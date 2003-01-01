Мандалорец и Локи: Какие проекты выйдут на стрим-сервисе Disney+

В сети появился длинный список разнообразных проектов, разрабатываемых для стрим-сервиса Disney+, который начнет работу в ноябре. Среди них несколько игровых, документальных и анимационных сериалов, ремейки диснеевских мультфильмов и продолжения старых комедий.
Вот что будет доступно подписчикам Disney+ в ближайшие годы после запуска:
- «(Вос)Соединение» — реалити-шоу, авторы которого намерены помочь воссоединиться разбитым семьям;
- «29 свиданий» — фильм о студентке из Кореи, которая приезжает в Штаты на учебу и сталкивается с попытками родителей найти для нее пару;
- «Безопасность» — биографический фильм о футболисте, который начинает заботиться о младшем брате, после того как их мать легла в клинику;
- «Безымянная сказочная драма» — Лакит Стэнфилд и Оливия Кук исполнят главные роли в проекте, сюжет которого не раскрывается;
- «Бис!» — сериал об участниках школьного мюзикла, которые во время воссоединения класса решают устроить выступление на бис;
- «Большой ужас» — игровой сериал о тяготах баскетбольной команды в частной школе для девочек;
- «Ванда/Вижн» — сериал расскажет об отношениях Алой Ведьмы и андроида Вижна из киновселенной Marvel;
- «Вилкинс задает вопрос» — 10-серийный мультсериал, где герой «Истории игрушек 4» пытается разобраться с насущными вопросами жизни и окружающего мира;
- «Виллоу» — сиквел картины 1988 года, над которым работает режиссер оригинала Рон Ховард;
- «Волшебный лагерь» — Адам Дивайн играет Энди, вернувшегося в летний лагерь своей юности в попытке восстановить свою карьеру;
- «Вселенная 616» — документальный сериал-антология о компании Marvel, ее прошлом и будущем, персонажах и создателях;
- «Дневники женщины-президента» — Джина Родригез поставит сериал о школьной жизни 12-летней девочки, которой в будущем предстоит стать президентом США;
- «Жизнь и глухота» — сериал о ребенке, растущем в 1970-е с глухонемыми родителями;
- «Жизнь лампы» — короткометражный мультфильм, рассказывающий о приключениях Бо Бип между второй и четвертой «Историями игрушек»;
- «Звездные войны: Война клонов» — седьмой и последний сезон популярного мультсериала окончательно объединит второй и третий эпизоды;
- «К неизвестному: О создании „Холодного сердца 2“» — документальный проект о создании продолжения анимационного хита Disney;
- «Кассиан Андор» — сериал-спин-офф «Изгоя-один», героем которого станет одноименный шпион повстанцев;
- «Классный мюзикл: Мюзикл» — многосерийное продолжение «Классного мюзикла» расскажет о школьниках, которые решили сделать постановку по мотивам фильма;
- «Книга чар» — многосерийная экранизация книг о знаменитых диснеевских злодеях;
- «Леди и Бродяга» — игровой ремейк одноименного мультфильма 1955 года; в центре сюжета — любовь кокер-спаниеля по имени Леди и уличного пса Бродяги;
- «Локи» — мини-сериал Marvel, где бог-обманщик путешествует по истории, влияя на исход знаменитых событий;
- «Магия животного мира» — документальный сериал о людях, работающих с животными в парках Disney;
- «Мандалорец» — сериал-спин-офф «Звездных войн», разработанный Джоном Фавро; действие развернется на окраине галактики после «Возвращения джедая»;
- «Маппеты возвращаются» — Джош Гад и Адам Хоровиц работают над возрождением знаменитого комедийного кукольного шоу;
- «Маппеты: Короткометражки» — коллекция короткометражных фильмов о Маппетах;
- «Меч в камне» — игровой ремейк одноименного диснеевского мультфильма о короле Артуре, режиссер — Хуан Карлос Фреснадильо;
- «Мир согласно Джеффу Голдблюму» — в познавательном сериале актер Джефф Голдблюм будет рассказывать зрителям об устройстве самых обычных вещей;
- «Монстры за работой» — новый мультсериал, действие которого развернется через шесть месяцев после «Корпорации монстров»; он покажет мир монстров после появления нового источника энергии — детского смеха;
- «Наследие Гримм» — полнометражная адаптация книги о группе подростков, работающих в библиотеке с волшебными предметами из сказок братьев Гримм;
- «Ноэлль» — Анна Кендрик играет дочь Санты, вынужденную взвалить на себя семейное дело по доставке подарков, так как ее отец решил уйти на покой;
- «Площадка» — сериал-сиквел фильма 1993 года; режиссер оригинала Дэвид М. Эванс разрабатывает проект;
- «Правдивая ложь» — МакДжи работает над многосерийным ремейком комедийного боевика Джеймса Кэмерона с Арнольдом Шварценеггером в главной роли;
- «Проект „Герой“» — документальный сериал о молодых людях, помогающих другим;
- «С любовью, Саймон» — игровой сериал по мотивам одноименного фильма о школьнике, вынужденном скрывать от всех свою ориентацию;
- «Сестричка, действуй 3» — продолжение комедии о певице из Лас-Вегаса, которая вынуждена скрываться от преследования в женском монастыре;
- «Сокол и Зимний солдат» — героями мини-сериала станут соратники Капитана Америка;
- «Соколиный Глаз» — мини-сериал, где герой Джереми Реннера тренирует себе замену в лице юной Кейт Бишоп;
- «Старгерл» — экранизация одноименного романа о яркой школьнице; Грэйс Вандервол исполнит в фильме главную роль;
- «Тайное общество вторых детей королевских семей» — фильм о секретной программе, где отпрысков королевских семей тренируют для спасения мира; Пейтон Элизабет Ли исполнит главную роль;
- «Тимми Неудача» — история 11-летнего мальчика, который считает себя лучшим детективом в городе и расследует дела в компании вымышленного друга — полярного медведя;
- «Того» — Уиллем Дефо сыграл главную роль в фильм о собаке, которая в 1925 году помогла доставить лекарство в отдаленный регион;
- «Финес и Ферб» — полнометражное продолжение одноименного мультсериала;
- «Флора и Улисс» — Лена Кхан экранизирует книгу о приключениях девочки и белки с суперспособностями;
- «Чернила и краска» — сериал о неизвестных женщинах-аниматорах студии Disney;
- «Четыре отца» — комедийный сериал о двух парнях, которые разводятся и заново женятся и теперь должны понять, как вместе растить своих дочерей-подростков;
- «Что если» — мультсериал-антология с альтернативными историями из вселенной Marvel; первый эпизод — «Что если бы Пегги Картер приняла сыворотку суперсолдата»;
Когда именно названные проекты появятся на стрим-сервисе, не сообщается.
Источник: We Got This Covered