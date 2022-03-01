8 женщин: кто снял самые крутые российские сериалы сезона

Индустрия сериалов, снятых для отечественных видеосервисов, переживает настоящий бум. И хотя женщинам в нашей стране пока не дают снимать блокбастеры, в сериалах они чувствуют себя уверенно: недавние проекты, самые громкие и обсуждаемые, сняты именно женщинами. Мы выбрали 8 таких сериалов и поговорили с их создательницами об индустрии, женщинах в профессии, степени независимости онлайн-платформ и цензуре, а также о самоопределении и кино, у которого нет гендера.
Получился вдохновляющий разговор о womanpower, и если в его результате больше женщин захотят снимать кино, то мы достигли своей цели.
«Пингвины моей мамы»
Режиссер: Наталия Мещанинова
Где смотреть: Kion
В центре истории — 15-летний Гоша (Макар Хлебников). Он единственный кровный сын в семье, где родители уже усыновили троих детей и готовятся взять еще одного — мальчика с серьезными психическими проблемами. Кажется, что на Гошу у них нет ни сил, ни времени, поэтому он уходит из дома и ищет спасения от своих проблем в стендап-клубе, где рассказывает о своих сложностях в формате острых монологов. Стендап становится психотерапией для Гоши и его взрослых товарищей, которые не имеют возможности обсудить свои проблемы с близкими людьми.
Отказываясь от формата социального ролика, в котором снято большинство связанных с усыновлением проектов, Мещанинова инициирует открытый и честный разговор о том, как опасно спасать чужих детей ценой собственных, а также о том, что активная социальная жизнь и благотворительная деятельность могут быть результатом компенсации сложных проблем и комплексов. «Пингвины моей мамы» получили награду «Золотой орел», премию кинокритиков «Белый слон» и вызвали бурные обсуждения зрителей.
Наталия Мещанинова о проекте:
Мы с моим соавтором Закой Абдрахмановой поняли, что про это интересно было бы поговорить в том ключе, что не все усыновляют детей с холодной головой — многие делают это просто для себя. Есть такие семьи, где мамаша, влекомая порывом, усыновляет кого-то, а потом не справляется и отдает ребенка, как это с животными бывает. И, конечно, раз мы рассказываем про такую семью, драматургически выгодно рассказывать про семью с проблемами.
Мы хотели, чтобы у нас в кадре были настоящие комики, которых узнают люди. Но было сложно их найти: для них, видимо, это совершенно другая среда, которая их не очень привлекает. Первые ребята, которых мы хотели привлечь, отказались, но, к счастью, согласились те трое, которые есть у нас в проекте: Евгений Сидоров, Александр Малой и Михаил Кострецов. Сложно было бы написать тексты под героя, которые отличались бы от текстов того же Сидорова. Когда он пишет под себя, у него это все в мозгу укладывается как у автора и исполнителя. Еще здесь нужно было отделить то, когда герой просто шутит, от того, где он начинает раскрываться и рассказывать про свою семью через боль, и до финального стендапа, где он что-то осознает. Эти вещи создавались с большим трудом, потому что, видимо, это и правда нелегкое дело.
Сейчас вообще с независимостью проблемы у всего кинематографа с учетом постоянно выходящих законов, которые уже прямо провозглашают цензуру. Поэтому очевидно, что слово «независимость» немножко не про нас. За последние полгода ситуация изменилась радикально, поэтому независимость платформ — это уже не совсем правда. Но при этом онлайн-платформы остаются тем местом, где ты можешь экспериментировать с жанром, формой и делать авторские сериалы. Хотя цензура касается и их. Не знаю, что мы все будем делать.
«Чиновница»
Режиссер: Оксана Карас
Где смотреть: Kion
Арина Алферова (Виктория Толстоганова) — начальница финансово-экономического отдела регионального Минздрава. Ее сослуживец-любовник (Максим Виторган) ведет бизнес с крупнейшей фармацевтической компанией региона и использует Алферову для того, чтобы подписывать необходимые финансовые документы. До поры до времени Арину все устраивает, но потом ее мать умирает из-за лекарства, производство которого она сама утвердила подписью. Проведя исследование препарата, героиня понимает, что это подделка, и начинает расследование, чтобы вывести на чистую воду фирму, производящую лекарства-пустышки.
