Лучшие сериалы 2019 года: Выбор редакции КиноПоиска

Наша подборка составлена так: каждый сотрудник редакции выбрал свои 15 лучших сериалов, и набравшие больше всего голосов попали в итоговый топ. Мы решили не распределять их по местам, хотя, конечно, у нас есть бесспорные лидеры, точнее, два.

«Дрянь», 2-й сезон

Самый честный и остроумный сериал последних лет и абсолютный редакционный фаворит. Дрянь — так называет себя героиня Фиби Уоллер-Бридж. Ей за 30, она живет в Лондоне, держит кафе с морскими свинками и не может прийти в себя после смерти матери и единственной подруги, Бу. Поэтому Дрянь спит с каждым встречным, постоянно ссорится с отцом и сестрой и может откровенно обсуждать все, что с ней происходит, только с нами, зрителями.

Второй сезон, вышедший три года спустя после первого, вывел эту историю о поисках и принятии себя на новый драматургический и художественный уровень: то, как Уоллер-Бридж обойдется с четвертой стеной, — одно из самых больших потрясений года. Невероятная актриса и сценаристка, она виртуозно сочетает страшную человеческую драму и катастрофически некорректные, но дико смешные шутки на самые табуированные темы (будь то месячные, инцест, рак груди или католическая церковь). Ну, и как не отметить персонажа Эндрю Скотта, в отсутствие Ленни Белардо получившего титул самого сексуального священника года?

«Чернобыль», мини-сериал

Событие года в мире сериалов, потеснившее с пьедестала даже финал «Игры престолов». «Чернобыль» разделил в нашем голосовании первое место с «Дрянью». Фильмы и сериалы про трагедию на Чернобыльской АЭС снимали и раньше, но драма HBO потрясла всех доскональностью, с которой были воссозданы детали той эпохи, невероятной драматургией и горьким размышлением о том, какова цена лжи. Тот факт, что мы знаем, чем все закончилось, не мешает просмотру, а только придает напряжения и превращает сериал в самый настоящий хоррор.

В России «Чернобыль» вызвал бурную дискуссию — в основном о том, насколько много в нем клюквы (ее нет) и достоверно ли показаны все события. Но главное в сериале все же не это, а то, как внимательно и уважительно его создатели отнеслись ко всем героям. И это не только ученый Легасов и чиновник Щербина (изумительные Джаред Харрис и Стеллан Скарсгард), руководившие операцией, а поставленные с ними наравне простые люди: сотрудники электростанции, первыми принявшие удар радиации на себя; пожарные и шахтеры, работавшие на разрушенном реакторе; трое добровольцев, нашедшие в радиоактивной воде спасительный вентиль; жены, готовые пойти за облученными мужьями до конца. Во многом поэтому сериалу HBO удалось то, чего не смогли сделать ни другие проекты, ни официальные памятные даты, — заставить нас вспомнить и вновь заговорить о том, что произошло.

«Охотник за разумом», 2-й сезон

Возвращение одного из самых страшных, точных и актуальных сериалов о маньяках и тех, кто их ловит. Во втором сезоне агенты Холден Форд и Билл Тенч знакомятся с еще несколькими знаменитыми преступниками (включая самого Чарльза Мэнсона), расследуют загадочные убийства чернокожих детей и подростков в Атланте и начинают впервые всерьез сомневаться в своих методах. Стройная, казалось бы, теория о том, что всех маньяков объединяет тяжелое детство и неспособность к социализации, впервые пошатнется — и благодаря неоднозначному финалу сезона, и благодаря почти ироничным вставкам с загадочным маньяком BTK, который не подпадает под шаблоны профилирования. Важно и то, что в этом сезоне за ретроатмосферой все явственнее начинают проступать актуальные и сегодня проблемы: сексизм и харассмент, постправда и неспособность мыслить вне стереотипов, стигматизация психических расстройств и использование чужого горя в политических целях.

