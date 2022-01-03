От экранизации романа Марка Твена до культовой истории о бессмертном демоне: 10 корейских сериалов на Кинопоиске

Градус популярности корейских шоу в ближайшее время спадать не собирается, а скорее, наоборот. Мы уже рассказывали в нашем прошлом материале о самых ожидаемых проектах этого года, поэтому, чтобы скоротать время, собрали подборку из тех сериалов, которые доступны на Кинопоиске. В ней можно найти не только культовые шоу, популярные в Корее, но и хиты по версии New York Times.

Сериал вдохновлен биографией тяжелоатлетки и олимпийской чемпионки Чан Ми-ран (сценаристка Ян Хи-сын много общалась со спортсменкой, чтобы показанные события были максимально реалистичными). Главная героиня, студентка Ким Бок-чу (Ли Сон-гён), мечтает о великой спортивной карьере. Благодаря упорным тренировкам ей удается достигнуть высоких результатов и стать призером на соревнованиях. Как и полагается многим популярным дорамам, в жизни героини образовывается любовный треугольник. Девушка влюбляется в старшего брата своего близкого друга, не обращая внимания на то, что и сам друг тоже испытывает к ней симпатию.

«Демон» стал хитом сразу после выхода в 2016 году и до сих пор занимает пятое место в списке самых популярных сериалов, показанных на кабельном телевидении. Его сценаристка Ким Ын-сук работала над многими рейтинговыми шоу в стране, например над «Потомками солнца», «Наследниками» и «Достоинством джентльмена». Среди актеров — Кон Ю («Игра в кальмара»), Ли Дон-ук («История девятихвостого лиса») и Ким Го-ын («Король: Вечный монарх»). Если посмотреть десятки подборок с лучшими корейскими сериалами всех времен, то «Демон» наверняка встретится почти в каждой из них.

Это история о демоне из династии Коре, который вынужден жить в современном мире в наказание за свои прошлые грехи. Чтобы положить конец бренному существованию, ему необходимо отыскать среди смертных «невесту демона», которая, по легенде, обладает особенным даром и умеет общаться с призраками.

Как и в сказке Карло Коллоди, главная героиня этого сериала не может врать. Только у нее от лжи начинается икота (а не растет нос). Чхве Ин-ха (Пак Щин-хе) решает, что ей нужно стать новостным репортером, ведь они, как она думает, говорят только правду. Но потом она знакомится с молодым человеком Чхве Даль-по (Ли Джон-сок), чья жизнь когда-то была разрушена из-за журналистского расследования.

Ли Хён — детектив-самоучка, который решил связать свою жизнь с криминалистикой после трагической смерти своих родителей и брата. Он дает консультации полиции и ведет лекции в университетах США. Однажды неизвестный человек присылает ему открытку, которая связана с его прошлым. После этого Хён возвращается в Южную Корею, где вместе с детективом Ча Чжи-ан пытается раскрыть преступление 20-летней давности и найти виновных в смерти его семьи.

Третья по счету адаптация оригинальной манги «Цветочки после ягодок». До этого ее экранизировали на Тайване («Сад падающих звезд») и в Японии («Цветочки после ягодок»). После выхода южнокорейской версии исполнитель одной из главных ролей, Ли Мин-хо, стал настоящей звездой. Сегодня он входит в пятерку самых востребованных и высокооплачиваемых актеров в Корее.

Молодой стипендиатке из бедной семьи Кым Джан-ди выпадает возможность учиться в элитной школе «Шинхва», которая была основана одноименной могущественной корейской корпорацией. Здесь она знакомится с наследниками богатейших семей Кореи, которые безнаказанно издеваются над другими учениками. Но Джан-ди решает, что так быть не должно.

Этот детектив снял режиссер Ким Вон-сок, который также сделал сериал о богатых студентах «Скандал в Сонгюнгване». «Скандал» стал культовым среди молодых зрителей. Исполнители главных ролей Пак Мин-ен, Пак Ю-чхон, Ан Нэ-сан и Ю А-ин стали настолько популярными, что без них невозможно представить современное корейское телевидение.

Сюжет основан на реальных событиях и посвящен нераскрытым убийствам женщин в городе Хвансон между 1986 и 1991 годами. Полицейский из настоящего получает шанс связаться по рации с детективом из прошлого, который занят расследованием дела о хвасонском серийном убийце. Герои объединяются, чтобы найти преступника.

Комедийное шоу от создателя шпионского сериала «Лицом к лицу» Ли Чхан-мина, снятое в лучших традициях американских ситкомов.

Трое друзей детства управляют гостевым домом «Вайкики», который находится в барном районе Итхэвон. Дела идут не очень хорошо, но главная проблема заключается в том, что ребята занимаются не тем, о чем когда-то мечтали. Дон Гу хотел стать режиссером, Чжун Ки — актер в кризисе, а Ду Щик — такой же разочарованный сценарист-фрилансер. Хотя они понятия не имеют, как управлять гостиницей, им очень хочется заработать денег, чтобы оплатить съемки своего будущего фильма. Их пансиону грозит банкротство, но все меняется, когда в «Вайкики» заселяется мать-одиночка с дочерью.

Ремейк корейского фильма Чху Чхан-мина «Маскарад», в основе сюжета которого книга Марка Твена «Принц и нищий».

Ха Сон (Ё Джин-гу) — шут при королевском дворе Чосона, потерявший обоих родителей в юном возрасте. Он выглядит точно так же, как король Ли-Хен (Ё Джин-гу), который живет в постоянном страхе перед дворцовыми интригами и покушениями. И однажды они меняются местами.

Главные герои сериала — публицисты, которые жили во времена японской оккупации Кореи. После трагической гибели они перерождаются. Двое пишут книги, а третья, Чжон Соль (Лим Су-джон), пробует себя в роли ветеринара, спортсменки и даже открывает собственную службу доставки. Их истории переплетаются, когда один из писателей, Хан Сэ-джу (Ю А-ин из «Пылающего»), во время поездки в Чикаго покупает старинную пишущую машинку с хангылем на клавишах и узнает, что благодаря ей можно видеть воспоминания из других эпох.

Бесстрашная женщина-детектив, которую играет Пэ Ду-на, актриса из культового фильма Пак Чхан-ука «Сочувствие госпоже Месть», объединяется с прокурором Хван Ши-моком, потерявшим способность проявлять эмоции из-за перенесенной в детстве операции. Вместе они пытаются раскрыть дело об убийстве, связанном с коррупцией. Сериал был включен в список лучших телешоу 2017 года по версии New York Times.