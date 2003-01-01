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Джон Фавро объяснил популярность малыша Йоды

2 часа назадОбсудить0

В новом интервью создатель «Мандалорца» Джон Фавро рассказал о своей работе над сериалом и в частности о создании малыша Йоды.

«По большей части он кукольный. Даже когда дело доходит до графики, мы стараемся добиться, чтобы он вел себя так же, как если бы он действительно был куклой. Мне кажется, перебор с графикой делает ее чересчур заметной в тех случаях, когда создаешь детали, призванные сохранять идентичность и очарование героя», — рассказывает Фавро.

Фавро считает, что популярность малыша неразрывно связана с его предком и наставником Люка Скайуокера, мастером Йодой.

«По ходу сезона мы узнаем о нем больше, — обещает режиссер. — Мне кажется, самое прекрасное в задумке Джорджа Лукаса то, что Йода, с которым мы выросли, всегда был окутан тайной. Это сделало его загадочным. Мы знаем, что им движет и за что он сражается, но нам ничего не известно о происхождении его вида. Наверное, как раз поэтому всех покорил малыш этой же расы».

Маленький Йода появился в конце первой серии «Мандалорца» и моментально стал любимцем публики. По сюжету наемник в исполнении Педро Паскаля находит малыша по поручению одного из заказчиков и в конце концов, минуя договоренность, оставляет его у себя.

Съемки второго сезона «Мандалорца» уже стартовали.

Источник: THR

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