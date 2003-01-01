Мандалорец и Локи: Какие проекты выйдут на стрим-сервисе Disney+

В сети появился длинный список разнообразных проектов, разрабатываемых для стрим-сервиса Disney+, который начнет работу в ноябре. Среди них несколько игровых, документальных и анимационных сериалов, ремейки диснеевских мультфильмов и продолжения старых комедий.

Вот что будет доступно подписчикам Disney+ в ближайшие годы после запуска:

«(Вос)Соединение» — реалити-шоу, авторы которого намерены помочь воссоединиться разбитым семьям;

— реалити-шоу, авторы которого намерены помочь воссоединиться разбитым семьям; «29 свиданий» — фильм о студентке из Кореи, которая приезжает в Штаты на учебу и сталкивается с попытками родителей найти для нее пару;

— фильм о студентке из Кореи, которая приезжает в Штаты на учебу и сталкивается с попытками родителей найти для нее пару; «Безопасность» — биографический фильм о футболисте, который начинает заботиться о младшем брате, после того как их мать легла в клинику;

— биографический фильм о футболисте, который начинает заботиться о младшем брате, после того как их мать легла в клинику; «Безымянная сказочная драма» — Лакит Стэнфилд и Оливия Кук исполнят главные роли в проекте, сюжет которого не раскрывается;

— Лакит Стэнфилд и Оливия Кук исполнят главные роли в проекте, сюжет которого не раскрывается; «Бис!» — сериал об участниках школьного мюзикла, которые во время воссоединения класса решают устроить выступление на бис;

— сериал об участниках школьного мюзикла, которые во время воссоединения класса решают устроить выступление на бис; «Большой ужас» — игровой сериал о тяготах баскетбольной команды в частной школе для девочек;

— игровой сериал о тяготах баскетбольной команды в частной школе для девочек; «Ванда/Вижн» — сериал расскажет об отношениях Алой Ведьмы и андроида Вижна из киновселенной Marvel;

— сериал расскажет об отношениях Алой Ведьмы и андроида Вижна из киновселенной Marvel; «Вилкинс задает вопрос» — 10-серийный мультсериал, где герой «Истории игрушек 4» пытается разобраться с насущными вопросами жизни и окружающего мира;

— 10-серийный мультсериал, где герой «Истории игрушек 4» пытается разобраться с насущными вопросами жизни и окружающего мира; «Виллоу» — сиквел картины 1988 года, над которым работает режиссер оригинала Рон Ховард;

«Финес и Ферб» — полнометражное продолжение одноименного мультсериала;

— полнометражное продолжение одноименного мультсериала; «Флора и Улисс» — Лена Кхан экранизирует книгу о приключениях девочки и белки с суперспособностями;

— Лена Кхан экранизирует книгу о приключениях девочки и белки с суперспособностями; «Чернила и краска» — сериал о неизвестных женщинах-аниматорах студии Disney;

— сериал о неизвестных женщинах-аниматорах студии Disney; «Четыре отца» — комедийный сериал о двух парнях, которые разводятся и заново женятся и теперь должны понять, как вместе растить своих дочерей-подростков;

— комедийный сериал о двух парнях, которые разводятся и заново женятся и теперь должны понять, как вместе растить своих дочерей-подростков; «Что если» — мультсериал-антология с альтернативными историями из вселенной Marvel; первый эпизод — «Что если бы Пегги Картер приняла сыворотку суперсолдата»;

Когда именно названные проекты появятся на стрим-сервисе, не сообщается.

Источник: We Got This Covered