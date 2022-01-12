10 сериалов, которые могут стать новой «Игрой в кальмара»

С каждым годом все больше стримингов осваивают новую территорию для привлечения зрителей, делая ставку на неанглоязычные телепроекты. Такие сериалы, как «Игра в кальмара» (Южная Корея), «Элита» (Испания) или «Люпен» (Франция), все чаще можно увидеть в первой десятке самых популярных тайтлов по просмотрам на Netflix. Например, по данным аналитической компании Digital-i, к 2030 году половина времени просмотра европейских аккаунтов стримингов Netflix и Amazon Prime будет тратиться на неанглоязычный контент. Компания посчитала, что зрители европейских территорий потратили 22% своего времени на просмотр контента не на английском языке в октябре 2021 года (в 2019-м было 10%). За два года доля неанглоязычных шоу в каталоге Netflix увеличилась с 25% до 31%, просмотр неанглоязычных шоу Amazon за этот же период удвоился до 16%, в то время как его доля в каталоге увеличилась с 19% до 25%.

Мы выбрали десять потенциальных хитов, которые должны выйти в 2022 году и были сняты за пределами США и Великобритании.

Дата выхода: 2022, Netflix

Мистический сериал Янтье Фризе и Барана бо Одара, создателей «Тьмы», которая вместе с «Эпидемией» вошла в топ-10 лучших зарубежных сериалов Netflix за 2020-й. У проекта интернациональный каст, и все актеры говорят на своем родном языке (польский, датский, испанский и другие). В сериале снялись Антон Лессер («Пираты Карибского моря: На странных берегах»), Анайрин Барнард («Дюнкерк»), Мигель Бернардо («Элита»), Эмили Бичем («Круэлла»), Мацей Мусял («Ведьмак»). В первый сезон войдет восемь часовых серий.

1899 год. Корабль с мигрантами направляется из Лондона в Нью-Йорк. Пассажиров из разных стран Европы объединяют надежды и мечты о новом веке и будущем за границей. По пути они обнаруживают в открытом море другое судно, а на его борту находят нечто превращающее путешествие в кошмар. По словам немецких шоураннеров, на идею создания проекта сильно повлияли европейский миграционный кризис и Брекзит.

Дата выхода: 2022, Netflix

Аниме-сериал снимают по вселенной видеоигры «Cyberpunk 2077» разработчика CD Projekt Red. Авторы проекта Ёсики Уса и Масахиро Оцука работали над анимационными сериалами «Звездные войны: Видения» и «Академия ведьмочек». Режиссером стал Хироюки Имаиси, до этого принимавший участие в съемках популярного в середине 2010-х аниме-боевика «Убить или быть убитым». Музыку напишет легендарный японский композитор Акира Ямаока, известный по саундтреку к большей части игр серии «Silent Hill».

Аниме не прямая адаптация «Cyberpunk 2077». Ее главный герой — парень-беспризорник, который живет в городе, чьи жители одержимы технологиями и модификациями тела. Чтобы остаться в живых, он становится эдгеруннером — наемником вне закона, также известным как Киберпанк.

Дата выхода: 25 марта 2022 года

Оригинальный сериал финского общественного телевидения YLE снят совместно с Бельгией. Режиссер — Аули Мантила, известная по драматическому фильму «Коллекционер» 1997 года, который был выбран в качестве кандидата от Финляндии в категории «Лучший фильм на иностранном языке» на 70-й церемонии вручения премии «Оскар». Мантила также снималась в фильме «Торговцы картинами» Юхо Куосманена, автора «Купе номер 6», над которым работал и оператор сериала Яни-Петтери Пасси.

В центре сюжета — преступная группировка, связанная с торговлей кониной и отмыванием денег в Европе. В дело вовлечены три женщины: Марианна, кредитная специалистка, вынужденная отмывать доходы компании по импорту продуктов питания; следовательница страховой, занимающаяся исчезновением ветеринара пограничного контроля; и молодая финская журналистка.

Дата выхода: весна 2022 года

Vi i villa («Мы на вилле») не только популярный в Швеции сайт и журнал для домовладельцев, но также одноименный роман Ханса Коппеля. В главных ролях — Филип Берг и Юхан Виндерберг, известные по фильму «Вторая жизнь Уве». За режиссуру отвечает Хенрик Шифферт («Зыбучие пески»).

Комедийно-драматический сериал посвящен Андерсу — мужчине из среднего класса, которому в один прекрасный день надоедает бессмысленное существование с обязательными обедами для парочек и шутками о ремонте. Однажды он узнает, что его дочь буллят в школе, и начинает в отместку терроризировать соседей, родителей одноклассников дочери.

Дата выхода: 2022, Netflix

Шестисерийный проект о шведском грабителе Кларке Улофссоне, который совершал нападения на банки в 1970-х годах. В главной роли — Билл Скарсгард («Оно»). Режиссером выступил известный клипмейкер Йонас Окерлунд («Полярный»), работавший с Мадонной, Бейонсе и Леди Гага.

Действие происходит в 1973 году. Отсидевший преступник Улофссон и его приятель Ян Ульссон решают ограбить банк. Они берут в заложники несколько человек и успевают за время ограбления расположить их к себе. Прибывшие на место преступления полицейские отпускают воров, а сами заложники просят суд смягчить Кларку с напарником меру пресечения. Авторство термина «стокгольмский синдром» приписывают криминалисту Нильсу Бейероту, который как раз ввел его во время анализа этого дела.

