Голливуд любит аферистов — это доказывает и сериал «Изобретая Анну». А чьи еще истории ему понравились?

История

В первый раз он сменил имя в 6 лет: сирота Хосе Энрике Морено из Боготы превратился в Энтони Жиньяка благодаря приемным родителям. После чужие фамилии Жиньяк присваивал самостоятельно. В средних классах он выбрал в автосалоне «„мерседес“ для принца из Саудовской Аравии» и попросил пригнать к его дому. В семнадцать назвался принцем Аднаном Хашогги (в честь реального и очень богатого человека). Затем начал рассказывать свою главную легенду о тесных связях с королевской семьей в Саудовской Аравии и о том, что сам он их прямой потомок, принц Халид Бен Аль-Сауд. Ему был 21 год.

Королевскую жизнь Халид вел с начала 1990-х, выманивая десятки тысяч долларов у посетителей дорогих отелей. Он успешно устраивал спектакли с потерей карт в офисах American Express или предлагал вложить миллион-другой в прибыльную нефтяную компанию. Не каждая из афер была удачной: его периодически сажали в тюрьму, но всегда на короткий срок. Однажды Жиньяк устроил в камере пожар и разлил по полу шампунь — он надеялся сбежать, когда охрана поскользнется. За дерзкую попытку ему добавили еще 37 месяцев заключения.

«Я думаю, он на самом деле верил в то, что он принц», — считает знакомый из профайла афериста в Vanity Fair. Но даже если это было не так, аферист изо всех сил старался создать такую иллюзию. Он сменил в паспорте имя на «Халид Бен Аль-Сауд», показывал свою роскошную жизнь в Instagram (аккаунт @Princedubai_07), приобрел на eBay дипломатические номера для машины, нанял вышибал из отелей и одел их в дорогие костюмы, чтобы они ходили за ним с пустыми кейсами.

В 2015-м он решил сорвать большой куш: анонсировал поддельный выход на IPO нефтяной компании Aramco, капитализация которой могла достичь 2 триллионов долларов. А после познакомился с бывшим мужем модели Эль Макферсон, бизнесменом Джеффри Соффером. Последний хотел продать убыточный отель Fontainebleau Miami Beach и подумал, что нашел идеального покупателя. Юристы бизнесмена начали проверку Халида, но прогорел он не на поддельных документах. В дорогих ресторанах Бен Аль-Сауд часто просил «завернуть с собой», а во время отдыха с Соффером в Аспене и вовсе заказал прошутто. Поведение, недостойное богача и не присущее мусульманину.

Что дальше

В ноябре 2017 года Жиньяка задержали и признали виновным в обмане десятка инвесторов, заплативших ему с 2015 года порядка 8 млн долларов. Жиньяк до последнего сопротивлялся и предлагал следствию информацию, «имеющую значение для нацбезопасности страны». Затем признал вину и был приговорен к 18 годам лишения свободы. В 2018-м вновь заявил о своей невиновности.

А есть ли кино

Родные и друзья Халида говорили, что он был одержим кинематографом и мечтал построить карьеру в Голливуде. Один фильм, впрочем, точно оставил его разочарованным. «Я намного лучше этого парня знаю свое дело», — сказал он после просмотра картины Стивена Спилберга «Поймай меня, если сможешь». Возможно, голливудскому мэтру стоит прислушаться к этим словам и снять кино про еще одного гениального афериста. Жиньяк наверняка будет не против, если его сыграет сам Леонардо ДиКаприо: помимо Абигнейла, актер также исполнил роль обманщика Джордана Белфорта в фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит».

Пока этого не произошло, про жизнь Жиньяка со слов его знакомых и родственников можно узнать побольше в эпизоде «Принц обмана» шоу «Поколение аферистов». Или же в еще одном документальном сериале — The Con (эпизод «Королевская афера»).