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Подкаст«Утреннее шоу» и «Видеть»: Какими получились сериалы Apple

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1 ноября во всем мире и в России запускается стриминговый сервис Apple TV Plus. Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов заранее посмотрели первые эпизоды сериалов, с которыми Apple выходит на рынок, и рассказывают, чем они примечательны, а также как будет работать сам сервис. В этот раз обойдемся без спойлеров.

Как сериал «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун и Стивом Кареллом под новым углом рассказывает о последствиях движения #MeToo? В чем необычность постапокалиптической драмы «Видеть» с Джейсоном Момоа (помимо того что в ней все люди потеряли зрение)? И почему сериал «Дикинсон» об американской поэтессе Эмили Дикинсон будет интересен, скорее, подросткам?

Внимание: вставки в этом эпизоде звучат на английском, так как сериалы Apple пока не дублируются на русский язык.

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Автор: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

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