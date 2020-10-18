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В лондонской галерее современного искусства появился портрет Мандалорца с Малышом Йодой

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Лондонская галерея The Unit представила новый портрет под названием «Мандалорец и Дитя», созданный в сотрудничестве с Национальной портретной галереей. На картине маслом изображен кадр из первого сезона сериала Disney+ — охотник за головами и Малыш Йода в кабине корабля Razor Crest. Портрет станет частью экспозиции, на которой будут представлены другие картины, связанные со «Звездными войнами».

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

«Это отличный способ отметить выход второго сезона „Мандалорца“, — говорит Люк Брэдли-Джонс, старший вице-президент Disney+. — Для нас большая честь представить этот портрет в сотрудничестве с уважаемой Национальной портретной галереей. Фанаты по всей Великобритании тепло приняли сериал и персонажей, созданных Джоном Фавро, и теперь они могут стать подойти ближе, чтобы рассмотреть их на холсте, прежде чем запустить новые эпизоды».

«Мандалорец» — первый игровой сериал по «Звездным войнам». Он повествует о наемнике, живущем на краю обитаемой галактики, куда не дотягивается закон Новой Республики. Однажды герой получает заказ — доставить некий объект, которым оказывается зеленый младенец с большими ушами. Мандалорец решает пойти против своих работодателей и становится защитником ребенка.

Сериал вернется на экраны 30 октября.

Фото: Getty Images

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