До того как мир узнал о Флоренс Пью благодаря роли в британской драме «Леди Макбет», актриса пробовала себя на музыкальном поприще. В 2013 году 17-летняя Пью взяла себе псевдоним Флосси Роуз (как называли ее в семье) и начала выпускать на своем YouTube-канале видео, в которых под гитару перепевала известные хиты.

У канала почти 3000 подписчиков, а самый популярный ролик — кавер песни «Wonderwall» группы Oasis, собравший 55 тысяч просмотров.

Ролики с Пью на собственном канале также выкладывала мать актрисы.

5 марта 2020 года российские зрители смогут увидеть Пью в ленте Греты Гервиг «Маленькие женщины». 30 апреля актриса появится на экранах вместе со Скарлетт Йоханссон в боевике «Черная Вдова».

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