История, которая начинается как мелодрама, очень быстро перерастает в напряженный остросюжетный детектив, основанный на материалах о коррупционных преступлениях в медицинской сфере в России. На примере драмы взросления одной отдельно взятой чиновницы Карас захотелось разобраться, что же движет таким человеком, откуда берется латентное взяточничество, как оно перерастает в серьезную масштабную коррупцию и как система поглощает человека.
Оксана Карас о проекте:
История меня привлекла своей актуальностью и острым психологизмом. Я была в восторге от героини: опытная взяточница, коррумпированная мещанка, зацикленная на себе, — это очень необычная, уникальная для российского кино героиня. Впечатляли лихо закрученный сюжет и основной мощный антикоррупционный месседж. Тема злоупотреблений в сфере отечественного здравоохранения сейчас звучит очень злободневно не только в связи с пандемией, но и в связи с решениями Минздрава последних лет: запрета ряда оригинальных лекарств, трагических для онкобольных перекосов импортозамещения, выпуска некачественных дженериков, сокращения квот, игнорирования проблем детей, больных СМА, и т. д. Все это на фоне нищенских зарплат и условий труда врачей на местах. В обществе накопилось огромное недовольство существующей системой. Но ведь за каждым решением в отрасли стоит конкретный человек. Конкретный герой.
Наша героиня абсолютно встраивается в новый тип современной женщины, которая не позиционирует себя через мужчину, а действует сама. Она обладает властью и принимает самостоятельные решения, что характерно для мужских персонажей, но при этом она мать, она беременна, у нее месячные и так далее.
Тема коррупции чиновников, с одной стороны, очень острая, а с другой — абсолютно архетипичная для России. Но именно Минздрав здесь важен, потому что цена этой коррупции — человеческая жизнь. Мне хотелось понять, что движет теми людьми, которые в этом задействованы. Не может же быть, что это банальная алчность, жажда наживы, есть же наверняка еще какие-то другие психологические механизмы? Или это чиновничья машина ломает честного человека и там попросту невозможно остаться прежним?
Образ чиновника постоянно мутирует, и это отражает перемены, происходящие в нашем обществе и государстве. Мне меньше всего хотелось бы демонизировать людей, оказавшихся в этих обстоятельствах, на высоких чиновничьих креслах. Скорее, хотелось показать, насколько это опасно и страшно, какие чудовищные последствия могут иметь их инфантильные, эгоистичные поступки.
«Почка»
Режиссер: Мария Шульгина
Где смотреть: Kion
Еще один сериал, завязка которого строится на коррупционной схеме, на этот раз в сфере пожарного надзора МЧС. Инспектор пожарной службы Наталья Кустова (Любовь Аксенова) каждую проверку оборачивает в мини-спектакль по выявлению нарушений, даже если это проверка пожарной безопасности в храме. Все это ради внушительной взятки, которой Наталья делится со своей начальницей (Ирина Розанова). Но однажды в результате стандартного медобследования Кустова узнает, что у нее отказывают почки и срочно нужно найти донора, чтобы сделать пересадку. Со свойственной ей настойчивостью Наталья берется за поиски донора, но проблема в том, что им может стать только кто-то из родных, а все они ненавидят героиню.
Мария Шульгина о проекте:
Героиня Наташи Кустовой родилась из серии наблюдений за интересными людьми — неординарными, способными удивлять, пусть даже и в негативном ключе. Мы с соавтором Лизой Тихоновой любим людей, интересуемся ими, поэтому наша задача была создать живую героиню при всей ее собирательной вымышленности. Наташа Кустова — прямолинейная, честная, сильная, умная и наглая женщина. Она не боится, и она может. Она, как никто, способна быть одна, но все же, как и любому человеку, ей жизненно необходимо человеческое тепло.
