Сериалы апреля: «Предложение», «Первая леди» и «Эпидемия»

В апреле съемочная группа «Крестного отца» начнет снимать будущий шедевр, жены американских президентов будут привыкать к новому статусу, а выжившие в эпидемии москвичи займутся поисками нового дома в постапокалиптическом мире.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Главные сериалы
«Медленные лошади», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 1 апреля
Молодого агента британской разведки Ривера Картрайта (Джек Лауден) после провала миссии отправляют в Слоу-Хаус — пристанище шпионов-изгоев, на чьих карьерах поставили крест. Команда неудачников под руководством ворчливого босса Джексона Лэмба (Гари Олдман) получает шанс восстановить репутацию, взявшись за дело о похищении молодого человека.
Шпионский триллер с черным юмором снят по роману британца Мика Херрона. Начальницу Лэмба сыграла номинантка на «Оскар» Кристин Скотт Томас, также в «Медленных лошадях» снялись Джонатан Прайс, Оливия Кук и Розалинд Элизар («Куртизанки»). Режиссер Джеймс Хоуз работал над сериалами «Доктор Кто» и «Сквозь снег».
«Пассажиры. Последняя любовь на Земле», 2-й сезон
Где смотреть: Start — 8 апреля
Продолжение сериала «Пассажиры», где Андрей, герой Кирилла Кяро, работает таксистом, который помогает застрявшим между мирами живых и мертвых душам завершить свои земные дела. Андрей свою миссию выполнил — спас почти триста душ. Его дело должен продолжить Кирилл (Сергей Гилев), который сам когда-то был одним из неудачных пассажиров Андрея. Кирилл при жизни многих пристрастил к запрещенным веществам, и теперь ему нужно спасти столько же душ, сколько он погубил. Чтобы наладить контакт со своими клиентами, ему придется научиться чуткости и эмпатии. Помогать Кириллу будет Мэри (Аня Чиповская), также застрявшая между двумя мирами.
«Первая леди», 1-й сезон
Где смотреть: Showtime — с 17 апреля
Звездный сериал-антология о женах американских президентов. В первом сезоне три главные героини: Элеонора Рузвельт (Джиллиан Андерсон), Бетти Форд (Мишель Пфайффер) и Мишель Обама (Виола Дэвис). Сюжет сосредоточится на том, как женщины влияли на политическую жизнь Америки. Элеонора Рузвельт была заместителем министра обороны США во время Второй мировой войны и ухаживала за больным полиомиелитом мужем (Кифер Сазерленд). Бетти Форд опередила время, в 1970-е открыто говоря о своей борьбе с раком и алкоголизмом. А Мишель Обама обрела всенародную любовь, но переживала за безопасность своей семьи.
Юные версии первых леди сыграли Элиза Сканлен («Острые предметы»), Кристин Фросет («В поисках Аляски») и Джейми Лоусон («Бэтмен»). Также в сериале снялись Дакота Фаннинг, Эллен Бёрстин и О. Т. Фагбенли. Режиссер биографической драмы — Сюзанна Бир («Птичий короб», «Отыграть назад»).
«Газлит», 1-й сезон
Где смотреть: Starz — с 24 апреля
Политический триллер Мэтта Росса («Капитан Фантастик») с Джулией Робертс в роли Марты Митчелл — жены генерального прокурора США Джона Митчелла (Шон Пенн), которая первой публично заявила СМИ о том, что президент Ричард Никсон (Дэнни Куинн) замешан в Уотергейтском скандале. После этих выступлений брак и безопасность светской львицы оказались под угрозой, а в психологии даже появился «эффект Марты Митчелл», когда проще поверить в безумие человека, чем в то, что он говорит правду.
Роли президентских советников исполнили Дэн Стивенс и Пэттон Освальт. Сюжет сериала основан на первом сезоне подкаста Slow Burn, который вел журналист Леон Нейфах.