Дата выхода: 18 марта 2022 года, Netflix

Новая драмеди, за сценарий которой отвечает Фанни Эрера, сценаристка популярного французского сериала «Десять процентов» — истории о том, что на самом деле происходит за кулисами шоу-бизнеса. После двух сезонов, которые были тепло приняты критиками и зрителями во Франции, проект выкупил Netflix (ему был посвящен один из выпусков подкаста Кинопоиска «В предыдущих сериях»). Оператор «Смешно» — Гийом Шиффман, номинант на «Оскар» за фильм «Артист».

Айсату (Мариама Гуйе), Незир (Юнес Бусиф), Аполлин (Эльза Гуэдж) и Блинг (Жан Сюэн) — четверо молодых стендап-комиков, которые каждый день встречаются в парижском клубе Drôle, куда приходят, чтобы повеселить публику. Все они хотят зарабатывать на жизнь комедией. На пути к мечте ребята столкнутся не только с профессиональными провалами, но и с финансовыми трудностями и семейными конфликтами.

Дата выхода: 2022, Netflix

Один из самых ожидаемых корейских сериалов этого года, который снимается специально для Netflix. Бюджет — 30 млн долларов, абсолютный рекорд среди всех оригинальных корейских сериалов платформы (например, бюджет «Игры в кальмара» был 21 млн долларов). В нем снимаются крупнейшие звезды Южной Кореи, в том числе Ха Джон-у («Служанка») и Хван Джон-мин («Избави нас от лукавого»). В сериале также сыграют Пак Хэ-су («Игра в кальмара») и Ю Ён-сок («Олдбой»). Над шоу работает режиссер Юн Джон-бин («Безымянный гангстер»).

Южнокорейский предприниматель Ха Джон-у ведет дела в Южной Америке. Однажды он попадает в криминальную историю, после которой его вынуждают сотрудничать с национальной разведывательной службой, чтобы помочь поймать им соотечественника-наркобарона. Сценарий основан на реальной истории Чо Бон Хэна, который руководил крупной сетью контрабандистов наркотиков в Суринаме.

Дата выхода: 2022, Netflix

Испанский сериал «Бумажный дом» про ограбление монетного двора бил рекорды по просмотрам на Netflix еще до появления «Игры в кальмара». Руководство стриминга решило перезапустить его на корейском языке. В этом варианте роль руководителя ограбления сыграет Ю Джи-тхэ («Олдбой»), его подручного Берлина — известный по «Игре в кальмара» Пак Хэ-су, а еще одну участницу банды, Токио — Чон Джон-со из «Пылающего». Проект снимался под пристальным наблюдением шоураннера оригинального сериала Алекса Пина. Режиссер — Ким Хон-сон («Игра лжецов», «Гость»). Сильно ли события корейской версии отойдут от оригинала — неизвестно.

В испанском сериале банда из восьми преступников пытается ограбить Королевский монетный двор. Их глава Профессор продумал абсолютно каждый шаг и собрал профессионалов — от хакеров до наемников, которые сумеют воплотить его давнюю мечту. В 2018 году сериал получил звание лучшей драмы на Emmy Awards. Финальный пятый сезон вышел в декабре прошлого года, но Netflix уже официально анонсировал, что в 2023 году мы увидим спин-офф сериала под названием «Берлин», который будет посвящен одному из главных героев сериала.

Дата выхода: май 2022 года

Новый проект участницы движения «Догма» Лоне Шерфиг, режиссера фильмов «Один день» с Энн Хэтэуэй и «Итальянский для начинающих», который получил премию FIPRESCI и «Серебряного медведя» на Берлинском кинофестивале.

Драматический сериал «Смена» чем-то напоминает недавний «Будет больно» с Беном Уишоу — основное действие также происходит в гинекологическом отделении больницы. Главные герои — бездетная акушерка Элла, которая заведует лучшим родильным отделением в Дании, и педиатр из строгой религиозной общины.

Дата выхода: 2022, HBO Max

Одним из самых ожидаемых релизов этого года на HBO Max в Испании станет адаптация графического романа Сантьяго Гарсии и Луиса Бустоса. Исполнительными продюсерами проекта выступают Мигель Сальват, Стив Мэтьюз и Энтони Рут. Вместе они уже работали над известным не только в Испании, но и за ее пределами фентези-сериалом «30 сребреников» Алекса де ла Иглесиа («Печальная баллада для трубы»).

Действие происходит в современной Испании. Молодая журналистка-расследовательница Антония (Веки Велилья) натыкается на засекреченное государством дело и узнает о существовании агента Гарсии (Франсиско Ортис). На пике своей власти в 1950-х годах диктатор Франко подверг Гарсию криогенной заморозке. После многолетней спячки суперсолдат, похожий на Капитана Америка, обладающий нечеловеческой силой и ловкостью, разморожен благодаря Антонии. Теперь ему необходимо адаптироваться к новой реальности, чтобы помочь журналистке разоблачить заговор, направленный на разрушение испанской демократии в пользу диктатуры.

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Автор: Кира Голубева