«Мандалорец»

Стриминг-сервис Disney+ дебютировал на рынке с новой историей из далекой-далекой галактики. Действие «Мандалорца» разворачивается между событиями «Возвращения джедая» и «Пробуждения силы». Главный герой — безымянный суровый наемник, который никогда не снимает шлема (неслучайно шоураннер проекта — Джон Фавро; он уже сумел прославить одного Железного человека). Кажется, что его интересуют только новые миссии и награда за них, но на одном из заданий он изменяет своим принципам и похищает у заказчика только что доставленную жертву. Его можно понять: один раз увидев мини-Йоду, весь мир буквально сошел с ума.

Фавро изящно стилизует сериал под старый добрый космический вестерн, используя для этого и образ немногословного, скупого на эмоции персонажа, и героическую музыку, и классические сюжетные тропы. Мандалорец и лопоухий малыш будут убегать от преследователей, кочевать с планеты на планету, помогать местным жителям (одна серия буквально повторит сюжет «Семи самураев») и собирать команду напарников, а сквозной линией сюжета станут их трогательные родительско-сыновние отношения. В итоге «Мандалорец» понравится и хардкорным знатокам саги, и любителям неспешных ламповых сериалов.

«Половое воспитание»

Смешной и стильный сериал про британских школьников, переживающих типичные проблемы взросления. Старшеклассник Отис смертельно боится всего, что связано с сексом — главным образом из-за своей властной матери-сексопатолога. Но благодаря маминому просвещению и своему острому уму он сам оказывается идеальным секс-терапевтом для школьных товарищей. Вместе с оторвой-одноклассницей Мэйв они организуют платные консультации, которые мигом начинают пользоваться популярностью.

«Половое воспитание» с юмором и легкостью говорит о том, что серьезно волнует подростков, и это, помимо очевидного, одиночество, самоидентификация и отношения с родителями. Секс, конечно же, тоже важен, и здорово, что сериал не кокетничает, а открыто и честно обсуждает мастурбацию, ориентацию и даже ранние аборты. Разыгрывает это блестящий актерский состав (Эйса Баттерфилд, Джеймс Пьюрфой, Эмма Маккей) во главе с божественной Джиллиан Андерсон в роли сексуально раскрепощенной мамы главного героя.

«Эйфория»

И снова сериал о подростках, но гораздо жестче, циничнее и откровеннее предыдущего. Шоураннер Сэм Левинсон решился на очень смелое погружение в подростковый мир, показав, какие проблемы на самом деле беспокоят с виду милых и прилежных детей. Наркозависимость, насилие, травля, размытые границы гендерной и сексуальной ориентации, одиночество, неуверенность в себе и полное непонимание со стороны взрослых — «Эйфория» бьет под дых, и местами ее тяжело смотреть, настолько ощутима боль героев. Но справиться со сложностью обсуждаемых тем помогает красочная оболочка. Левинсон снимает сериал словно один большой трип или модный клип: кислотные цвета, постановочные танцы, безумные ракурсы, проникающая всюду камера, музыка Билли Айлиш и мерцающий глиттер на лицах героинь (модный тренд, немедленно разлетевшийся по всему миру). «Эйфория» получилась невероятно стильным шоу о самых мрачных моментах в жизни и, конечно же, самым важным сериалом о поколении Z.

«Любовь, смерть и роботы»

Анимационная антология от Дэвида Финчера и Тима Миллера, взорвавшая интернет весной. 18 коротких серий (от 6 до 18 минут) объединены лишь темой: мир будущего, развитие технологий и положение человека в этой новой реальности. Здесь котики и йогурт захватывают мир, оборотни служат в армии США, фермеры далеких планет сражаются с кайдзю, а в старом холодильнике обнаруживается мини-цивилизация. Каждый эпизод — самостоятельная история, все они сделаны в самых разных жанрах и анимационных техниках. В некоторых снимались живые актеры, другие построены на CGI, и зритель далеко не всегда понимает разницу, настолько высок уровень технологий. Рейтинг антологии — 18+, что развязывает авторам руки в плане откровенных сцен и насилия. Качество эпизодов, впрочем, неровное: есть откровенно проходные серии, но есть и такие, что тянут на отдельный сериал. Например, мы бы с радостью посмотрели полноценную историю про тех же оборотней в армии, узнали побольше об исчадиях ада, с которыми сражались советские солдаты во Вторую мировую, или познакомились поближе с девушкой Сонни, которая превращается в боевого монстра. Ну и, конечно, котики-завоеватели — такой сериал нам точно нужен!

