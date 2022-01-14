15 ожидаемых корейских сериалов года

Начало года всегда ознаменовывается подготовкой плана просмотров на ближайшее будущее. Ранее мы уже составляли список самых ожидаемых сериалов 2022-го, но по Южной Корее решили пройтись отдельно. Корейские шоу за прошедший год постоянно мелькали в десятке популярных на Netflix: «Винченцо», «Приморская деревня Ча Ча Ча», «Зов ада», «Море Спокойствия» и другие помогли этому региону заявить о себе. Того и глядишь, что среди перечисленных в материале экземпляров затаился тот, кто сможет перебить по популярности «Игру в кальмара».

Актерский состав

О планах Netflix снять адаптацию «Бумажного дома» стало известно в 2020 году. Сильно ли события корейской версии будут отличаться от оригинала, пока неясно, зато актерский состав уже объявили. Роль Берлина исполнит Пак Хэ-су («Игра в кальмара»), Профессора — Ю Джи-тхэ («Олдбой»), Токио — Чон Джон-со («Пылающий»). Режиссером проекта выступит Ким Хон-сон («Голос», «Воин Пэк Тон-су»), а сценаристом — Рю Ён-джэ («Поезд в Пусан 2»). Алекс Пина, шоураннер оригинального «Бумажного дома», спродюсирует проект. В одном из интервью журналу Dazed Korea Джон-со рассказала, что, хотя каждый член банды в корейском ремейке будет носить то же имя, что и его испанский собрат, все они будут отличаться по характеру от оригинальных персонажей.

28 января на Netflix выходит сериал на основе одноименного вебтуна (цифровой комикс, обычно предназначенный для чтения на смартфонах). По сюжету в Корее распространяется зомби-вирус. В это время группа старшеклассников оказывается заперта в школе, и теперь они вынуждены посещать только уроки выживания.

Этот сериал основан на новелле, которую в 2018-м превратили в вебтун, а количество его прочтений превысило 320 миллионов по всему миру! «Деловое предложение» — романтическая драма об офисной сотруднице, которая отправляется на свидание вслепую вместо подруги и встречается с генеральным директором компании, в которой работает. Как и следует в каноничном сюжете в дораме, главный герой тут же в нее влюбляется.

Про этот сериал информации немного, но минимум два козыря в рукаве у него есть. Во-первых, режиссером выступит сверхпродуктивный японец Такаси Миике, а во-вторых, одни из главных ролей исполняют Чон Хэ-ин («Тюремная мудрость», «Пока ты спишь») и Рю Джун-ёль, который обрел бешеную популярность после выхода сериала «Вернуться в 1988-й» и фильма «Таксист». По сюжету молодой человек, у которого преступники вырезали орган, начинает чувствовать связь с мужчиной, получившим его в результате трансплантации.

Актерский состав

На малый экран возвращаются крупнейшие звезды Южной Кореи, в том числе Ха Джон-у («Служанка») и Хван Джон-мин («Избави нас от лукавого»). В сериале также сыграют Пак Хэ-су («Игра в кальмара») и Ю Ён-сок («Олдбой»). Сюжет основан на реальных событиях. Корейский наркобарон, который ведет дела в Южной Америке, привлекает внимание Национальной разведывательной службы. Чтобы его поймать, организация обращается за помощью к предпринимателю Ха Чжон У, который хочет расширить свой бизнес в Суринаме, но вместо этого сам становится преступником.

Актерский состав

И снова экранизация известного вебтуна, написанного Ха Иль-гвоном (создатель популярных корейских манхв, в том числе «Трех уровней совместимости» и «Мое сердце бьется»). Это история девушки Ю А-и (Чхве Сон-ын), которая еле сводит концы с концами, пытаясь обеспечить себя и младшую сестру. Несмотря на то, что А-и совмещает работу на полставки и учебу, ей удается стать лучшей студенткой, но все, чего она хочет, — поскорее вырасти, чтобы найти стабильную работу. Ю делится своей мечтой с фокусником Ли Ылем (Чи Чхан-ук), и ее жизнь кардинально меняется.

