Disney снимет 10 сериалов по комиксам Marvel и еще 10 — во вселенной «Звездных войн»

В рамках Дня инвесторов студия Disney поделилась подробностями о том, как будут развиваться ее стриминг-платформы и чего стоит ждать от ее ключевых проектов, включая франшизу «Звездные войны» и киновселенную Marvel.
Главные подробности:
- 2 декабря аудитория Disney+ достигла 86,8 млн человек. До этого компания хотела привлечь 60—90 млн подписчиков только к 2024 году.
- У студии большие планы на Disney+. Она готовит для стриминга по 10 сериалов во вселенной Marvel и «Звездных войн», 15 мультсериалов, включая проекты Pixar, а также 15 полнометражных мультфильмов (тоже Disney и Pixar). Эти проекты выйдут в ближайшие несколько лет.
- Disney+ планирует выпускать новый контент еженедельно.
- На базе Disney+ появится сервис Star, где будeт доступен контент с рейтингом R вроде «Логана» и «Kingsman».
- Мультфильм «Райя и последний дракон» выйдет 5 марта одновременно на Disney+ и в кинотеатрах. Подписчики должны будут дополнительно заплатить за него 30 долларов. Ранее картину хотели выпустить в кино в ноябре, но в итоге отложили из-за пандемии.
- Студии 20th Century Studios и Searchlight («Бердмэн», «12 лет рабства») будут снимать фильмы специально для Hulu. В этом году сервис успешно выпустил комедию «Зависнуть в Палм-Спрингс» и триллер «Взаперти».
- Hulu продлил «Рассказ служанки» на пятый сезон. Премьера четвертого состоится в 2021 году.
- «В Филадельфии всегда солнечно» продлили до 18 сезона. 15-й стартует на FXX в следующем году.
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