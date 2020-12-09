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Disney снимет 10 сериалов по комиксам Marvel и еще 10 — во вселенной «Звездных войн»

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В рамках Дня инвесторов студия Disney поделилась подробностями о том, как будут развиваться ее стриминг-платформы и чего стоит ждать от ее ключевых проектов, включая франшизу «Звездные войны» и киновселенную Marvel.

Главные подробности:

  • 2 декабря аудитория Disney+ достигла 86,8 млн человек. До этого компания хотела привлечь 60—90 млн подписчиков только к 2024 году.
  • У студии большие планы на Disney+. Она готовит для стриминга по 10 сериалов во вселенной Marvel и «Звездных войн», 15 мультсериалов, включая проекты Pixar, а также 15 полнометражных мультфильмов (тоже Disney и Pixar). Эти проекты выйдут в ближайшие несколько лет.
  • Disney+ планирует выпускать новый контент еженедельно.
  • На базе Disney+ появится сервис Star, где будeт доступен контент с рейтингом R вроде «Логана» и «Kingsman»
  • Мультфильм «Райя и последний дракон» выйдет 5 марта одновременно на Disney+ и в кинотеатрах. Подписчики должны будут дополнительно заплатить за него 30 долларов. Ранее картину хотели выпустить в кино в ноябре, но в итоге отложили из-за пандемии.
  • Студии 20th Century Studios и Searchlight («Бердмэн», «12 лет рабства») будут снимать фильмы специально для Hulu. В этом году сервис успешно выпустил комедию «Зависнуть в Палм-Спрингс» и триллер «Взаперти».
  • Hulu продлил «Рассказ служанки» на пятый сезон. Премьера четвертого состоится в 2021 году. 
  • «В Филадельфии всегда солнечно» продлили до 18 сезона. 15-й стартует на FXX в следующем году.

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