«Предложение», 1-й сезон
Где смотреть: Paramount+ — с 28 апреля
Сериал о съемках легендарного «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы. Во время создания фильма съемочная группа пережила конфликты со студией Paramount Pictures, разборки с мафией (которая следила за продакшеном и запретила использовать слова «мафия» и «Коза ностра»), мучительный кастинг и разногласия внутри команды. Роль Копполы исполнил Дэн Фоглер, продюсера фильма Альберта С. Радди сыграл Майлз Теллер, главу Paramount Роберта Эванса — Мэттью Гуд, а гангстера Джо Коломбо — Джованни Рибизи. Джуно Темпл сыграла секретаря Радди, Бетти Маккарт. Сериал снял режиссер «Рокетмена» Декстер Флетчер. Название отсылает к знаменитой фразе Вито Корлеоне: «Я собираюсь сделать ему предложение, от которого он не сможет отказаться».
«Под знаменем небес», мини-сериал
Где смотреть: Hulu — с 28 апреля
Криминальная драма по одноименному нон-фикшену Джона Кракауэра, автора бестселлера «В диких условиях». Сюжет основан на реальной истории двух братьев-мормонов Рона и Дэна Лафферти (Сэм Уортингтон и Уайатт Рассел), которые в 1984 году в Юте убили жену и дочь третьего брата. Оба утверждали, что совершили преступление по приказу Бога. Дело расследует еще один мормон, Джеб Пайр, который в ходе расследования начинает сомневаться в своей вере. Пайра сыграл Эндрю Гарфилд — это его первая главная роль на телевидении. Жертву братьев Бренду Лафферти сыграла звезда «Нормальных людей» Дэйзи Эдгар-Джонс. Над сценарием работал оскароносный Дастин Лэнс Блэк («Харви Милк»), а над постановкой — Дэвид Маккензи («Последняя любовь на Земле»).
«Сияющие», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 29 апреля
Триллер с Элизабет Мосс по одноименному бестселлеру Лорен Бьюкс. Кирби Мазрахи переживает нападение маньяка, после которого начинает терять память и рассудок: ей кажется, что мир вокруг — от ее внешнего вида до ее дома — постоянно трансформируется. Когда Кирби узнает о новом убийстве в городе, она объединяется с журналистом Дэном Веласкесом (Вагнер Моура) и начинает охоту на маньяка. Единственное, что женщина помнит о преступнике, — его голос.
В сериале также снялись Джейми Белл и Кристофер Денэм («Манхэттен»). Одним из продюсеров шоу выступил Леонардо ДиКаприо. Элизабет Мосс поставила пилотную серию «Сияющих». Над остальными эпизодами работали Мишель МакЛарен («Во все тяжкие») и Даина Рейд («Рассказ служанки»).
«Эпидемия», 2-й сезон
Где смотреть: Premier — апрель
Продолжение хитового сериала о москвичах, пытающихся спастись от смертельного вируса. Второй сезон — это постапокалиптический роуд-муви: герои живут в мире без техники, машин и электричества и стремятся выбраться за пределы страны — туда, где, как они считают, нет эпидемии. К своим ролям вернулись Кирилл Кяро, Александр Робак, Виктория Исакова и Марьяна Спивак. К ним присоединился Юра Борисов; его персонаж — проводник героев в новом мире. Серии поставил Дмитрий Тюрин («Триггер», «Магомаев»).
Что еще посмотреть
«Последний автобус на Земле», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 1 апреля (премьера всех серий)
Британская семейная сай-фай-комедия, объединившая «Очень странные дела» и «Трансформеров». Компания детей оказывается свидетелями того, как роботы лазерными лучами уничтожают человечество. Друзья забираются в школьный автобус, чтобы скрыться от смертоносных лучей и заодно найти миллиардера, который затеял этот апокалипсис. Роль эксцентричного антагониста досталась Роберту Шиэну, который вместе с режиссером Лоуренсом Гофом участвовал в «Отбросах».
«Харри Уайлд», 1-й сезон
Где смотреть: Acorn TV — с 4 апреля
Преподавательница английского Харриет Уайлд выходит на пенсию и решает посвятить свободное время расследованиям, которыми занимается ее сын-полицейский (Кевин Дж. Райан). К себе в помощники она берет молодого грабителя (Рохан Недд) и вместе с ним принимается искать преступников. Главную роль в ирландском детективном сериале исполнила обладательница «Золотого глобуса» и «Эмми» Джейн Сеймур («Доктор Куин: Женщина-врач»).
