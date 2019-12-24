Чем «Мандалорец» так не похож на другие сериалы 2019-го?

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ПодкастЧем «Мандалорец» так не похож на другие сериалы 2019-го?

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Как «Мандалорец» встраивается во вселенную «Звездных войн» и почему нравится ее фанатам? В чем он наследует спагетти-вестернам и старым сериалам типа «Светлячка»? Что мы знаем про главного героя сериала и какую тайну скрывает Малыш Йода? И какое отношение к его образу имеет Вернер Херцог?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и журналист и аудиопродюсер Мика Голубовский обсуждают новый сериал Disney+ (точнее, первые семь эпизодов). Как и всегда, со всеми спойлерами.

Подкаст также доступен в «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

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