В предыдущих сериях

ПодкастЛучшие сериалы первого полугодия 2019-го

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В свежем выпуске подкаста «В предыдущих сериях» главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и редактор Ольга Белик обсуждают лучшие сериалы первого полугодия 2019-го: «Половое воспитание», «Любовь, смерть и роботы», «Чернобыль», «Благие знамения», «Семейный брак», «Очень странные дела» и, конечно же, финал «Игры престолов».

В этот раз без спойлеров, так что если вы что-то из этого не видели и хотите выбрать, что посмотреть в выходные, то смело слушайте наш подкаст. Кстати, «Игру престолов», «Чернобыль» и «Семейный брак» можно посмотреть прямо на КиноПоиске.

Подкаст также доступен в iTunes для пользователей iOS, в приложении Google Podcasts для пользователей Android и в «Яндекс.Музыке», а здесь можно забрать RSS-поток.

Авторы: Лиза Сурганова, Ольга Белик

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