«Никто не узнает», 1-й сезон
Где смотреть: Первый канал — с 4 апреля
Мелодрама режиссера Алены Званцовой («Частица вселенной») и продюсера Валерия Тодоровского. В центре событий — восемь сорокалетних друзей. У всех успешные карьеры, все живут в свое удовольствие. Но однажды у чиновника Игоря прямо на улице случается сердечный приступ. Задумавшись о жизни, Игорь решает во что бы то ни стало подарить жене Даше ребенка. Проблема в том, что детей иметь он не может, поэтому предлагает Даше найти донора среди общих друзей. Для Евгении Брик, сыгравшей Дашу, сериал стал последней работой — она умерла в феврале 2022 года. Также в проекте участвовали Кирилл Сафонов, Юрий Быков, Александр Робак и Виктория Исакова.
«Невидимый пилот», мини-сериал
Где смотреть: HBO — с 4 апреля
Документальный сериал о жизни Гэри Бетцнера — пилота и счастливого семьянина, который в 1977 году прыгнул с моста, но его тело так и не было найдено. Родные и друзья начинают свое расследование и выясняют, что мужчина вел двойную жизнь, был связан с контрабандой наркотиков и политической элитой США. Историю Бетцнера рассказывают члены его семьи, коллеги, полиция и журналисты. Спродюсировал шоу режиссер «Не смотрите наверх» Адам МакКей.
«Долгий медленный выдох», 1-й сезон
Где смотреть: Spectrum Originals — с 4 апреля
История о тренере женской баскетбольной команды колледжа (Роуз Роллинз), которая оказывается втянута в секс-скандал со спортсменками. Шоураннер драмы — Пэм Визи («CSI: Место преступления Нью-Йорк»), режиссер — Антон Кроппер («Лучшие в Лос-Анджелесе»). Одну из главных ролей исполнила Фамке Янссен («Люди Икс»).
«Чингачгук», 1-й сезон
Где смотреть: НТВ — с 4 апреля
Детектив с Владимиром Епифанцевым в главной роли. Его герой — оперуполномоченный УМВД по Старой Руссе Илья Чугунов по прозвищу Чингачгук, который расследует серию убийств молодых девушек. Помогает ему конь Фома (когда-то они работали в Петербурге в конной полиции). Конь спас Чугунову жизнь, и теперь опер восстанавливает его здоровье в Старой Руссе. Фома и Чингачгук становятся локальными знаменитостями, но никто из местных не готов считать их кем-то большим и не верит полицейскому в то, что у них орудует маньяк.
«Здравствуйте, вам пора», 1-й сезон
Где смотреть: Premier — с 5 апреля
Комедия о милом и добром вестнике смерти: Павел (Михаил Тарабукин) извещает людей об их скорой кончине и помогает им успеть привести дела в порядок, исправить ошибки и доделать все самое важное. Клиенты Павла разношерстные — от пенсионерки до олигарха, — и далеко не все они верят в скорую кончину. На очередном задании Павел знакомится в кафе с официанткой, которая решает помочь ему понять людей. Постепенно потусторонний вестник проникается не только земной жизнью, но и своей помощницей. В актерском составе проекта — Елизавета Моряк, Владимир Сычев, Ольга Хохлова, Алексей Маклаков, Ольга Волкова, Роман Курцын и Оскар Кучера. Режиссер и сценарист — Леонид Марголин («Любовь в нерабочие недели»).
«Полиция Токио», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max — с 7 апреля
Триллер по мемуарам американского журналиста Джека Эдельштейна (Энсел Элгорт), который в 1990-е работал в крупнейшей газете Токио и с риском для жизни расследовал преступления, совершенные японской мафией. Его наставника-детектива играет Кэн Ватанабэ. Над сериалом работал Майкл Манн, режиссер фильма «Свой человек», получившего семь номинаций на «Оскар».
«Семья шпиона», 1-й сезон
Где смотреть: JST — с 9 апреля
Аниме Кадзухиро Фурухаси («Дороро») по одноименной популярной манге о секретном агенте, который для выполнения новой миссии должен завести поддельную семью. Но он и не подозревает, что его фиктивная жена — наемная убийца, а удочеренная маленькая дочка — телепат, которая хочет, чтобы приемные родители, несмотря ни на что, действительно были вместе.