«Жизни матрешки»

Наде стукнуло 36, и в день своего рождения она погибает, чтобы снова очнуться в туалете на праздничной вечеринке и прожить этот день еще раз. А затем еще раз, и еще, и еще. Падение с лестницы, авария, удар током, обморожение — Надя умирает все изощреннее и в какой-то момент решает выяснить, почему с ней это происходит.

«Жизни матрешки» — циничная и более остроумная версия «Дня сурка», сделанная главными комедиантками Голливуда Эми Полер и Наташей Лионн. Последняя еще и сыграла Надю, и только ленивый не пошутил про забавное сходство рыжеволосой героини с Аллой Пугачевой. За восемь 25-минутных серий грубая и вечно смолящая папироски Надя разберется с детскими травмами, своим инфантилизмом, личной жизнью и жизнью вообще, выяснив, что умение трезво посмотреть на себя со стороны и быть добрее к близким (ну да, все как в «Дне сурка») и есть главный способ спастись из замкнутого круга.

«Игра престолов», 8-й сезон

Самый обсуждаемый сериал в Twitter, победитель «Эмми», номинант «Золотого глобуса», рекордсмен HBO по просмотрам — можно как угодно относиться к финалу «Игры престолов», но восьмой сезон, безусловно, стал самым долгожданным и громким событием этой весны. И неважно, что многие фанаты раскритиковали его в пух и прах. В условиях сверхсекретности и завышенных ожиданий шоураннеры Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс сделали один из самых впечатляющих финалов, держа зрителя в напряжении до последнего кадра. И, несмотря на некоторую скомкан ность сюжета, создателей есть за что благодарить: за страшную эволюцию Дейенерис от освободительницы до тирана, за прощальную песню перед битвой с Королем Ночи, за ответ богу смерти, за Арью и, наконец, за финальный твист, которого уж точно не ожидал никто. Даже спустя полгода, когда эмоции улеглись, нельзя не признаться: мы будем очень скучать по всему этому.

«Семейный брак», мини-сериал

Сериал об отношениях в оригинальном формате: здесь всего 10 эпизодов по 10 минут. Жена изменила, муж в депрессии, они на грани развода, но хотят попробовать все исправить и ходят к семейному терапевту. Каждую серию мы встречаем их перед сеансом в пабе, где супруги слово за слово проговаривают свои ошибки и обиды. «Семейный брак» — пьеса на двоих: здесь сплошные диалоги и ноль действия (употребление алкоголя не считается). Сидеть и говорить 10 минут так, чтобы никто не заскучал — задача не из легких, но режиссер Стивен Фрирз, сценарист Ник Хорнби и актеры Розамунд Пайк и Крис О’Дауд справляются с нею блестяще. Напряжение не отпускает до финала: помирятся или нет? В итоге получился отличный сериал об умении слушать и слышать друг друга, не выбрасывать, а чинить сломанное. А еще пример виртуозного владения словом с невероятно остроумными пикировками героев.

«Эпидемия»

Антиутопия Павла Костомарова и продюсеров Валерия Федоровича и Евгения Никишова («Гоголь» — их рук дело) оживляет главные коллективные страхи современной России: ужасы анархии и беспредел силовиков (впрочем, тут создатели осторожничают и намекают, что, может, это и не силовики вовсе). Не случайно показ «Эпидемии» приостановили после нескольких серий: возможно, кому-то сериал про смертельный вирус, толпы зараженных, блокаду Москвы и народную любимицу Анну Михалкову, идущую с вилами против власти, показался слишком уж провокационным. Но секрет успеха, конечно, не в этом. Здесь дримтим из лучших актеров русского кино, все еще ассоциирующихся с артхаусом, но давно освоивших формат умного сериала; режиссер с уникальным опытом операторской работы и документального кино (картинка тут и правда как живая) и отличный сценарий с гиперреалистичными диалогами. Да и обстоятельства сюжета, если подумать, не так уж фантастичны.

