоураннер Джон Фавро обещал возвращение духа оригинальной трилогии Лукаса. Что ж, первый эпизод вполне соответствует обещаниям. В «Мандалорце» нет ни единого персонажа, управляющего Силой (по крайней мере пока), зато авантюрная смесь «Семи самураев» (герои тут тоже наемники) и «долларовой трилогии» (сюжетные схемы и система персонажей) позволяет снова говорить о «Звездных войнах» как космическом вестерне. Эти жанровые корни вселенной Лукаса уже давно позабылись за эпическими сражениями между силами зла (ситхи, Империя, Первый Орден) и добра (джедаи, Республика, Альянс повстанцев).

Сам Фавро, написавший большую часть первого сезона (шесть эпизодов из восьми), уже занимается работой над продолжением — Disney уверена в успехе «Мандалорца». Пилотный эпизод снял Дэйв Филони (создатель анимационного сериала «Звездные войны: Повстанцы»), среди других режиссеров — Дебора Чоу («Мистер Робот»), Рик Фамуйива («Наркотик»), актриса Брайс Даллас Ховард и Тайка Вайтити (он также озвучил одного из дроидов).

Почему Disney считает, что «Мандалорец» способен угодить огромной фан-базе? Очевидно, что здесь была проведена работа над над тем, что фанаты считают ошибками студии в развитии франшизы. Так, новая трилогия слишком часто критикуется как консервативная: «Пробуждение силы» — вольный ремейк «Новой надежды», да и присутствие троицы пенсионеров (Марк Хэмилл, Кэрри Фишер, Харрисон Форд) оттягивает внимание от новых героев. Полнометражный спин-офф про молодого Хана Соло тоже спекулировал на уже любимом персонаже, за что получил смешанную фанатскую реакцию и провальные кассовые сборы.

Наверное, поэтому «Мандалорец» сделан как самостоятельная история, которая пусть и разворачивается в знакомой киновселенной, но не использует потенциал культовых героев. К тому же сериал обещает рассказать больше о мандалорцах, их нравах и обычаях. Фанаты очень ждали сольный фильм о Бобе Фетте, который в итоге был отменен.

Еще одна распространенная претензия к диснеевским «Войнам» — временной провал между оригинальной и новой трилогиями. После падения Империи прошло 30 лет, и «Пробуждение силы» сразу знакомило зрителей с ее обломками, Первым Орденом. Но что творилось в галактике между шестым и седьмым эпизодами? «Мандалорец» помещен как раз в это белое пятно и, вероятно, сможет показать начало формирования новой злодейской группировки.

Зрелищно новый сериал не уступает полнометражным «Звездным войнам» (бюджет каждой серии — 15 миллионов, примерно столько же стоили финальные эпизоды «Игры престолов»). В первой серии мандалорец не только вступает в маленькие столкновения и учится седлать инопланетный аналог лошади, но и принимает участие в масштабной перестрелке. За компьютерные эффекты отвечают студия Industrial Light & Magic и лично Ричард Блафф (номинант на «Оскар» за «Доктора Стрэнджа»).

В пилоте появляются и звезды (Ник Нолти и Карл Уэзерс), а в следующих сериях к ним присоединятся Джина Карано и Джанкарло Эспозито; ходят слухи, что в дальнейшем в «Мандалорце» могут появиться персонажи из анимационного сериала «Звездные войны: Повстанцы».

В ближайшем будущем на Disney+ появятся еще два игровых сериала, которые заполнят лакуны между третьим и четвертым эпизодами саги. Один будет посвящен скитаниям Оби-Вана Кеноби (Юэн Макгрегор вернется к своей знаменитой роли), другой — Кассиану Андору, шпиону повстанцев из сольного фильма «Изгой-один». Тактика Disney соответствует чаяниям фанатов: семейство Скайуокер наконец-то оставят в покое.