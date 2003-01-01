Сериалы ноября: «Темные начала», «Рик и Морти» и запуск проектов Disney и Apple

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Топ-5

«Утреннее шоу», 1-й сезон

Apple TV+, 1 ноября

В первый день ноября компания Apple вступает в борьбу за современного онлайн-зрителя. Одним из потенциальных хитов может стать «Утреннее шоу», которое пестрит звездными именами. Сериал уже заранее продлен на второй сезон, общий бюджет 20 эпизодов весьма внушительный, 300 млн долларов.

Ведущая утреннего новостного шоу Алекс Леви (Дженнифер Энистон) становится участницей громкого скандала: ее многолетний коллега Митч Кесслер (Стив Карелл) обвинен в сексуальных домогательствах и отстранен от работы. Теперь Алекс вынуждена бороться за свое прежнее место, потому что у нее появилась конкурентка из провинции — журналистка Брэдли Джексон (Риз Уизерспун). Драматический сериал обещает показать закулисную жизнь тех, кто стоит за производством популярных новостных передач. Подробности профессиональных взаимоотношений основаны на книге телеведущего Брайана Стельтера, работавшего на CNN.

«Темные начала», 1-й сезон

BBC One/HBO / «Амедиатека», 4—5 ноября

После окончания «Игры престолов» множество телешоу включились в борьбу за звание главного фэнтезийного сериала современности. Одна из самых убедительных заявок на трон — новая экранизация цикла книг Филипа Пулмана «Темные начала» о мультивселенной, состоящей из множества параллельных миров. В одном из них (альтернативная Викторианская эпоха) живет девочка-сирота Лира Белаква, которая окажется в центре эпической истории и будет вынуждена спасти мир, причем не только свой. В главной роли — восходящая звезда Дафни Кин («Логан»). Другие актеры в представлении не нуждаются: Джеймс МакЭвой, Рут Уилсон, Эндрю Скотт, Лин-Мануэль Миранда. В нулевые произведения Пулмана уже пытались экранизировать. Полнометражный фильм «Золотой компас» должен был стать началом трилогии, которая в итоге не состоялась (почему формат сериала больше подходит для экранизации, мы рассказывали здесь). Бояться преждевременного закрытия в этот раз не стоит: шоу уже продлили на второй сезон. За бережное отношение к причудливому миру отвечают сценарист Джек Торн («Это — Англия») и режиссеры Том Хупер («Король говорит!») и Отто Батхерст («Острые козырьки»).

Сериал будет доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Рик и Морти», 4-й сезон

Adult Swim / Кинопоиск HD, 11 ноября

Фанаты безумного анимационного сериала точно умеют ждать. Спустя два года «Рик и Морти» возвращаются с пятью новыми эпизодами. В них мы столкнемся с драконами, разнообразными инопланетянами, а также старыми знакомыми вроде мистера Жопосранчика и Мисиксов. К чему готовиться? К мрачной философии, сюрреалистичным персонажам и абсурдным ситуациям. Традиционно малое количество эпизодов (их десять) шоураннеры Джастин Ройланд и Дэн Хармон планируют компенсировать тем, что сократят разрывы в выпуске новых сезонов. Следующие обещают уже в 2020-м. А пока можно проверить, насколько хорошо вы помните предыдущие сюжеты.



«Мандалорец», 1-й сезон

Disney+, 12 ноября

Второй громкий запуск ноября — стрим-платформа Disney+. Компания решила зайти сразу с козырей — флагманского сериала «Мандалорец», основанного на вселенной «Звездных войн». Сюжетных подробностей по-прежнему немного. Известно, что действие развернется вскоре после окончания «Возвращения джедая» на задворках далекой галактики. Главным героем станет независимый охотник за головами из народа мандалорцев — его сыграет Педро Паскаль. В сериале много и других звезд. В главных и эпизодических ролях появятся Джанкарло Эспозито, Джина Карано, Карл Уэзерс и сам Вернер Херцог. Шоураннер Джон Фавро обещает возродить атмосферу космического вестерна — одну из важных составляющих оригинальных «Звездных войн», которая впоследствии отошла на второй план. Постановкой эпизодов занимались талантливые режиссеры и всеобщие любимцы — от Тайки Вайтити до Деборы Чоу.