«Утреннее шоу»

Главный козырь Apple TV+, еще одного дебютанта в мире стримингов — сериал о последствиях харассмента на отдельно взятом американском телеканале. Шоу могло остаться проходным производственным мылом о закулисье популярной передачи и повторить неблестящую судьбу соркиновской «Службы новостей», но стало зеркалом (черным, но не кривым), в котором объемно отражаются главные противоречия сегодняшнего дня: домогательства и границы ответственности, woman power и природа отношений. Блестящая актерская команда во главе с Дженнифер Энистон, вернувшейся на малый экран после «Друзей», виртуозно сжимает пружину психологического триллера, из-за чего с каждым следующим эпизодом оторваться от экрана все сложнее. Кульминацией становится восьмая серия, в которой мы внезапно возвращаемся в эпоху до #MeToo и понимаем, в какой момент весь мир начал трещать по швам.

«Рик и Морти», 4-й сезон

Один из самых долгожданных сериалов года. Предыдущий сезон вышел в 2017-м, и фанаты просто извелись в ожидании. Радует, что приключения безумного ученого Рика и его внука Морти не утратили накала: Рик продолжает таскать своего пугливого внучка по другим планетам (миры стали намного более продуманными и объемными!) и вселенным — то к драконам, то к змеям, то к крабам-фашистам. В четвертом сезоне вернулись любимые герои (например, мистер Жопосранчик), а шоураннеры Джастин Ройланд и Дэн Хармон еще больше усилили бомбардировку зрителя всевозможными отсылками. Из неочевидных перемен: баланс между драмой и комедией сместился в сторону драмы, а персонажи постепенно стали выходить за рамки привычных типажей и встали на скользкий путь эмоциональной эволюции. Страшно даже представить, к чему все это приведет.

«Пацаны»

Жесткий, полный треша и кровищи сериал от создателя «Сверхъестественного» Эрика Крипке рвет в лоскуты супергеройские шаблоны и высмеивает не только почтительное отношение к людям в трико, но и культ звезд, медиа — вообще все важные институты современного общества. Супергерои здесь не благородные «Мстители», а извращенцы и маньяки, которые работают на корпорацию по оказанию суперуслуг и совершенно избалованы своей безнаказанностью. Противостоит им герой Карла Урбана, бывший агент ФБР. Он сколачивает отряд из пострадавших от действий суперов людей под названием «Пацаны», миссия которого — поставить зарвавшихся негодяев на место. За что мы ценим этот проект? За смелость эксперимента и одновременно его гуманистический подтекст (пусть разглядеть его не так уж просто), ведь история мегаломаньяка Хоумлендера, лидера супергероев, не что иное, как судьба обычного несчастного ребенка.

«Годы»

Жутковатая антиутопия о жизни обычной британской семьи Лайонс в недалеком будущем, в котором Европа начинает закрывать границы для мигрантов, Трамп избирается на второй срок, а над миром нависает угроза новой войны и финансового кризиса. Создатели умело тасуют вполне правдоподобные события с вымышленными, заставляя зрителя ясно представить себя на месте этой семьи, жизнь которой начинает трещать по швам из-за таких далеких от нее, на первый взгляд, катаклизмов. Шесть часов мы с ужасом следим за ударами, которые судьба наносит Лайонсам: в финансовом кризисе сгорают сбережения, партнера одного из братьев депортируют из страны, а сестру запирают в гетто для неблагополучных семей. Фантастическая линия, появляющаяся в финале, немного снижает эффект от только что увиденного, но в целом «Годы» все же достаточно реалистичное и напряженное шоу о власти, современном мире и влиянии глобальных катаклизмов на жизнь обычных людей. А еще, конечно, о выборе и ответственности этих людей, ведь будущее складывается в том числе из наших решений, действий или бездействия.