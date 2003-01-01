Распад и отчуждение: Что еще посмотреть о Чернобыле после сериала HBO

«Колокол Чернобыля» и другие документальные фильмы

Осмысление катастрофы под Чернобылем, все последствия которой еще невозможно было предугадать, начали документалисты. Укрощение горящего реактора, борьба с заражением, пустеющий город, занятый войсками — все это давало уникальную фактуру, но платой за нее был риск для жизни. Так, через год после съемок в 1986 фильма «Чернобыль. Хроника трудных недель» умер от лучевой болезни режиссер Владимир Шевченко. Именно из его фильма в сериал HBO пришли, например, рукописные плакаты с призывом к безурочной работе.

Также создатель сериала Крэйг Мэйзин рассказал, что был вдохновлен украинским документальным фильмом Сергея Заболотного 2011 года «Чернобыль 3828». Лента построена на воспоминаниях разведчика-дозиметриста Валерия Стародумова, руководившего разбором завалов в самой опасной зоне на крыше разрушенного энергоблока. Тысячи солдат, сбрасывавших зараженные обломки с крыши, жертвовали здоровьем и жизнью — люди «закрывали амбразуру» в местах, где от зашкаливающей радиации переставали функционировать роботы.

Самым же подробным и нашумевшим высказыванием первых лет остался фильм «Колокол Чернобыля» Роллана Сергиенко. Сперва кинематографистов не хотели пускать в «зону» — помогло вмешательство партийного деятеля Яковлева. Затем фильм запретила комиссия расследования причин аварии во главе с Борисом Щербиной. Лишь при помощи Элема Климова «Колокол» удалось «протолкнуть» и отправить на Берлинский кинофестиваль.

Дезинфекция домов и улиц, работы на крыше реактора, эвакуируемые деревни, работа врачей и многое другое вошло в ставший каноническим фильм. Крупным планом — интервью с местными жителями, обычно не понимающими серьезности ситуации или зараженными фатализмом. Отсюда в большое кино пришли постоянные ассоциации с войной, а равно мистический страх перед невидимой и страшной радиоактивной угрозой. «Колокол» запечатлел и концерт Аллы Пугачевой под Припятью в 1986 году, где певица отчаянно пытается зарядить зал позитивной энергией, но не может разогнать горестную атмосферу.

«Колокол Чернобыля» был показан во всех странах и оброс продолжениями. Его создатели, Сергиенко и сценарист Владимир Синельников, стали активистами, выступающими за права ликвидаторов аварии и пострадавших.

«Распад» (1990)

Режиссер Михаил Беликов

Первый художественный фильм об аварии в Чернобыле, во многом задавший тон и всем остальным. Аутентичность, воссозданная в современном сериале, в советском фильме еще вполне родная. Сам вымышленный городок энергетиков снимался в Киеве, но также есть редкие съемки Припяти 1990 года. В главной роли — Сергей Шакуров. У его героя, журналиста Александра Журавлева, как во всех фильмах о Чернобыле, на фоне глобального катаклизма происходят и свои маленькие катастрофы. Жена изменяет, а главный редактор не разрешает портить праздник сенсационными репортажами.

Помимо Журавлева, авария подпортила жизнь сбежавшим со своей свадьбы в романтический радиоактивный лес молодоженам и потерявшемуся мальчику, который отказывается покидать зону заражения без своего котенка. Все эти линии сплетаются в ирреальное полотно. Невиданные в истории события оборачиваются гротеском. Врачи в белых халатах безуспешно пытаются прогнать детей с футбольного поля, над горящим реактором водружают красный флаг, а пресловутая первомайская демонстрация превращается в беснующуюся толпу за колючей проволокой.

Также по моде времени в хронику катастрофы вписались апокалиптически религиозные мотивы, включая выпавшее на 4 мая 1986 года пасхальное богослужение и венчание молодоженов, покинувших райский сад Зоны отчуждения.

«Чернобыль: Последнее предупреждение» (1991)

Режиссер Энтони Пейдж

После пророчески названного «Распада» в последний год существования СССР был снят советско-американский телефильм о трагедии. В основу сюжета легла книга врача Роберта Гейла, приехавшего в Россию после аварии лечить и изучать лучевую болезнь. Его играет Джон Войт, и большинство советских граждан также играют американцы. Хотя не всех. В роли Горбачева — великий певец Владимир Трошин. Снятый в копродукции фильм избежал клюквы: одежда, форма, предметы быта, партийные кабинеты и деревенские хаты несут на себе отпечаток времени.

Здесь впервые показан взрыв на станции изнутри, от лица энергетиков, допустивших роковую ошибку, и также впервые прямые последствия радиоактивного заражения, страшные ожоги и разрушение организма. Именно ядерный мотив ключевой в фильме: события Чернобыля дают представление о последствиях возможной войны на уничтожение. Американский врач — посланец мира, не просто выполняющий прямые обязанности, но и вовлеченный в политику. Советский лидер, прислушавшись к предупреждению Чернобыля и американских специалистов, склоняется к прекращению гонки вооружений. На момент выхода фильма Горбачев еще находился у власти, но вскоре СССР прекратит существование, что надолго заморозит и ядерную гонку, и развитие технологий мирного атома.