Долгожданное возвращение на экран одного из самых популярных корейских актеров — Ли Джон-сока — после службы в армии. Нуарный детектив об адвокате, который берется за дело об убийстве и перевоплощается в афериста по прозвищу Большой Рот. Такое прозвище прикрепилось к нему, потому что окружающие называют его болтуном, который всегда много разговаривает, но редко по делу. Теперь он должен проникнуть в сообщество сверхбогатых людей, чтобы поймать преступника.

Премьера предстоящего корейского сериала от Disney+ Korea запланирована на 26 января. В центре сюжета — история отличника Ви Сын-хёна (южнокорейский певец Дэниэль Кан), который поступает в академию, чтобы стать полицейским, как и его отец. Позже он знакомится с нарушительницей спокойствия Ко Ын-ган (в исполнении Чхэ Су-бин, солистки A Piece Of Your Mind) и все больше начинает узнавать о том, кто, собственно, эти полицейские-новички, которые его окружают.

Про сериал информации пока немного, но уже известно, кто его делает. Сценаристка Но Хи-гён работала над популярными проектами «Все в порядке, это любовь» и «Вживую» , а режиссер Ким Гю-тхэ известен по дораме «Алое сердце». Основой сюжета станут истории людей, которые работают на международную некоммерческую организацию. Среди актеров — Ли Бён-хон («Я видел дьявола»), Щин Мин-а («Горечь и сладость»), Ли Джон-ын («Паразиты»).

Действие молодежной драмы разворачивается в 1998 году. По сюжету двое молодых людей впервые встречаются в возрасте 22 года и 18 лет, а их история любви начинается, когда им исполняется 25 лет и 21 год. Ким Тхэ-ри исполнит роль На Хи-до, саблистки из национальной команды по фехтованию. Нам Джу-хёк сыграет Пэк И-джина, который развозит газеты и подрабатывает в пункте проката книг. Оба главных героя столкнутся с жизненными трудностями из-за Азиатского финансового кризиса. В подробностях о кризисе рассказано в фильме «Дефолт».

Сценарий к сериалу пишет Квон До-ын («Поиск: www», «Мистер Солнечный Свет»), а снимает его Чон Джи-хён («Поиск: www», «Король: Вечный монарх»).

Драматический сериал, в центре сюжета которого жизнь человека, работающего в игорном бизнесе. В главных ролях — Чхве Мин-сик (который возвращается к сериалам спустя 28 лет), знакомый зрителю по фильму «Олдбой», Хо Сон-тхэ из «Игры в кальмара» и Ли Дон-хви из «Служанки». Проект выйдет в линейке оригинального контента Disney+.

Сериал о двух прокурорах, которые преследуют в работе разные цели: один пошел в эту профессию ради денег, другая — ради мести. В главных ролях — Ан Бо-хён, известный по недавним дорамам «Итхэвон Класс» и «Во имя мести», а также Чо Бо-а («История девятихвостого лиса»).

Действие сериала, снятого по одноименному вебтуну, происходит в 2071 году, когда мир практически уничтожен из-за загрязнения воздуха. Выжило около 1% населения. Люди редко выходят из своих домов. Жители в значительной степени полагаются на курьеров. Водители, известные как рыцари, не только доставляют посылки, но также защищают их от воров. В главной роли — Ким У-бин («Белое Рождество» , «Наследники»).

История о двух друзьях, которые были жертвами школьной травли. Один стал серийным убийцей, а другой поступил на службу в полицию и впоследствии поставил свою жизнь на кон, чтобы поймать первого. Сериал снят по одноименному мультфильму режиссера Ён Сан-хо («Поезд в Пусан») и исследует тему буллинга в Южной Корее. Анимационный фильм был представлен на Каннском кинофестивале в 2012 году.

В последние годы корейские режиссеры, которые специализируются на полнометражном кино, все чаще снимают сериалы. Вот и один из главных представителей корейской волны — Ли Джун-ик — тоже не удержался. Среди его работ — значимые для корейского кинематографа фильмы «Король и шут», «Рыбак», «Желание» и «Трон». На этот раз он поработает над фантастическим сериалом, действие которого происходит в 2040-х годах в крупном городе Южной Кореи. Это история мужчины, который так и не смог пережить смерть жены. Но однажды он получает странное письмо, в котором умершая супруга зовет его встретиться.