«Темная материя»: сай-фай про двойников и другие измерения, похожий на полдюжины других фильмов

На Apple TV+ начинается показ фантастического мини-сериала про физика (Джоэл Эдгертон), которому портит жизнь двойник из мультивселенной, положивший глаз на его жену (Дженнифер Коннелли). Не запутаться в Эдгертонах попытался Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Физик Джейсон Дессен (Джоэл Эдгертон) живет в Чикаго с женой-галеристкой Даниэлой (Дженнифер Коннелли) и сыном-старшеклассником (Оакс Фигли) и преподает в колледже скучающим студентам. В целом он всем доволен, но иногда с легкой досадой вспоминает, что когда-то отказался от научных амбиций, чтобы посвятить себя семье.

Дессену тем более грустно, что его лучший друг (Джимми Симпсон) получил престижную премию и вот-вот заработает на своих открытиях миллионы. Отметив это дело, Джейсон выходит из бара, и на него нападает человек в маске, который отводит его в какой-то ангар, меняется с ним одеждой и заталкивает в металлический куб. Как вскоре выяснится, нападавший — сам Джейсон, но из параллельной реальности, где он не женился на Даниэле, а остался в лаборатории и создал собственно этот куб — машину для путешествия между бесконечным многообразием реальностей. Похищенный Джейсон-1 попадает в мир, где он знаменитый ученый, работает на этически гибкого миллионера (Дайо Окенийи) и встречается с коллегой-психологом (Алиси Брага). Коварный Джейсон-2 как ни в чем не бывало приходит домой к жене и сыну.

Джоэл Эдгертон и Джимми Симпсон

Нет, кажется, ни одного фильма или сериала про физиков, где сценаристы не вспомнили бы про несчастного кота Шредингера, но здесь это оправданно чуть более, чем обычно, поскольку главный герой — это некоторым образом тот самый кот. «Темная материя» — экранизация одноименного романа американского фантаста Блейка Крауча (по другой его книге был снят симпатичный поначалу сериал «Сосны»). Самого Крауча Apple TV+ нанял шоураннером, что вряд ли можно назвать хорошей идеей: писатели уверены, что каждое их слово — золото, и, например, эта не самая толстая книга потянула на девять часовых эпизодов.

И не все эти девять часов, прямо скажем, равномерно блистательны. Первые серии уходят на безбожно затянутую экспозицию. Авторов можно понять: концепция «Материи» довольно витиеватая, поди объясни в двух словах. Но создатели сериала, с умным видом рассуждающие про принцип суперпозиции, не должны себе позволять быть настолько глупее зрителя. Между тем, даже не видя трейлера и ничего заранее не читая, мы неизбежно оказываемся гораздо сообразительнее героя и про все, что он торжественно объявляет в конце второй серии, догадываемся уже в середине первой.

Джоэл Эдгертон и Алиси Брага

С серии четвертой становится всерьез увлекательно. Все время гадаешь, в какую из многочисленных дверей повернет действие. Чуть меньше угрюмой физиономии Эдгертона на крупных планах, чуть больше мультивселенной и всякой нолановщины, чуть выше ставки. Видно опять же, куда ушел солидный бюджет. И, наконец, финальная треть с каждой минутой все более абсурдная, если не сказать идиотская, но там уже ничего не остается, как досмотреть, чтобы узнать, чем кончилось.

Центральная идея состоит, понятно, в том, что мы — это выборы, которые мы совершаем, и какие-то решения в долгой перспективе могут изменить человека очень значительно. Крауч использует прием с мультивселенной не как технический фокус (успел сесть в поезд — и жизнь изменилась), а как повод для серьезного разговора на тему мечтаний и сожалений. И это довольно интересно. Другой вопрос, что конвенциональный вывод понятен с первой минуты: семья важнее работы, от амбиций одни проблемы. И автор отчего-то даже не пытается (хотя у него есть такие возможности) поглядеть на все это с другой стороны.

Джоэл Эдгертон и Дженнифер Коннелли

Несмотря на оригинальный сюжет, «Материя» все время кажется неуловимо вторичной, начиная с позорно блеклого названия и титров, подсмотренных (в офисе Apple TV+, видимо) у «Разделения». «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капры встречается с «Часом расплаты», не очень справедливо осмеянным фильмом Джона Ву по Филипу Дику. Еще вспоминается, допустим, сериал «Двойник» с Дж. К. Симмонсом — намного лучше, когда у подобной истории есть дополнительное измерение, например политически-шпионское, как там.

Здесь много экшена и постоянно что-то происходит, но мы всегда рядом с Эдгертоном (Эдгертонами) и его неизменной проблемой, и это несколько утомительно: он артист обаятельный и, что называется, крепкий, но не самый разносторонний. Джимми Симпсон, как всегда, отличный, но его маловато. Коннелли и Брага смешно демонстрируют, что у Джейсона есть любимый типаж строгой брюнетки, но обе героини написаны плоско, особенно жена. Характерно, что в разных мирах женщины, в отличие от него, меняются разве что внешне — прически, карьеры. И Джейсона, хоть он и рвется, как Одиссей, домой, устроила бы, судя по всему, любая из бесконечного числа Даниэл; это не так романтично, как может показаться. В какой-то из параллельных реальностей «Темная материя» наверняка решает и эту, и все остальные проблемы, но посмотрят ее там, к сожалению, наши жалкие копии.