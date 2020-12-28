Что посмотреть: «Топи» — мистический сериал по Глуховскому

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ВидеоЧто посмотреть: «Топи» — мистический сериал по Глуховскому

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В рубрике «Что посмотреть» мы продолжаем делиться хорошими фильмами и сериалами, которые можно найти на КиноПоиск HD. В этом видеоэссе рассказываем про отечественный сериал «Топи» по сценарию Дмитрия Глуховского — мистический триллер о пятерых москвичах, которые приехали в глубинку в чудотворный монастырь, но чудеса там начали происходить совсем не те, которых они ждали.

Что делает «Топи» напряженным триллером? Какими визуальными приемами создатели показывают зыбкую границу между реальностью и сном? Как Дмитрий Глуховский критикует устройство жизни в современной России? И почему саундтрек группы «АИГЕЛ» идеально создает гипнотическую атмосферу сериала?

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Пятеро москвичей бегут от проблем и теряют ощущение реальности. Мистическая утопия Дмитрия Глуховского с Иваном Янковским в главной роли.
В главных ролях:Иван Янковский, Тихон Жизневский, Анастасия Крылова, Катерина Шпица
Режиссер:Владимир Мирзоев
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