«Год собаки» (1994)

Режиссер Семен Аранович

Ожидание апокалипсиса и надежду на новую безъядерную эру сменили апатия и разочарование в прогрессе. Отсюда тяжелая, почти чернушная интонация следующего фильма, после которого о Чернобыле долго не снимали всерьез.

Мелкий уголовник Сергей (Игорь Скляр) встречает пожилую интеллигентную женщину Веру (Инна Чурикова). У него никого нет, она чувствует себя покинутой близкими. Вместе они бегут от этого чертового мира в никуда. Оказавшись в заброшенной деревушке, Сергей вскоре понимает, что из одной зоны попал в другую, но бежать уже не хочет. Вместе с ним на зараженной земле остается и подруга.

Последний фильм Семена Арановича явно отражал безысходное чувство постперестроечных лет. Нелепые Адам и Ева на оставленной людьми ядовитой земле не могли создать новый мир. И все же зона Чернобыльская здесь явно ассоциируется с зоной Тарковского, с пространством опасным, но безгрешным. В вывернутом пространстве зэк становится начальником, арестовывает и судит проникших сюда мародеров. Покинуть обретенный мир он, конечно, не сможет.

«Аврора» (2006)

Режиссер Оксана Байрак

В чернобыльской теме с середины 1990-х наступило затишье, продлившееся больше 10 лет. Уже в новом столетии к теме обратился украинский кинематограф: осмысление произошедшего в Чернобыле увязывалось с национальной идентичностью. Героиня «Авроры» — девочка-сирота, она живет в детдоме в Припяти и готовится стать балериной. «Лебединое озеро», которое будет прочно ассоциироваться с телевизионными похоронами Советского Союза, для Авроры воплощает прекрасную мечту. Катастрофа перечеркивает ее надежды: единственный близкий взрослый погибает при тушении пожара, а сама девочка, в поисках его прибежавшая к энергоблоку, получила облучение.

И все же ей удастся поехать на лечение в Америку — страну мечты, а там встретить своего кумира, бежавшего из Советского Союза танцора Астахова (Дмитрий Харатьян). Он станет Авроре как отец и сделает последние дни девочки счастливыми, а в финале символически выведет маленькую балерину на сцену.

Сентиментальный и приторный фильм говорит о самой чернобыльской трагедии немногое. Сиротка здесь живет в Припяти лишь затем, чтобы показать брошенность советского человека государством. Впрочем, «Аврору» можно смотреть ради некоторых удивительных сцен вроде той, где впавший в творческий кризис Астахов-Харатьян нюхает кокаин с Эриком Робертсом и фантазирует об авангардной балетной постановке с геями и японцами, танцующими сиртаки.

«Мотыльки» (2013)

Режиссер Виталий Воробьев

Украинский мини-сериал, ставший первым в своем жанре. Главная героиня, старшеклассница Аля, приехала в Припять погостить к родне и увидела взрыв на АЭС при въезде в город. В Припяти она влюбляется в солдата, который вскоре окажется в числе ликвидаторов последствий аварии и при драматических обстоятельствах получит смертельную дозу облучения. Вопреки здравому смыслу и чувству самосохранения, двое решают побыть вместе хотя бы день, наплевав на эвакуацию. Мотыльки живут недолго, но летят к свету.

Здесь вновь появляется мотив влюбленных, оставшихся вдвоем в опустевшем городе, а также вспоминаются другие расхожие легенды и сюжеты вокруг катастрофы. Например, трагикомическая история про умершую еврейскую девушку, которую родственникам не разрешили вывозить из города в гробу в автобусе, поэтому пришлось ее хоронить на газоне посреди города. Несмотря на то, что фильм снят заметно дешево, он достойно сыгран и интересен как осмысление произошедшего из Украины XXI века. Символическое рождение ребенка в конце — робкая надежда на лучшее будущее.

«В субботу» (2011)

Режиссер Александр Миндадзе

Независимое кино вспомнило о Чернобыле и в России. Вторая режиссерская работа Александра Миндадзе — история одного выходного в Припяти. Комсомолец Валера узнает об аварии на АЭС и даже едет с местным партийным начальством заглянуть в зев реактора, вероятно, подхватив лошадиную дозу радиации. Утром он, зная, что эвакуации пока не планируется, пытается вывезти из города знакомую девушку. Но у девушки сломался каблучок, поезд проехал мимо, в ресторане шла свадьба друга, ребята побежали за вином. Побег не состоялся.

Зная, что город наполняется смертью, герои очень по-русски плюют на опасность и на неизбежность, сохраняя себе лишь этот субботний вечер. Валера, презрев комсомольскую благопристойность, садится за ударную установку в кабаке, ссорится и братается с друзьями, пытается сказать недоговоренное.