«Наш блюз», 1-й сезон
Где смотреть: tvN — с 9 апреля
Звездная драмеди о жителях острова Чеджу — самой маленькой провинции Южной Кореи, — которые работают на международную некоммерческую организацию. Среди героев — обаятельный морской капитан (Ким У-бин), девушка-дайвер (Хан Джи-мин), производитель грузовиков (Ли Бён-хон) и его коллега (Щин Мин-а) и другие местные жители. Саундтреком сериала стала оригинальная песня, исполненная Чимином из K-pop-группы BTS. «Наш блюз» снял режиссер «Алого сердца» Ким Гю-тхэ.
«61-я улица», 1-й сезон
Где смотреть: AMC — с 10 апреля
Юридическая драма о темнокожем молодом спортсмене Джонсоне (Тосин Коул), которого полиция обвиняет в участии в преступной банде. Чтобы доказать невиновность парня, его адвокату Фраклину Робертсу (Кортни Б. Вэнс) придется вывести на чистую воду коррумпированных полицейских Чикаго. Шоураннер сериала Питер Моффат знаком с нюансами американского правосудия по сериалу «Ваша честь» с Брайаном Крэнстоном.
«Семья», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ — с 11 апреля
Комедийный альманах от авторов «Интернов» и »#СашаТаня». Его главные герои — четыре поколения большой семьи. Юлия и Тимофей счастливы в браке и воспитывают двух дочек, но им нужно найти баланс между личной и семейной жизнью. Вадим и Оля только готовятся стать родителями, и Вадим гораздо серьезнее подходит к задаче. Паша — студент, он еще не определился, чем займется в жизни. А бабушка с дедушкой решили теперь жить для себя. Одни из главных ролей сыграли Елена Валюшкина и Степан Девонин.
«Анатомия скандала», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 15 апреля (премьера всех серий)
Британский психологический триллер по одноименному детективу Сары Воэн. Министр Джеймс Уайтхаус (Руперт Френд) обвиняется в изнасиловании, а его жена Софи (Сиенна Миллер) пытается понять, как ей вести себя: сначала она встает на сторону мужа, но со временем все больше верит в то, что он заслуживает наказания. Тем временем прокурор Кейт Вудкрофт (Мишель Докери) намерена любой ценой доказать виновность Уайтхауса. Режиссер шоу — С. Дж. Кларксон, на ее счету участие в «Виниле», «Банши» и «Наследниках». Предполагается, что «Анатомия скандала» будет антологией: каждый сезон — новый скандал в высших эшелонах власти.
«Среди акул», 1-й сезон
Где смотреть: Roku — с 15 апреля
Сериал по одноименной черной комедии 1994 года с Фрэнком Уэйли и Кевином Спейси. В адаптации главные роли исполняют женщины: Кирнан Шипка играет наивную, на первый взгляд, стажерку Лу, устроившуюся в голливудскую компанию Fountain Pictures, которой руководит бесчувственная Джойс Холт (Дайан Крюгер). Девушка собирается не только выжить в мире интриг, но и перехитрить своих коллег. Одну из главных ролей исполняет Дональд Сазерленд. Такер Гейтс не в первый раз снимает сериал об искусных манипуляторах и амбициозных выскочках — режиссер работал над «Утренним шоу» и «Карточным домиком».
«Внешние сферы», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 15 апреля
Мистический детектив с Джошем Бролином в роли владельца ранчо Ройала Эбботта, чья семья переживает тяжелые времена. Его невестка Ребекка бесследно пропала, отношения с соседями испортились, а на границе владений Эбботтов начинают происходить сверхъестественные вещи. Членов семьи играют Лили Тейлор («Аризонская мечта»), Том Пелфри («Манк») и Олив Элиз Аберкромби («Полночь на злаковом поле»). Среди режиссеров — Эми Саймец («Атланта») и трехкратный призер Берлинале Алонсо Руиспаласиос («Нарко: Мексика»).
«Пронзительно громко», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 15 апреля
Сериал-антология по одноименному сборнику рассказов Сесилии Ахерн, автора бестселлеров «С любовью, Рози» и «P.S. Я люблю тебя». Каждая серия — история женщины, попавшей в абсурдную ситуацию. Одна (Николь Кидман) объясняет мужу, что ест фотографии, другая (Мерритт Уивер) начинает встречаться с селезнем, третья (Элисон Бри) после смерти становится призраком и говорит своему убийце (Хью Дэнси), что считает его привлекательным, а четвертая (Мира Сайал) решает сдать своего мужа в магазине, будто это просроченный товар. Все серии поставила Куйен Трэн, которая в качестве оператора снимала «Зависнуть в Палм-Спрингс», «Невозможно поверить» и «Уборщица. История матери-одиночки».