Отличие Наташи Кустовой от героинь, живших в 1990-е или 2000-е, в том, что у нее есть финансовое благосостояние, как бы приземленно это ни звучало. Сейчас впервые на моей памяти многие женщины могут быть богатыми без мужчин. И да, во многом именно это делает их красивыми, смелыми, властными. А если в душе богатой, красивой и умной женщины еще есть и драма, то такой героиней можно любоваться бесконечно.
Наш сериал не был проектом про коррупцию. Чтобы ее разоблачить, необходимо условие: кто-то о ней не знает, а кто-то приоткрывает завесу тайны. Никакой тайны о коррупции не существует, на мой взгляд. Она часть нашей жизни, привычный узнаваемый фон, некая индивидуальная особенность русского человека, который соблюдает закон исключительно по велению сердца или из страха.
Главный конфликт истории — всегда моральный выбор героя. Нам было интересно разобрать тему «обязательного альтруизма», который почему-то подразумевается между родственниками. Мы хотели поговорить о том, что такое семья и зачем она нужна сейчас, в современном мире, когда финансовые возможности и так обеспечивают выживаемость индивида.
Про бум женской режиссуры в сериальном сегменте ничего не знаю. Но если таковой имеется, то, как показывает историческая практика, в России женщины оказываются на подхвате там, где мужчинам уже туго.
«Идентификация»
Режиссер: Владлена Санду
Где смотреть: Premier
Валерия (Лена Тронина) — сирота, она работает продавщицей на московском рынке у киргизской диаспоры. Ее босс — Бакир (Куралбек Чокоев), жесткий и властный, поднимающий на Валерию руку и претендующий на ее тело. Полная ему противоположность — брат Аман (Анвар Осмоналиев), тихий, вежливый, романтичный, он покоряет сердце Леры. Она принимает ислам и готовится выйти за Амана замуж, но во время свадьбы Бакир пытается изнасиловать девушку. Позже гости обнаруживают его тело, и подозрение в убийстве падает на Валерию. Однако есть люди, которые верят в ее невиновность: уставший от жизни следователь Григорий Плахов (Олег Васильков) и адвокат Даниил Крамер (Роман Васильев). Они и выясняют, что Лера не та, за кого себя выдает.
Съемки проекта начались еще в 2017 году, в 2019-м первая серия попала в конкурсную программу Series Mania во Франции, затем с Леной Трониной вышел сериал Happy End, и только сейчас «Идентификация» добралась до зрителей.
Владлена Санду о проекте:
Когда мы с соавтором Никитой Конниковым начали думать над историей, то опирались на загадочность и тайну героини, которую вместе со зрителем пытаемся разгадать. Наша героиня никогда не останавливается, движется вперед, что бы ни произошло. Она сильная и внешне хрупкая, обаятельная и красивая.
В российских фильмах 1990-х в большинстве случаев главный герой — мужчина. А в 2000-е вспоминаются картины Ренаты Литвиновой «Богиня: Как я полюбила» и Валерии Гай Германики «Девочки» и «Все умрут, а я останусь». Образ женщины начинает активно появляться в российском кино уже с 2010-х годов: «Класс коррекции» Ивана Твердовского и «Теснота» Кантемира Балагова. Героиня теперь действующая, часто знающая, чего она хочет, добивающаяся своего. Которая отстаивает свои позиции в маскулинном мире. Эту тенденцию мы сегодня наблюдаем как в мировом кино, так и в российском.
Онлайн-платформы сегодня — это действительно самое свободное место для создания кино. Думаю, что зритель в интернете другой. Взаимодействие нового поколения режиссеров и нового поколения зрителей — это большая ценность. Мне бы хотелось верить, что цензура не будет касаться онлайн-платформ.
Когда я поступала во ВГИК в 2011-м, в приемной комиссии некоторые педагоги на вступительных экзаменах задавали такие вопросы: «А что ты сюда пришла? Нет бы дома сидела: муж, дети, обед». Я надеюсь, что такие вопросы больше не задают абитуриенткам. Пришло время, когда женщины активно проявляют свою позицию, будь то кинематограф, бизнес или любая другая сфера деятельности.