«Где же ты раньше был? И до реактора жизнь была», — говорит Валере девушка, в которую он влюблен безответно. После реактора той советской жизни уже не станет, и фильм Миндадзе воспроизводит ее последнюю поэтику. Камера Олега Муту в постоянном движении лавирует между людьми в сарафанах и пиджаках, в коридорах и подсобках, вклиниваясь в круг танцующих, пьющих и спорящих людей. Их простая жизнь с наступившей катастрофой обретает некий вечный смысл, как на пиру во время чумы.

«Чернобыль: Зона отчуждения» (2014—2017)

Режиссеры Андерс Банке и Павел Костомаров

Один из дорогих и красивых сериалов ТНТ, снимавшийся сперва шведом Андерсом Банке, а затем соавтором Александра Расторгуева — Павлом Костомаровым. Фантастический триллер о путешествиях во времени и альтернативных реальностях хорошо прижился на чернобыльской радиоактивной почве — это было ясно и по успеху видеоигр серии «S.T.A.L.K.E.R». Команда сталкеров из России отправляется в Припять, где очень скоро сталкивается с чудесами Зоны: призраки, видения, пространственно-временные аномалии. Здесь же работают засекреченные ученые и действуют таинственные организации. Узнав о путешествии во времени, герои пытаются предотвратить аварию на Чернобыльской АЭС, что оканчивается довольно неожиданно.

Среди интересных линий сериала — альтернативное будущее, где авария на атомной станции происходит в Соединенных Штатах, которые вскоре распадаются, а СССР процветает. Это отражает подспудное ощущение катастрофы в Чернобыле как сбывшейся фобии ядерной войны, из которой Штаты вышли победителями.

Бойко написанный, красивый и переполненный фантазией мистический сериал — редкость в наших широтах. К сожалению, «Зона отчуждения» осталась неоконченной, но права на нее перешли вместе с «Гоголем» к ТВ-3. Канал собирается выпустить по мотивам сериала фильм с тремя альтернативными концовками, что обещает интересное развитие темы. Тем более что фобии холодной войны снова актуальны, а украинская тема после 2014 года обрела новое зловещее измерение.

«Чернобыль» (2019)

Режиссер Алексей Мурадов

В этом году, спустя пять лет после замысла, должен выйти сериал «Чернобыль» от НТВ с Игорем Петренко и Надеждой Михалковой в главных ролях. Режиссер Алексей Мурадов обещает рассказ о том, «что именно тогда произошло». Интриги придает то, что по сюжету в Припяти перед катастрофой появляется агент ЦРУ (Альберт Ленц). Петренко, собственно, играет положительного контрразведчика. Неизвестно, обвинят ли авторы американцев в Чернобыльской аварии, но сериал должен охватывать день, непосредственно предшествующий взрыву, ликвидацию последствий и период на несколько месяцев после. Создатели также упирают на аутентизм, а съемки велись преимущественно в Белоруссии, где сохранились детали советской эпохи. Возможно, именно выход «Чернобыля» американского подтолкнул НТВ выпускать фильм быстрее и ковать железо, пока горячо. Побьет ли отечественная правда заграничную, узнаем уже скоро.

«Когда падали аисты» (2020)

Режиссер Данила Козловский

На съемках фильма «Когда падали аисты»

Успех «Чернобыля» уже с некоторым опозданием пытается догнать отечественная драма «Когда падали аисты» с Данилой Козловским в главной роли, он же режиссер фильма. Также у него играют Равшана Куркова и Оксана Акиньшина. Съемки начались на днях, о чем актер оповестил публику в Instagram. Часть сцен снимается в развлекательном парке Вооруженных сил РФ «Патриот» в Подмосковье, где уже появились дорожные указатели с надписью «Чернобыль». Ранее сообщалось, что сцены на атомной станции будут сниматься на АЭС в Курской области.

Проект, ранее называвшийся «Опасная вода», разрабатывается при поддержке Александра Роднянского несколько лет, и теперь его обещают выпустить в 2020 году. Помимо Чернобыля авторы вдохновлялись «Глубоководным горизонтом» Питера Берга о взрыве нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010 году.

По сюжету «Аистов» авария на энергоблоке в Припяти уже произошла, но та самая опасная зараженная радиацией вода при попадании в нее расплавленного вещества грозит новым, уже чудовищным взрывом. Главный герой, пожарный Алексей, идет в добровольцы-ликвидаторы из корыстных побуждений: он мечтает получить квартиру в Крыму и завоевать таким образом сердце любимой парикмахерши. Фильм, как утверждается, основан на реальных событиях, но, видимо, в самом широком понимании этой фразы. Козловский должен сочетать образы легкомысленного мачо в начале и национального героя в конце фильма — события в Припяти развиваются непредсказуемо. Сложно предсказать успех повторения темы Чернобыля через год, тем более после сериала HBO.