«Чернобыль», 1-й сезон
Где смотреть: Wink — с 19 апреля
Действие сериала разворачивается с апреля по декабрь 1986 года. КГБ Украинской ССР узнает, что на территории Припяти находится агент ЦРУ Альберт Ленц (Дмитрий Ульянов). Из-за этого на станцию прибывает контрразведчик Андрей Николаев (Игорь Петренко). Его жену Милу играет Надежда Михалкова. Во время эвакуации после катастрофы их семья теряет в окрестностях Припяти маленькую дочь Олю (Виталия Корниенко). Драму с элементами детектива снял Алексей Мурадов («Истребители»).
«Жизни матрешки», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 20 апреля (премьера всех серий)
Продолжение остроумного сериала с Наташей Лионн в роли нью-йоркской айтишницы Нади, попавшей во временную петлю, в которой она снова и снова оказывается на вечеринке, а затем умирает. В новых сериях Надя обнаружит временной портал и отправится в свое прошлое. Создатели шоу предупреждают, что для героини это событие еще страшнее, чем собственная смерть. К актерскому составу присоединились Энни Мерфи, Шарлто Копли и Кэролин Мишель Смит.
«Малыш», 1-й сезон
Где смотреть: HBO — с 24 апреля
Комедия с элементами хоррора, посвященная мрачной стороне материнства. Однажды ночью 38-летняя Наташа (Мишель де Сварт) стояла на улице, и в ее руки с неба упал младенец. С этого момента он полностью подчинил себе жизнь Наташи, но она не сдается и ищет любые способы избавиться от малыша. Одна из создательниц шоу — Николь Кэссел, снимавшая «Хранителей» и «Винил».
«Билли Кид», 1-й сезон
Где смотреть: Epix — с 24 апреля
Вестерн о жизни преступника Билли Кида, который был убит в 21 год и после смерти стал легендой. Одни считают его Робин Гудом с Дикого Запада, другие — безжалостным убийцей и психопатом. Создатель шоу Майкл Хёрст («Тюдоры») придерживается первой версии и называет своего героя чувствительной натурой. Главную роль играет Том Блит — молодой актер, отметившийся в эпизодической роли в «Позолоченном веке».
«Человек, который упал на Землю», 1-й сезон
Где смотреть: Showtime — с 24 апреля
Сай-фай, основанный на одноименном романе Уолтера Тевиса и фильме 1976 года с Дэвидом Боуи. Бывшая ученая и мать-одиночка Джастин Фоллс (Наоми Харрис), которая пытается воспитать дочь-подростка и сохранить дом, становится свидетельницей падения человека с неба. Им оказывается инопланетянин (Чиветель Эджиофор), ищущий способ спасти погибающую родную планету. Другого космического пришельца, Томаса Ньютона, который провел на Земле уже больше 40 лет, играет Билл Найи. Сериал сняли Алекс Куртцман («Мумия») и Джосс Эгнью («Полдарк»).
«Мы владеем этим городом», мини-сериал
Где смотреть: HBO — с 25 апреля
Криминальная драма от сценаристов «Прослушки», основанная на одноименном нон-фикшене журналиста Джастина Фентона. Сюжет сосредоточен вокруг группы полицейских из отдела по розыску незаконного оружия, которые в 2017 году были обвинены в мошенничестве, вымогательствах и ограблениях. В сериале снялись Джон Бернтал, Джош Чарльз, Трит Уильямс и другие.
«Список покупок убийцы», 1-й сезон
Где смотреть: tvN — с 27 апреля
Неудачливый сотрудник супермаркета с экстраординарной памятью (Ли Гван-су) и его девушка-полицейская (Ким Соль-хён) вместе расследуют убийство, произошедшее неподалеку от его работы. Пока у них есть только одна улика — чек из магазина. Комедийный детектив сняла Ли Он-хи, режиссер корейской мелодрамы нулевых «…ить».
