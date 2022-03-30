От «Легенды № 17» до «Мистера Нокаута»: из каких элементов состоят блокбастеры о советских спортсменах и почему они больше не работают

Фильмы о спортсменках можно пересчитать по пальцам: «На острие» о саблистках, «Один вдох» о чемпионке по фридайвингу Наталье Молчановой (действие обеих картин происходит в наше время) и «Белый снег» о лыжнице Елене Вяльбе. За пределами кинотеатров ситуация выглядит по-другому: там драматические истории, достойные экранизации, происходят со спортсменами любого пола. А в кино спортивная драма — мужская территория, в которой женщина служит романтическим приложением к герою. Она типичная хранительница очага, ее главная функция — заботиться и переживать о спортсмене (и иногда об их общих детях), который при этом далеко не всегда отвечает ей полной взаимностью. В «Легенде № 17» и «Чемпионе мира» есть почти идентичные эпизоды, в которых хоккеист Харламов и шахматист Карпов признаются возлюбленным, что игра для них важнее. Сравните реплики: «Мне кажется, что, кроме хоккея, мне в этой жизни ничего не надо» и «Я никогда не смогу любить тебя сильнее, чем игру».