«Мне плевать, кто вы»
Режиссеры: Оксана Мафагел и Елизавета Варвара Аранова
Где смотреть: ТНТ, Premier
Женя вместе с мамой Ириной Владимировной (Денис Власенко и Евгения Дмитриева) никак не могут найти баланс в своих отношениях, поэтому посещают семейного психолога, который рекомендует им сепарироваться друг от друга. На семейном совете принимается решение: Женя переедет во вторую квартиру семьи и будет жить в одной комнате, а вторая будет сдаваться. Возможно, таким образом он сможет наладить свою социальную жизнь и наконец-то повзрослеть. Женя начинает взрослую жизнь вместе с новыми соседями и открывает для себя мир свободы и секса, а еще влюбляется в дерзкую соседку Дашу (Варвара Феофанова).
«Мне плевать, кто вы» сняли режиссеры Оксана Мафагел и Елизавета Варвара Аранова, которые также выступили сценаристками проекта о сепарации тихого, скромного сына и его контролирующей матери.
Оксана Мафагел и Елизавета Варвара Аранова о проекте:
Когда мы придумывали идею, то хотели попытаться сделать небольшой сериал на YouTube. Мы придумали персонажа — несоциализированного мальчика, который отрицает внешний мир, в итоге этот персонаж преобразовался в Женю. А затем придумали мир и условия, в которых герою будет максимально дискомфортно. Съемка этого сериала — наш первый опыт, мы вообще не ожидали, что это такой уровень ответственности. Реализовать то, что задумано, оказалось очень сложным и нервным процессом.
Главный герой — это тот мальчик в классе, который всегда был застенчив, он абсолютный интроверт, он не может привлечь внимание клевой девчонки из класса. Хотелось показать, что творится у него внутри, показать, что добродушность и открытость — это, наоборот, плюс и что, если узнать его ближе, в него может влюбиться любая девчонка.
На самом деле, именно девушкам бросается в глаза то, что парням очень тяжело сепарироваться от мамы, особенно от той, которая с детства слишком сильно опекает своего сына. Хотелось показать эту сверхопеку и то, как она может абсурдно выглядеть и даже наносить вред. Нам понравилась идея, что из-за своего небольшого жизненного опыта подростки задают прямые вопросы взрослым об их проблемах и предлагают простые решения, о которых часто взрослый человек даже не задумается из-за своей зашоренности.
Сегодня платформы пока остаются местом для более независимых проектов. Онлайн-платформа дает возможность не мыслить определенной аудиторией канала. Ты создаешь то, что задумала, сталкиваясь только с определенной цензурой, которая уже не связана с платформами. Нам кажется, что сейчас в целом сериальный бум как раз из-за появления множества онлайн-платформ, поэтому и бросается в глаза, что в нем много женщин-режиссеров, так как производство само по себе увеличилось.
«Инсомния»
Режиссер: Ольга Френкель
Где смотреть: Premier
«Инсомния» похожа на другой популярный сериал — «Психа» Федора Бондарчука, но если у последнего по жанру получилась социальная драма, то у Ольги Френкель — мистический триллер.
В центре сюжета — успешный психотерапевт-гипнолог Юрий Шталь (Гоша Куценко), которого мучат его демоны. Врач страдает от бессонницы, видит кошмары, в которых к нему приходит трагически погибшая много лет назад жена, а также странные символы, значение которых не может объяснить. В одну из бессонных ночей Шталь в стрип-клубе знакомится со стриптизершей Анной (Ирина Старшенбаум), и у нее на шее замечает татуировку со знаком из его снов. Между героями возникает мистическая связь. Очень скоро психотерапевт открывает новый метод гипноза, который оказывает положительный эффект на пациентов: в этом состоянии человек может заглянуть далеко за пределы своего сознания и понять мучающие его вопросы.
