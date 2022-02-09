Сериалы апреля: «Предложение», «Первая леди» и «Эпидемия»

Политический триллер Мэтта Росса («Капитан Фантастик») с Джулией Робертс в роли Марты Митчелл — жены генерального прокурора США Джона Митчелла (Шон Пенн), которая первой публично заявила СМИ о том, что президент Ричард Никсон (Дэнни Куинн) замешан в Уотергейтском скандале. После этих выступлений брак и безопасность светской львицы оказались под угрозой, а в психологии даже появился «эффект Марты Митчелл», когда проще поверить в безумие человека, чем в то, что он говорит правду.

Роли президентских советников исполнили Дэн Стивенс и Пэттон Освальт. Сюжет сериала основан на первом сезоне подкаста Slow Burn, который вел журналист Леон Нейфах.