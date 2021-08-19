10 экранизаций, которые стоит ждать в 2022 году

2022 год обещает быть богатым на киноадаптации. Netflix перенесет на экраны «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка и выпустит долгожданный второй сезон «Бриджертонов», а на Apple TV+ выйдет новый корейский сериал от Когонады, режиссера «После Янга» и «Колумбуса». Выбрали десять будущих фильмов и сериалов, в основу которых легли литературные произведения.

«Миссис Харрис едет в Париж»

Лесли Мэнвилл на съемках фильма

Милая дама средних лет, миссис Харрис, живет в Лондоне и зарабатывает на жизнь тем, что убирает дома местного бомонда. Однажды во время уборки у леди Дант она находит платье от Dior, и оно ее просто поражает. Тогда миссис Харрис решает купить такое же и начинает копить деньги на поездку в Дом моды Dior в Париже. Это вторая экранизация популярного романа Пола Галлико, первая киноадаптация вышла в 1992 году, а главную роль там сыграла Анджела Лэнсбери («Она написала убийство»). В фильме Энтони Фабиана роль миссис Харрис досталась Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»).

Дата выхода: 7 июля в прокате

«Патинко»

Когонада («Колумбус») и Джастин Чон («Синий залив») сняли для Apple TV+ сериал «Патинко», основанный на одноименном романе Ли Мин-джин. Главные герои — четыре поколения корейской семьи, которые жили в Японии в XX веке. События саги происходят в Корее, Японии и Америке на фоне аннексии Кореи Японией. Если сюжетно сериал будет следовать роману, то его главной героиней станет женщина по имени Сунджи — именно ей из-за внебрачной беременности придется покинуть Корею.

Дата выхода: 25 марта на Apple TV+

«Там, где раки поют»

Харрис Дикинсон, Дэйзи Эдгар-Джонс, Риз Уизерспун, Тейлор Джон Смит Риз Уизерспун на съемках фильма

В 2018 году Риз Уизерспун рассказала об этом романе через книжный онлайн-клуб в Instagram, а позже сообщила, что купила права на его экранизацию. Это логично, если учесть, что книга биолога Делии Оуэнс более 130 недель была в списке бестселлеров New York Times, а во время первого локдауна в 2020 году стала одной из популярных на Amazon.

Дэйзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди») исполнит роль Болотной Девчонки из маленького городка на побережье Северной Каролины. Когда в конце 1969-го нашли тело местного плейбоя Чеза, жители сразу же заподозрили в этом ее героиню — Кию Кларк, которая с раннего детства живет одна на болотах.

Дата выхода: 21 июля в прокате

«Белая птичка: История чуда»

Хелен Миррен Джиллиан Андерсон

Новый фильм от студии Lionsgate основан на романе Ракель Паласио. События картины происходят в одной вселенной с драмой «Чудо». Связующим звеном обоих фильмов выступает Джулиан (Брайс Гейзар). К мальчику приезжает его бабушка (Хелен Миррен), и от нее он узнает, как она в юности жила в оккупированной нацистами Франции. Эта история вдохновит и преобразит главного героя. Роль его матери сыграет Джиллиан Андерсон.

Дата выхода: в России — неизвестно, в мировом прокате — с 14 октября

«Чудо»

Психологический триллер с Флоренс Пью в главной роли основан на одноименном романе Эммы Донохью. 1862 год. В ирландском регионе Мидлэндс 11-летняя девочка уже четыре месяца обходится без воды и еды, при этом оставаясь абсолютно здоровой. Наблюдать за необычной пациенткой отправляется медсестра Либ Райт (Пью). Ей предстоит разобраться, действительно ли в деревне произошло чудо или же что-то более зловещее.

