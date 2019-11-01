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Вернер Херцог заставил авторов «Мандалорца» отказаться от CGI-Йоды

Сегодня, 10:25Обсудить0

В беседе с Vanity Fair продюсер и режиссер сериала «Мандалорец» Дэйв Филони рассказал, как Вернер Херцог помог сохранить на экране идеальную версию малыша Йоды. По словам Филони, в какой-то момент они задумались над возможностью сделать CGI-версию персонажа, но Херцог уговорил их отказаться.

Филони рассказал, что дело было на съемочной площадке третьего эпизода, где персонаж Херцога, Клиент, впервые встречается с мини-Йодой. Они отсняли дубль с куклой и решили попробовать другой вариант — снять пустой кадр и добавить малыша с помощью графики. Херцог увидел, что они задумали, и сразу высказался против.

«„Вы трусы. Оставьте как есть“», — вспоминает Филони слова именитого режиссера.

«Я видел его на площадке, и он душераздирающий. Он душераздирающе красивый, — рассказал до этого Херцог о своих впечатлениях от мини-Йоды. — Им удаленно управляют два техника. Один для глаз и рта, другой — для остальной мимики. Феноменальное техническое достижение, душераздирающее».

«На площадке он выглядел совершенно реальным. При взгляде на него хотелось плакать», — добавил режиссер.

Подробнее о том, кто такой малыш Йода и как его встретили зрители, КиноПоиск рассказывал в отдельном материале. Герой также попал в список самых милых персонажей по версии пользователей КиноПоиска.

Источник: Vanity Fair

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