Видео дня: Burger King спародировал «Джокера» и потроллил «Макдоналдс»

«Дорогой Бронкс, мы знаем, клоуны могут раздражать» — гласит теглайн нового рекламного ролика Burger King, в котором авторы одновременно издеваются над фанатами «Джокера» и высмеивают конкурентов в «Макдоналдс», где талисманом как раз выступает клоун. Действие видео разворачивается на лестнице в Бронксе, ставшей чрезвычайно популярной благодаря фильму Тодда Филлипса: именно по ней поднимался и танцевал герой Хоакина Феникса.

В ролике талисман Burger King с ужасом наблюдает за туристами, заполонившими ранее невзрачный переулок. Стараниями фанатов «Джокера» лестница превратилась в настоящую достопримечательность, куда регулярно приезжают люди в гриме клоуна, чтобы повторить сцену из любимого фильма. Жители Бронкса уже выразили свое негодование по поводу наплыва посторонних, но Burger King призывает не волноваться и использовать специальный промокод в обмен на бесплатный бургер.

«Джокер» сейчас считается одним из главных фаворитов наградного сезона. Лента удостоилась номинации гильдий сценаристов, продюсеров и режиссеров и отмечена в 11 категориях премии BAFTA.