«Харли Квинн», 1-й сезон

DC Universe / КиноПоиск HD, 29 ноября

Пока все ждут фильм с Марго Робби, который в следующем году должен показать эмансипацию знаменитой злодейки из комиксов DC, нечто подобное совсем скоро появится на малых экранах. Новый анимационный сериал для взрослой аудитории (кровь и оторванные конечности прилагаются!) расскажет о приключениях Харли Квинн, которая избавилась от влияния Джокера и пытается действовать самостоятельно, объединившись с Ядовитым Плющом. Главную антигероиню озвучит Кейли Куоко, в других ролях — звезды вроде Алана Тьюдика (Джокер) и Джанкарло Эспозито (Лекс Лютор).

Основные премьеры

«Видеть», 1-й сезон

Apple TV+, 1 ноября

Второй дорогостоящий проект Apple TV+ — мрачная фантастика про мир будущего, в котором люди уже несколько поколений лишены зрения. Это помогло избежать масштабных конфликтов, но отбросило человечество на несколько столетий назад. Несмотря на мелькающие в кадре пластиковые бутылки и прочие индустриальные артефакты прошлого, людской быт похож на жизнь доисторических племен. И вот хрупкий мир грозит рухнуть: у маскулинного воина Бабы Восса родились зрячие близнецы, за которыми теперь охотятся все. В главной роли — Джейсон Момоа, за сценарий отвечает Стивен Найт («Острые козырьки»), а пилотную серию поставил Френсис Лоуренс («Я — легенда»). Критики, посмотревшие несколько эпизодов, отзываются сдержанно, однако сериал уже продлен на второй сезон.

«Дикинсон», 1-й сезон

Apple TV+, 1 ноября

Костюмный байопик про становление американской поэтессы Эмили Дикинсон. Разумеется, через призму феминистской оптики: как быть свободной женщиной, когда ты живешь в консервативном обществе, а на дворе XIX век? Судя по первым эпизодам, у Эмили это неплохо получается: отец потакает ее безумствам и не торопит с замужеством, дружба с подругой детства перерастает в нечто большее, а соседский парень без ума от дерзких выходок Эмили и верит в ее гениальность. Шоураннер Алена Смит («Служба новостей», «Любовники») и опытные режиссеры вроде Дэвида Гордона Грина и Стэйси Пассон рассказывают эту историю в духе подростковых сериалов вроде «Дневников Кэрри», но в антураже позапрошлого века. В главной роли — Хейли Стайнфелд, номинантка на «Оскар» за «Железную хватку». Обещают появление писателя Генри Дэвида Торо (Джон Малэйни) и даже самой Смерти (стильный рэпер Уиз Халифа).

«Ради всего человечества», 1-й сезон

Apple TV+, 1 ноября

Культовый шоураннер Рональд Д. Мур («Звездный крейсер „Галактика“», «Чужестранка») разыгрывает карту альтернативной истории: что произошло бы, если бы советские космонавты оказались на Луне раньше американцев? Очевидно, что космическая гонка стала бы только напряженнее. «Ради всего человечества» — сериал про то, как США пытаются взять реванш у СССР и рискуют ради этого безопасностью своих астронавтов. Главные роли исполнили Юэль Киннаман, Сара Джонс, Майкл Дорман и Ренн Шмидт. Трогательно, что честь первым высадиться на Луну авторы отдали не выдуманному космонавту, а реальному космическому первопроходцу Алексею Леонову, ушедшему из жизни в середине октября.