Ольга Френкель о проекте:
«Инсомния» — довольно личное высказывание о самом для меня важном: о нашей жизни, о смерти, о любви, об отношениях с близкими, о человеческой природе, о вере и безверии, о том, как все устроено в нашем тревожном мире, и о том, как побороть эту тревогу. Я просто пыталась как-то осмыслить все, что меня беспокоит, нащупать в мироустройстве какие-то закономерности. В моем герое очень много моего личного и сокровенного: я, как и Юрий Шталь, тоже страдаю бессонницей, я также потеряла близкого человека и также, несмотря на внешнее благополучие, зачастую не вывожу эту жизнь… «Инсомния» была для меня попыткой как-то переосмыслить и систематизировать накопленный опыт, и, если не вывести эту пресловутую «формулу любви», то хотя бы нащупать дорогу, по которой идти дальше.
Я очень рада, что мой личный опыт оказался полезен людям. Эфир сериала был осенью, а я до сих пор каждый день получаю благодарные письма от зрителей: кто-то посмотрел «Инсомнию» и помирился с отцом спустя 20 лет полного отсутствия общения, кто-то наладил отношения с женой, кому-то удалось наконец принять уход из жизни любимого человека или пережить тяжелые жизненные обстоятельства. Я не получила каких-то особенных оценок кинокритиков или признания коллег в виде кинонаград, но вот эта народная любовь и ежедневные письма благодарности за «Инсомнию» действительно дали мне все те смыслы, которые я искала в последнее время.
Я не могу сказать, что Шталь — это герой нашего времени. Чем он, по сути, отличается от Болконского, Печорина, Гамлета или Зилова из «Утиной охоты», кроме того что в конце ему дарована надежда на счастье? Я как раз пыталась показать обратное: душа человека вне времени, духовные поиски никак не зависят от внешних обстоятельств!
Сейчас все говорят о буме женского кино. Действительно, раньше у нас были только Лариса Шепитько и Кира Муратова, а сейчас женщины-режиссеры вышли на авансцену и уверенно лидируют. Я думаю, это связано с особенностями времени. Жизнь сейчас устроена таким образом, что женщине просто нет необходимости тратить столько времени на организацию быта: готовка, уборка, стирка — все эти традиционно женские обязанности сейчас не требуют таких усилий. Поэтому мы можем позволить себе тратить на кино 24 часа в сутки — именно столько требуется режиссеру, чтобы снять фильм, и это длится минимум полгода.
«Вертинский»
Режиссер: Авдотья Смирнова
Где смотреть: Kion, Первый канал
«История самого известного шансонье XX века» — таков слоган проекта о легендарном певце Александре Вертинском. Начав свою карьеру еще в царской России, Вертинский (Алексей Филимонов) переживает революцию, Первую мировую, затем на долгие годы эмигрирует из России, чтобы вернуться назад с женой и двумя дочерьми в Советский Союз во время Второй мировой войны, в 1943 году. Создатели истории выстроили повествование из главных хитов Вертинского. Серии так и называются: «Лиловый негр», «Танго „Магнолия“», «Над розовым морем», «Кокаинетка», «Юнкерам», «Желтый ангел», «Доченьки», «Я всегда был за тех…». За каждой песней стоит своя история, которая и рассказывается в фильме.
Получивший в 2021 году «Золотого орла» в номинации «Лучший сериал онлайн-платформ», «Вертинский» стал событием в российской киноиндустрии, подняв планку качества исторических сериалов. Проект сложно назвать сериалом: это восьмичасовой художественный фильм с филигранной реализацией костюмов, декораций, отличной актерской игрой и беспрецедентным по российским меркам бюджетом. Финансирование поступило от Романа Абрамовича, Сергея Адоньева и из доходов от рекламы Первого канала. Одна серия восьмисерийного проекта стоила 80 млн рублей, и все равно бюджета не хватило: Смирнова вложила в съемки весь свой гонорар. Сценарий она писала с Анной Пармас почти два года, первые полгода были посвящены чтению документов и дневников Вертинского, а помогал создателям Иван Толстой, историк эмиграции. Впрочем, в сериале есть и выдуманные эпизоды, например роман Вертинского с Верой Холодной.
Авдотья Смирнова о проекте (из интервью Ксении Собчак):
После того как Валера Тодоровский снял «Оттепель», это потребовало от индустрии изменений в стандартах в подходе к сериалам. Я некоторым образом хотела сделать то же самое в отношении исторического сериала.
