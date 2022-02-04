10 сериалов Kion, Premier, Start и других платформ, которые вы могли пропустить

«Сергий против нечисти», 1-й сезон Где смотреть: Kion

Изначально проект назывался «Отец Сергий» и апеллировал к произведению Толстого, но перед выходом сменил название, уйдя к прямому указанию на жанр. Бывший священник Сергий (Роман Маякин) продолжает носить рясу, пьет, курит, а еще расправляется с нечистью. Такая работа досталась ему по наследству: в семье Сергия все умели бороться с потусторонними существами. Теперь и он регулярно поставляет церкви доказательства убитых им вурдалаков, русалов, зомби и получает за это вознаграждение. Однажды Сергием заинтересуется полиция, но следовательнице Кате (Лукерья Ильяшенко), пытающейся вменить экс-батюшке убийство «милой старушки», скоро придется поверить в существование сверхъестественных персонажей и даже принимать участие в операциях по их ликвидации.

Создатели проекта сделали ставку на актерский дуэт Маякина—Ильяшенко, запомнившихся зрителям по ролям парочки в сериале «Сладкая жизнь». Химия между актерами действительно есть, в отличие от красочных спецэффектов. Нам покажут краешек крыла русала, которого Сергий сжигает в баке, говорящую вампирскую голову актера Николая Шрайбера, зомби-Кощея, кота Баюна, вернее, кошку с детками, наряженными словно в шкурки участников мюзикла Cats. Отсутствие прорисованных компьютерных эффектов компенсирует чувство юмора. У режиссера Кирилла Кузина получился действительно смешной, местами антиклерикальный сериал с хорошим экшеном и небанальной трактовкой известных всем сказочных и мифологических персонажей.