Фильм снимет чилийский постановщик Себастьян Лелио, автор драмы «Фантастическая женщина», которая в 2018 году получила «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Дата выхода: 2022 год на Netflix

The Movie Teller

Даниэль Брюль Беренис Бежо

В центре сюжета предстоящего фильма Лоне Шерфиг («Один день», «Воспитание чувств») — Мария Магнолия и ее дочь Мария Маргарита. Они живут на краю чилийской пустыни Атакама и пытаются свести концы с концами. Мария Маргарита обладает даром увлекательно пересказывать сюжеты увиденных фильмов, поэтому жители бедного городка решают собирать для нее деньги, чтобы девочка могла ходить в кино и затем рассказывать про него.

Фильм будет снят по одноименному автобиографическому роману Эрнана Ривера Летельера, который посвящен небольшим деревенским кинотеатрам. Даниэль Брюль сыграет европейца Нансена, который смог завоевать доверие местных жителей и влился в их общину настолько, что завел роман с Марией Магнолией (Беренис Бежо).

Дата выхода: неизвестно

«На Западном фронте без перемен»

Съемки фильма

И снова Даниэль Брюль. На этот раз он не только сыграет в новой экранизации антивоенного романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен», но и спродюсирует проект. Режиссером выступил постановщик «Патрика Мелроуза» Эдвард Бергер. Главная роль досталась австрийцу Феликсу Каммереру. До этого в большом кино он не снимался, но много играл в театре.

Действие разворачивается в 1914 — 1918 годах, во время Первой мировой войны. Главный герой, 19-летний Пауль Боймер, воюет вместе со своими друзьями и одноклассниками против стран Антанты и Америки и видит, как его товарищи по роте постепенно погибают.

Роман уже экранизировали в 1930 и 1979 годах. Первый получил премию «Оскар» за лучший фильм и режиссуру (Льюис Майлстоун), второй отметили «Золотым глобусом» в номинации «Лучшая телевизионная постановка».

Дата выхода: 2022 год на Netflix

«Звезды в полдень»

Маргарет Куэлли Тэрон Эджертон

Действие фильма Клэр Дени («Высшее общество») происходит в 1984 году в Никарагуа времен правления сандинистов. Его главные герои — английский бизнесмен и американская журналистка, у которых завязывается роман. По политическим причинам им обоим нужно бежать из страны, но их преследует агент ЦР, который пытается заставить женщину сдать ее возлюбленного. История основана на одноименном романе Дениса Джонсона 1986 года. Изначально компанию Маргарет Куэлли должен был составить Роберт Паттинсон, но один из фильмов с его участием выбился из графика съемок, поэтому его место занял Тэрон Эджертон («Kingsman: Секретная служба»).

Дата выхода: неизвестно

«Бриджертоны», 2-й сезон

Долгожданный второй сезон «Бриджертонов» — драмы об эпохе Регентства от Шонды Раймс на Netflix — будет посвящен Энтони, старшему брату Дафны Бриджертон, и его поискам супруги. В новом сезоне снимется Симон Эшли (Оливия из «Сексуального просвещения»). За основу взят второй роман Джулии Куин из цикла о семье Бриджертон «Виконт, который меня любил».

Дата выхода: 25 марта на Netflix

«Разговоры с друзьями»

В центре сюжета предстоящего сериала «Разговоры с друзьями» — две студентки из Дублина: бисексуалка Фрэнсис (Эллисон Оливер) и ее лучшая подруга Бобби (Саша Лэйн). Они заводят отношения с замужней парой (Джемайма Кёрк и Джо Элвин), и вскоре в их компании возникают любовные треугольники, рискующие разрушить привычную жизнь Фрэнсис. Основным режиссером сериала выступает Ленни Абрахамсон, снявший шесть эпизодов «Нормальных людей». Сценарий написали Марк О’Халлоран («Заправка»), Сьюзан Сун Хи Стэнтон («Наследники») и Элис Бирч, также работавшая над «Нормальными людьми». Сериал снят по одноименному дебютному роману Салли Руни.

Дата выхода: май 2022-го года на Hulu

Фото: @reesewitherspoon / Instagram, Rachel Murray / Getty Images for L’Oréal Paris, Vera Anderson / WireImage / Getty Images, London Entertainment / «Легион-Медиа», Pascal Le Segretain / Getty Images, Dominique Charriau / WireImage / Getty Images