С западной точки зрения наш бюджет ни о чем для исторической картины, но костюмерные и реквизиторские цеха совершили подвиг. Художницей по костюмам героинь и сценического костюма Пьеро выступила дизайнер одежды Светлана Тегин, она же отвечала за реквизит, который бережно собирала в различных европейских антикварных лавках. С дизайном фраков помог художник моды Александр Васильев. А за костюмы мужчин и актеров второго плана и массовых сцен отвечал Дмитрий Андреев.
Я хотела воспеть богему как сословие самое легкомысленное на свете, но при этом как сословие, которое может действительно отдать последнюю рубаху… Богема грешна, знает, что она грешна, и поэтому никого не судит.
«Номинация»
Режиссер: Надежда Михалкова
Где смотреть: Okko
Очень личный и острый для нашей киноиндустрии проект Надежды Михалковой — история о двух сестрах, Вере и Тане (их играют реальные сестры Михалковы, Надежда и Анна), дочерях выдающегося режиссера и сценариста Алексея Истомина. Обе актрисы со знаменитой фамилией, но если Таня выбирает конформистский путь, бесконечно играя императриц в сериалах и участвуя в рекламе подсолнечного масла «Держава», то Вера выбирает путь протеста. В откровенном интервью Екатерине Гордеевой она сообщает, что улетает в Голливуд сниматься у Кристофера Нолана и критикует российский кинопроцесс: фильмы плохие, их создатели смотрят одно, а снимают совсем другое, все делается ради бабла, а не для искусства. Но проект у Нолана сорвался, и Вера вынуждена остаться в России, где отныне она изгой в профессии, несмотря на знаменитую семью.
История Веры — это история поиска и самоопределения, история человека, который хочет найти себя и реализоваться. После довольно откровенной критики индустрии, в которой работает, она сама садится в режиссерское кресло, чтобы снять фильм по сценарию своего отца, а возможно, и получить номинацию в Каннах. При этом героиня Михалковой не определяется через мужчину и отношения с ним: в сериале нет любовной линии. Это и роднит проект с героинями сериалов этого материала, и в то же время выделяет ее из череды типичных российских героинь.
Надежда Михалкова о проекте:
Мне хотелось поднять наболевшие темы в профессиональной среде. Чтобы не происходил застой, нужно вскрывать какие-то больные места и, может быть, отчасти быть таким мальчиком для битья. Потому что когда ты говоришь не очень приятные вещи, в любом случае следует какое-то движение, и это самое главное. Важно понимать, что этот сериал не сделан на злобу дня, чтобы хайпануть и дальше пойти. Это накопленный опыт и какие-то мысли за долгое время моей работы в кино, наблюдений за ним.
Манифест Веры — гипертрофированное высказывание, для того чтобы увлечь зрителя за собой и следовать за героиней по тому пути, который она выберет на протяжении четырех серий. Я человек достаточно деликатный и уважающий профессию, актеров, режиссеров и вообще людей в той среде, в которой работаю. У меня не было цели сказать, что все плохо, и дальше кинуть в этих людей обвинения, облив их грязью. Но законы драматургии никто не отменял.
Никита Сергеевич отнесся к сериалу хорошо. Мне очень важно было, что он не позвонил и не сказал: «Ты что, вообще с ума сошла?» Потому что все-таки уважение друг к другу у нас есть, оно нас как-то всех и сближает, и примиряет. Это мое кино, моего возраста, моих позиций, моего ощущения. Здесь он уже смотрел на уровне монтажа, потом позвонил и сказал: «Могла бы дать мне почитать сценарий, я бы дал какой-нибудь дельный совет». В смысле каких-то профессиональных рекомендаций, героев и так далее. К такой критике я готова, где есть комментарии и диалог.
У меня в этом сериале не было места для любви мужчины и женщины. Но это чисто интуитивно получилось, это не было специально сделано. Мне просто хотелось показать человека, влюбленного в свое дело и находящегося в поиске… Для меня есть еще что-то другое, больше, шире, без чего не может существовать человек, даже если он живет прекрасной жизнью, семейной, в любви, — поиск своего места в этом мире.
Автор: Юлия Шампорова