«Странный», мини-сериал
Где смотреть: Tving — с 29 апреля
Мистический детектив, участник одного из важнейших сериальных смотров — Canneseries. Археолог (Ку Гё-хван) изучает буддистскую статую, обнаруженную в маленькой деревушке. Выясняется, что в этой старинной находке обитает злой дух. Бывшую жену главного героя сыграла Щин Хён-бин («Воин Пэк Тон-су»). Ее героиня была великолепным археологом, но карьеру подорвала семейная трагедия — смерть единственного ребенка.
«Офлайн», 1-й сезон
Где смотреть: Okko — апрель
Психологический триллер Кирилла Плетнева о людях, ведущих двойную жизнь. На первый взгляд, они примерные семьянины с прекрасной репутацией, но, на самом деле, герои зарабатывают состояние на торговле наркотиками в сети. Однажды неизвестный, который знает данные пользователей секретного приложения, ставит их перед выбором: либо они сдадутся полиции, либо сыграют в смертельную игру. В сериале появятся Никита Ефремов, Полина Максимова, Денис Шведов и Риналь Мухаметов.
«Нереалити», 1-й сезон
Где смотреть: Kion, Premier, ТВ-3 — апрель
Рита (Ольга Дибцева) десять лет была участницей реалити-шоу, но теперь вынуждена вернуться в родную провинцию. Начать новую жизнь ей мешает репутация скандалистки и интриганки. Теперь Рите, мгновенно ставшей изгоем в городе, нужно заслужить уважение окружающих, найти работу и разобраться с семейными проблемами. В драмеди играют Инга Оболдина, Николай Фоменко и Алексей Розин. Режиссер сериала — Анна Пармас, художественный руководитель — Борис Хлебников.
«Два холма», 1-й сезон
Где смотреть: Start — апрель
2140 год. Когда-то в результате биологической войны вымерли почти все мужчины, женщины объединились и создали новый мир — с экогородами, возобновляемой энергией и возможностью заниматься чем захочется. Размножение происходит путем искусственного оплодотворения, а рождаются в новом мире только девочки. Но такое будущее устраивает не всех: часть выживших мужчин и верных им женщин уходят в заброшенные мегаполисы и живут по старинке. Таких людей просвещенные называют «приматами». Однажды учительница Рада (Пелагея Невзорова, «Катерина») из экогорода Два Холма встречает «примата» Геру (Никита Кологривый, «Пищеблок»), и эта встреча приводит к разрушению спокойного женского уклада. Сериал снял Дмитрий Грибанов («Отель „Элеон“»), а помимо Невзоровой и Кологривого, снялись в нем Жанна Эппле, Владимир Епифанцев, Анна Снаткина, Филипп Бледный, Светлана Камынина и другие.
Остальное
«Братья Харди», 2-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 4 апреля
Продолжение сериала, снятого по популярной серии детских детективов. Братья Фрэнк и Джо Харди (Роэн Кэмпбелл и Александр Эллиот) наслаждаются жизнью после раскрытия предыдущего дела. Но не проходит и полугода, как им придется взяться за новое расследование, чтобы найти пропавшего друга Денниса (Леонидас Кастроунис).
«Восхождение героя щита», 2-й сезон
Где смотреть: AT-X — с 6 апреля
Фэнтези-аниме о Наофуми Иватани, который попадает в параллельный мир, чтобы его спасти. Но Иватани предают, грабят и обвиняют в изнасиловании. Рассерженный герой начинает мстить своим обидчикам.
«Госпожа Кагуя: В любви как на войне», 3-й сезон
Где смотреть: Crunchyroll — с 8 апреля
Школьная романтическая комедия об отличниках Кагуи и Миюки, которые испытывают чувства друг к другу, но не хотят делать первый шаг. Вместо этого подростки пускают в ход всевозможные уловки, чтобы наконец услышать признание в любви.
«Моя жизнь снова», 1-й сезон
Где смотреть: SBS — с 8 апреля
Детективная дорама о молодом прокуроре (Ли Джун-ги), который узнает, что авторитетный политик (Ли Гён-ён) нечист на руку. Во время расследования этого дела парня убивают неизвестные, но он возвращается к жизни.
«Тигр и Кролик», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 8 апреля (премьера всех серий)
Продолжение супергеройского комедийного аниме, которое выходит спустя 11 лет после первого сезона. Герои сериала — люди со сверхспособностями, участвующие в реалити-шоу. Действие новых серий развернется после событий полнометражного аниме «Тигр и Кролик: Восхождение». Хироаки Хирата и Масакадзу Морита, озвучившие главных героев, вернутся к своим ролям. Второй сезон снял Мицуко Касэ, работавший над несколькими эпизодами «Городского охотника».
