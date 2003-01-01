Мандалорец и Локи: Какие проекты выйдут на стрим-сервисе Disney+

Сегодня, 13:00Обсудить0

В сети появился длинный список разнообразных проектов, разрабатываемых для стрим-сервиса Disney+, который начнет работу в ноябре. Среди них несколько игровых, документальных и анимационных сериалов, ремейки диснеевских мультфильмов и продолжения старых комедий.

Вот что будет доступно подписчикам Disney+ в ближайшие годы после запуска:

  • «(Вос)Соединение» — реалити-шоу, авторы которого намерены помочь воссоединиться разбитым семьям;
  • «29 свиданий» — фильм о студентке из Кореи, которая приезжает в Штаты на учебу и сталкивается с попытками родителей найти для нее пару;
  • «Безопасность» — биографический фильм о футболисте, который начинает заботиться о младшем брате, после того как их мать легла в клинику;
  • «Безымянная сказочная драма» — Лакит Стэнфилд и Оливия Кук исполнят главные роли в проекте, сюжет которого не раскрывается;
  • «Бис!» — сериал об участниках школьного мюзикла, которые во время воссоединения класса решают устроить выступление на бис;
  • «Большой ужас» — игровой сериал о тяготах баскетбольной команды в частной школе для девочек;
  • «Ванда/Вижн» — сериал расскажет об отношениях Алой Ведьмы и андроида Вижна из киновселенной Marvel;
  • «Вилкинс задает вопрос» — 10-серийный мультсериал, где герой «Истории игрушек 4» пытается разобраться с насущными вопросами жизни и окружающего мира;
  • «Виллоу» — сиквел картины 1988 года, над которым работает режиссер оригинала Рон Ховард;
  • «Наследие Гримм» — полнометражная адаптация книги о группе подростков, работающих в библиотеке с волшебными предметами из сказок братьев Гримм;
  • «Ноэлль»Анна Кендрик играет дочь Санты, вынужденную взвалить на себя семейное дело по доставке подарков, так как ее отец решил уйти на покой;
  • «Площадка» — сериал-сиквел фильма 1993 года; режиссер оригинала Дэвид М. Эванс разрабатывает проект;
  • «Правдивая ложь» — МакДжи работает над многосерийным ремейком комедийного боевика Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером в главной роли;
  • «Проект „Герой“» — документальный сериал о молодых людях, помогающих другим;
  • «С любовью, Саймон» — игровой сериал по мотивам одноименного фильма о школьнике, вынужденном скрывать от всех свою ориентацию;
  • «Сестричка, действуй 3» — продолжение комедии о певице из Лас-Вегаса, которая вынуждена скрываться от преследования в женском монастыре;
  • «Сокол и Зимний солдат» — героями мини-сериала станут соратники Капитана Америка;
  • «Соколиный Глаз» — мини-сериал, где герой Джереми Реннера тренирует себе замену в лице юной Кейт Бишоп;
  • «Старгерл» — экранизация одноименного романа о яркой школьнице; Грэйс Вандервол исполнит в фильме главную роль;
  • «Тайное общество вторых детей королевских семей» — фильм о секретной программе, где отпрысков королевских семей тренируют для спасения мира; Пейтон Элизабет Ли исполнит главную роль;
  • «Тимми Неудача» — история 11-летнего мальчика, который считает себя лучшим детективом в городе и расследует дела в компании вымышленного друга — полярного медведя;
  • «Того» — Уиллем Дефо сыграл главную роль в фильм о собаке, которая в 1925 году помогла доставить лекарство в отдаленный регион;
  • «Финес и Ферб» — полнометражное продолжение одноименного мультсериала;
  • «Флора и Улисс» — Лена Кхан экранизирует книгу о приключениях девочки и белки с суперспособностями;
  • «Чернила и краска» — сериал о неизвестных женщинах-аниматорах студии Disney;
  • «Четыре отца» — комедийный сериал о двух парнях, которые разводятся и заново женятся и теперь должны понять, как вместе растить своих дочерей-подростков;
  • «Что если» — мультсериал-антология с альтернативными историями из вселенной Marvel; первый эпизод — «Что если бы Пегги Картер приняла сыворотку суперсолдата»;

Когда именно названные проекты появятся на стрим-сервисе, не сообщается.

Источник: We Got This Covered

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