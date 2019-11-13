Стартовали съемки второго сезона сериала «Мандалорец»

Создатель и шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро опубликовал в Instagram фото со съемочной площадки второго сезона. Фавро вывесил фотографию шлема главного героя в исполнении Педро Паскаля и подписал: «Приветствую с площадки второго сезона „Мандалорца“».

По словам Фавро, несмотря на любовь к зрелищным фильмам, его очень порадовала возможность рассказать историю «Мандалорца» в формате сериала для Disney+. Это позволило ему срезать со «Звездных войн» все лишнее, оставив основу всей франшизы.

«Вдохновением послужили вестерны, фильмы о самураях, фантастические сериалы вроде „Флэша Гордона“. Благодаря им я пришел к тому, что изначально подтолкнуло Джорджа Лукаса к созданию „Звездных войн“», — добавил Фавро.

События «Мандалорца» разворачиваются после падения Галактической империи в финале «Возвращения джедая», но до появления Первого Ордена, с которым зрители познакомились в «Пробуждении силы». В центре сюжета — одинокий наемник, живущий на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Представитель некогда могучей расы благородных воинов-мандалорцев, теперь он вынужден влачить жалкое существование среди отбросов общества.

О том, чего ждать от «Мандалорца», КиноПоиск рассказывал в материале «Вестерн в далекой галактике».