«Дневник моего раскрепощения», 1-й сезон
Где смотреть: JTBC — с 9 апреля
Дорама о живущей в деревне семье: старшая сестра (Ли Эль) тратит часы на дорогу до работы и мечтает встретить любовь, а ее брат-бездельник (Ли Мин-ги) хочет сбежать от скучной жизни. Привычный уклад неожиданно меняется, когда в городе появляется таинственный и вечно пьяный мужчина (Сон Сок-ку), с которым знакомится их младшая сестра (Ким Джи-вон). Над сериалом работал режиссер «Школа права» Ким Сог-юн.
«Чэд», 2-й сезон
Где смотреть: TBS — с 11 апреля
Комедия об иранце Чэде, который учится в американской школе. Во втором сезоне он придумает новые способы стать популярным, влюбится и переживет визит ворчливой бабули. В роли подростка Чэда — 40-летняя комедиантка Назим Педрад.
«Ультрамен: Новый герой», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 14 апреля (премьера всех серий)
Возвращение супергероя, который защищает Землю от внешних угроз. Противницей Ультрамена в новом сезоне станет инопланетянка Майя, пережившая в прошлом травматические события.
«Лучше звоните Солу», 6-й сезон
Где смотреть: AMC — с 18 апреля
Финал спин-оффа «Во все тяжкие» о жизни адвоката Сола Гудмана (Боб Оденкёрк). События шестого сезона должны стать предысторией «Во все тяжкие» и изменить отношение зрителей к некоторым героям оригинального шоу.
«Майянцы», 4-й сезон
Где смотреть: FX — с 19 апреля
Спин-офф «Сынов анархии», в новом сезоне которого Эз Рейес (Джей Ди Пардо) и его старший брат (Майкл Ирби) отдаляются от своего отца (Эдвард Джеймс Олмос). Кроме семейных конфликтов, зрителей ждет эпичная кровавая битва между байкерскими группировками.
«Украденное сердце», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 20 апреля (премьера всех серий)
Криминальная колумбийская драма о торговцах органами. Преступники убили жену Саймона, ради того чтобы пересадить ее сердце жене богача Камиле (Ана Лусия Домингес). Вдовец (Мишель Браун) хочет отомстить, но знакомится с Камилой и влюбляется в нее.
«Меня зовут Мэджик Джонсон», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 22 апреля
Док о личной жизни и карьере бывшего баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджика Джонсона. Сериал затронет тему борьбы с ВИЧ и активистскую деятельность Джонсона. Режиссер Рик Фамуйива снимал несколько серий «Мандалорца» и работал над фильмом «Наркотик», получившим две номинации в Каннах.
«Барри», 3-й сезон
Где смотреть: HBO — с 24 апреля
В третьем сезоне черной комедии Барри (Билл Хейдер) постарается окончательно завязать с заказными убийствами, посвятить себя актерскому мастерству и разобраться, что привело к тому, что он стал киллером.
«Озарк», 2-я часть 4-го сезона
Где смотреть: Netflix — 29 апреля (премьера всех серий)
Финал криминальной саги о злоключениях семьи Бёрд в городке Озарк. Последние серии должны дать ответ на главный вопрос: останутся ли вместе Марти (Джейсон Бейтман) и Венди (Лора Линни)?
«Отмена», 2-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 30 апреля
Взрослый анимационный сериал, выполненный в технике ротоскопирования (все сцены сняты с актерами, а затем перерисованы аниматорами). После аварии Алма (Роза Салазар) открывает в себе сверхспособности, в том числе возможность общаться с погибшим отцом (Боб Оденкёрк). Во втором сезоне Алма вместе с сестрой Беккой (Анжелика Кебрал) будет распутывать семейные тайны, чтобы лучше понять себя и стать счастливее.
«У Коми проблемы с общением», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — апрель
Продолжение аниме-ромкома об очень красивой, но застенчивой школьнице Сёко Коми, которая с помощью одноклассника Хитохито Тадано пытается найти друзей и меньше тревожиться.
Автор: Сабрина Карабаева