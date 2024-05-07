«Темная материя»: сай-фай про двойников и другие измерения, похожий на полдюжины других фильмов

На Apple TV+ начинается показ фантастического мини-сериала про физика (Джоэл Эдгертон), которому портит жизнь двойник из мультивселенной, положивший глаз на его жену (Дженнифер Коннелли). Не запутаться в Эдгертонах попытался Станислав Зельвенский.
Станислав Зельвенский
Критик Кинопоиска
Физик Джейсон Дессен (Джоэл Эдгертон) живет в Чикаго с женой-галеристкой Даниэлой (Дженнифер Коннелли) и сыном-старшеклассником (Оакс Фигли) и преподает в колледже скучающим студентам. В целом он всем доволен, но иногда с легкой досадой вспоминает, что когда-то отказался от научных амбиций, чтобы посвятить себя семье.
Дессену тем более грустно, что его лучший друг (Джимми Симпсон) получил престижную премию и вот-вот заработает на своих открытиях миллионы. Отметив это дело, Джейсон выходит из бара, и на него нападает человек в маске, который отводит его в какой-то ангар, меняется с ним одеждой и заталкивает в металлический куб. Как вскоре выяснится, нападавший — сам Джейсон, но из параллельной реальности, где он не женился на Даниэле, а остался в лаборатории и создал собственно этот куб — машину для путешествия между бесконечным многообразием реальностей. Похищенный Джейсон-1 попадает в мир, где он знаменитый ученый, работает на этически гибкого миллионера (Дайо Окенийи) и встречается с коллегой-психологом (Алиси Брага). Коварный Джейсон-2 как ни в чем не бывало приходит домой к жене и сыну.
Нет, кажется, ни одного фильма или сериала про физиков, где сценаристы не вспомнили бы про несчастного кота Шредингера, но здесь это оправданно чуть более, чем обычно, поскольку главный герой — это некоторым образом тот самый кот. «Темная материя» — экранизация одноименного романа американского фантаста Блейка Крауча (по другой его книге был снят симпатичный поначалу сериал «Сосны»). Самого Крауча Apple TV+ нанял шоураннером, что вряд ли можно назвать хорошей идеей: писатели уверены, что каждое их слово — золото, и, например, эта не самая толстая книга потянула на девять часовых эпизодов.
И не все эти девять часов, прямо скажем, равномерно блистательны. Первые серии уходят на безбожно затянутую экспозицию. Авторов можно понять: концепция «Материи» довольно витиеватая, поди объясни в двух словах. Но создатели сериала, с умным видом рассуждающие про принцип суперпозиции, не должны себе позволять быть настолько глупее зрителя. Между тем, даже не видя трейлера и ничего заранее не читая, мы неизбежно оказываемся гораздо сообразительнее героя и про все, что он торжественно объявляет в конце второй серии, догадываемся уже в середине первой.
С серии четвертой становится всерьез увлекательно. Все время гадаешь, в какую из многочисленных дверей повернет действие. Чуть меньше угрюмой физиономии Эдгертона на крупных планах, чуть больше мультивселенной и всякой нолановщины, чуть выше ставки. Видно опять же, куда ушел солидный бюджет. И, наконец, финальная треть с каждой минутой все более абсурдная, если не сказать идиотская, но там уже ничего не остается, как досмотреть, чтобы узнать, чем кончилось.
Центральная идея состоит, понятно, в том, что мы — это выборы, которые мы совершаем, и какие-то решения в долгой перспективе могут изменить человека очень значительно. Крауч использует прием с мультивселенной не как технический фокус (успел сесть в поезд — и жизнь изменилась), а как повод для серьезного разговора на тему мечтаний и сожалений. И это довольно интересно. Другой вопрос, что конвенциональный вывод понятен с первой минуты: семья важнее работы, от амбиций одни проблемы. И автор отчего-то даже не пытается (хотя у него есть такие возможности) поглядеть на все это с другой стороны.
Несмотря на оригинальный сюжет, «Материя» все время кажется неуловимо вторичной, начиная с позорно блеклого названия и титров, подсмотренных (в офисе Apple TV+, видимо) у «Разделения». «Эта замечательная жизнь» Фрэнка Капры встречается с «Часом расплаты», не очень справедливо осмеянным фильмом Джона Ву по Филипу Дику. Еще вспоминается, допустим, сериал «Двойник» с Дж. К. Симмонсом — намного лучше, когда у подобной истории есть дополнительное измерение, например политически-шпионское, как там.
Здесь много экшена и постоянно что-то происходит, но мы всегда рядом с Эдгертоном (Эдгертонами) и его неизменной проблемой, и это несколько утомительно: он артист обаятельный и, что называется, крепкий, но не самый разносторонний. Джимми Симпсон, как всегда, отличный, но его маловато. Коннелли и Брага смешно демонстрируют, что у Джейсона есть любимый типаж строгой брюнетки, но обе героини написаны плоско, особенно жена. Характерно, что в разных мирах женщины, в отличие от него, меняются разве что внешне — прически, карьеры. И Джейсона, хоть он и рвется, как Одиссей, домой, устроила бы, судя по всему, любая из бесконечного числа Даниэл; это не так романтично, как может показаться. В какой-то из параллельных реальностей «Темная материя» наверняка решает и эту, и все остальные проблемы, но посмотрят ее там, к сожалению, наши жалкие копии.