«Послания призрака», 1-й сезон

Apple TV+, 1 ноября

Ребут одноименного приключенческого сериала из 1990-х. Неизвестная сила поселилась в небольшом книжном магазине и выпустила в реальный мир литературных персонажей. Подростки-свидетели вынуждены объединить свои силы и вернуть все на свои места. Еще одна попытка Apple TV+ понравиться аудитории школьников (большинство их сериалов пока рассчитано все-таки на более взрослого зрителя).

«Конец ***го мира», 2-й сезон

Netflix, 5 ноября

Британская черная комедия стала маленьким хитом после показа на Netflix. 17-летний самопровозглашенный психопат Джеймс сбегает из дома вместе с одноклассницей Алисией. Поначалу парень собирается сделать из доверчивой девушки первую жертву, но вскоре проникнется к ней теплыми чувствами. Мизантропический триллер в духе «Прирожденных убийц» обернулся причудливой драмой о трудных подростках. Теперь шоу возвращается с новым сезоном. Ждем всего того же мрачного и трогательного напряжения.

«Зеленые яйца и ветчина», 1-й сезон

Netflix, 8 ноября

Мультсериал по мотивам одноименной детской книги Доктора Сюсса. Изобретатель Guy-Am-I и его приятель Sam-I-Am путешествуют по стране и спасают вымирающих животных — эта миссия призвана проверить на прочность их дружбу. Героев будут озвучивать статусные актеры — от Майкла Дугласа до Дайан Китон.

«Геройский проект Marvel», 1-й сезон

Disney+, 12 ноября

Дети по всему миру вдохновляются супергеройскими комиксами и фильмами, но могут комплексовать из-за своей «неполноценности». Marvel решила сделать документальный сериал о том, как героем может быть каждый, вне зависимости от пола, цвета кожи или медицинского диагноза. Про каждого ребенка, участвующего в шоу, будет создан свой комикс.

«Мир по Голдблюму», 1-й сезон

Disney+, 12 ноября

Научно-популярное шоу имени самого харизматичного голливудского актера. Джефф Голдблюм познает мир вокруг. Его интересует все на свете — от татуировок и кроссовок до мороженого и велосипедов. Не факт, что это может составить конкуренцию более содержательным документальным сериалам вроде «Как это работает?», но скучно точно не будет.

«Эпидемия», 1-й сезон

Premiere, 14 ноября

Оператор и режиссер Павел Костомаров («Как я провел этим летом») взялся за экранизацию фантастического бестселлера Яны Вагнер. Этот жанровый сериал уже показывали в Каннах и на ММКФ, и вот он наконец-то добрался до широкого зрителя. Фантастический сюжет разворачивается в Москве. Город стал эпицентром загадочной эпидемии, которая превратила столицу в постапокалиптическую пустошь. Главный герой, Сергей (Кирилл Кяро), живет в Подмосковье с новой семьей, но вынужден прийти на помощь к бывшей жене и брошенному сыну. Среди звезд сериала — Марьяна Спивак, Виктория Исакова, Юрий Кузнецов и Александр Робак.

«Куколка», 1-й сезон

Hulu / «Амедиатека», 15—16 ноября

Джулс бросает парень, с которым она состояла в долгих отношениях. Они длились так долго, что девушка растеряла всех своих подруг и теперь должна восстановить свои дружеские связи и залечить разбитое сердце. В центре этого немного сюрреалистичного сериала (трейлер демонстрирует причудливых персонажей вроде кошек-водителей) — звезда «Двух девиц на мели» Кэт Деннингс.

Сериал будет доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».

«Дом с прислугой», 1-й сезон

Apple TV+, 28 ноября

Не все флагманские сериалы Apple TV+ выйдут в самом начале месяца. На исходе ноября на стриминговом сервисе появится первый сезон мистической драмы «Прислуга», созданной усилиями М. Найта Шьямалана и британского сценариста Тони Басгэллопа. После трагической смерти ребенка супружеская пара (Лорен Эмброуз и Тоби Кеббелл) заменяет его жутковатой куклой. Впрочем, зная любовь Шьямалана к сюжетным поворотам, можно предположить, что все несколько сложнее. В «Прислуге» также снялись Руперт Гринт и Нелл Тайгер Фри. Создатели заранее самонадеянно заявляют, что хотели бы снять шесть сезонов.

