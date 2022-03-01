8 женщин: кто снял самые крутые российские сериалы сезона

Мы с моим соавтором Закой Абдрахмановой поняли, что про это интересно было бы поговорить в том ключе, что не все усыновляют детей с холодной головой — многие делают это просто для себя. Есть такие семьи, где мамаша, влекомая порывом, усыновляет кого-то, а потом не справляется и отдает ребенка, как это с животными бывает. И, конечно, раз мы рассказываем про такую семью, драматургически выгодно рассказывать про семью с проблемами.

Мы хотели, чтобы у нас в кадре были настоящие комики, которых узнают люди. Но было сложно их найти: для них, видимо, это совершенно другая среда, которая их не очень привлекает. Первые ребята, которых мы хотели привлечь, отказались, но, к счастью, согласились те трое, которые есть у нас в проекте: Евгений Сидоров, Александр Малой и Михаил Кострецов. Сложно было бы написать тексты под героя, которые отличались бы от текстов того же Сидорова. Когда он пишет под себя, у него это все в мозгу укладывается как у автора и исполнителя. Еще здесь нужно было отделить то, когда герой просто шутит, от того, где он начинает раскрываться и рассказывать про свою семью через боль, и до финального стендапа, где он что-то осознает. Эти вещи создавались с большим трудом, потому что, видимо, это и правда нелегкое дело.

Сейчас вообще с независимостью проблемы у всего кинематографа с учетом постоянно выходящих законов, которые уже прямо провозглашают цензуру. Поэтому очевидно, что слово «независимость» немножко не про нас. За последние полгода ситуация изменилась радикально, поэтому независимость платформ — это уже не совсем правда. Но при этом онлайн-платформы остаются тем местом, где ты можешь экспериментировать с жанром, формой и делать авторские сериалы. Хотя цензура касается и их. Не знаю, что мы все будем делать.