«Весело счастливо», 1-й сезон, мини-сериал

Netflix, 28 ноября

Черная комедия, которая намеревается стать ежегодной праздничной антологией. В первом сезоне Деннис Куэйд сыграет патриарха большой семьи, который должен сохранить баланс в родственных отношениях и не поссориться с дочерью, заявившейся домой с новым парнем. Сериал придумал Такер Коули, сценарист большинства эпизодов ситкома «Все любят Рэймонда».

«Метод», 2-й сезон

Первый канал / Кинопоиск HD, ноябрь

Суровый российский детектив, который показывают даже на Netflix, получит продолжение. Есеня (Паулина Андреева) пытается жить спокойно, она остепенилась и даже родила ребенка, но появление очередного маньяка перечеркнет ее планы. В новых сериях «Метода» вернутся Александр Петров и даже Константин Хабенский, погибший в финале прошлого сезона (правда, непонятно, в каком статусе). Режиссера Юрия Быкова сменил Александр Войтинский («Черная молния»).

Кроме того

«Джек Райан», 2-й сезон (Amazon Prime, 1 ноября). Агент ЦРУ отправляется в Венесуэлу, где должен распутать изощренный политический заговор.

«Помощники», 1-й сезон (Apple TV+, 1 ноября). Создатели «Улицы Сезам» отвечают за новое образовательное шоу для дошколят, классический кукольный стиль на месте.

«Снупи в космосе», 1-й сезон (Apple TV+, 1 ноября). Всемирно известный пес в компании желтой птички Вудсток отправляется на космическую миссию, которую с Земли координирует Чарли Браун.

«Нетипичный», 3-й сезон (Netflix, 1 ноября). Подросток с расстройством аутистического спектра отправляется в колледж.

«Ши-Ра и непобедимые принцессы», 4-й сезон (Netflix, 5 ноября). Девочка-подросток Адора продолжает борьбу со злом в перезапуске классического мультсериала.

«Бесстыжие», 10-й сезон (Showtime / Кинопоиск HD, 10 ноября). В юбилейном сезоне в самое длительное шоу канала Showtime вернется Йен Галлагер, которого играет Камерон Монахэн.

«Великолепные Медичи», 3-й сезон (Rai 1/Кинопоиск HD, 12 ноября). Лоренцо Медичи теряет веру в свою миссию. Теперь главу Флоренции будут разрывать внутренние и внешние демоны.

«Классный мюзикл: Мюзикл», 1-й сезон (Disney+, 12 ноября). Псевдодокументальный сериал с оригинальным названием, основанный на одноименных подростковых фильмах.

«Человек в высоком замке», 4-й сезон (Amazon Prime, 15 ноября). Финальный сезон расскажет о полноценном восстании, возглавленном главной героиней.

«Я в рок-группе: гадкая Черри», 1-й сезон, мини-сериал (Netflix, 15 ноября). Провокативная британская певица Charli XCX решила выступить в роли продюсера и собрать поп-панк-коллектив из четырех разных девушек.

«Мистер Пиклз», 4-й сезон (Adult Swim, 17 ноября). Сатанинский пес выходит на тропу войны с маргиналами и закатывает новые мессы.

«Корона», 3-й сезон (Netflix, 17 ноября). Следующие два сезона Елизавету II будет играть Оливия Колман, а действие развернется в 1960—1970-х.

«Рэй Донован», 7-й сезон (Showtime / «Кинопоиск + Амедиатека», 18 ноября). Сумрачный фиксер остается в Нью-Йорке решать собственные и чужие проблемы.

«Струны души Долли Партон», 1-й сезон, мини-сериал (Netflix, 22 ноября). В каждом эпизоде этой антологии актеры будут разыгрывать сюжеты, отсылающие к песням Долли Партон.