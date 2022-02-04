10 сериалов Kion, Premier, Start и других платформ, которые вы могли пропустить

«Почка», «Номинация», продолжение «Последнего министра» — эти сериалы были в центре внимания за последнее время, но что еще интересного выходило этой зимой? Рассказываем о самых интересных отечественных шоу, которые могли пройти мимо вас.
«Сергий против нечисти», 1-й сезон
Где смотреть: Kion
Изначально проект назывался «Отец Сергий» и апеллировал к произведению Толстого, но перед выходом сменил название, уйдя к прямому указанию на жанр. Бывший священник Сергий (Роман Маякин) продолжает носить рясу, пьет, курит, а еще расправляется с нечистью. Такая работа досталась ему по наследству: в семье Сергия все умели бороться с потусторонними существами. Теперь и он регулярно поставляет церкви доказательства убитых им вурдалаков, русалов, зомби и получает за это вознаграждение. Однажды Сергием заинтересуется полиция, но следовательнице Кате (Лукерья Ильяшенко), пытающейся вменить экс-батюшке убийство «милой старушки», скоро придется поверить в существование сверхъестественных персонажей и даже принимать участие в операциях по их ликвидации.
Создатели проекта сделали ставку на актерский дуэт Маякина—Ильяшенко, запомнившихся зрителям по ролям парочки в сериале «Сладкая жизнь». Химия между актерами действительно есть, в отличие от красочных спецэффектов. Нам покажут краешек крыла русала, которого Сергий сжигает в баке, говорящую вампирскую голову актера Николая Шрайбера, зомби-Кощея, кота Баюна, вернее, кошку с детками, наряженными словно в шкурки участников мюзикла Cats. Отсутствие прорисованных компьютерных эффектов компенсирует чувство юмора. У режиссера Кирилла Кузина получился действительно смешной, местами антиклерикальный сериал с хорошим экшеном и небанальной трактовкой известных всем сказочных и мифологических персонажей.
«И снова здравствуйте», 1-й сезон
Где смотреть: ivi
Герои 1990-х, пытающиеся завязать с криминалом в 2020-х, — устоявшийся тренд (например, сериалы «Полярный» и «Ресторан по понятиям»). В новом проекте Борис, персонаж Андрея Мерзликина — решала, который работает на крупного бандита (Алексей Серебряков). Он вытрясает из должников деньги, силой заставляет подписывать контракты, а в перерывах между наездами смотрит кулинарные блоги, потому что мечтает завязать и открыть кондитерскую. Но хозяин считает, что Борису лучше унести тайны с собой в могилу. Героя убивают, но он почему-то воскресает в морге на глазах у изумленного студента-медика Артема (Денис Власенко). Вместе они будут выяснять, кто же виновен в смерти Бориса, которого за сезон убьют еще много раз, и каждый раз его не возьмут ни пуля, ни нож.
Искать глубинные смыслы в комедийном сериале режиссера и сценариста Егора Чичканова не стоит. Это комедия положений, которая умело играет на ностальгических и отцовских чувствах. Но наблюдать за Андреем Мерзликиным, когда-то игравшим Димона Ошпаренного в «Бумере», забавно, тем более что его герой теряет в «И снова здравствуйте» самое ценное для себя — способность ощущать сладость.
«Мне плевать, кто вы», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ
И снова сериал с Денисом Власенко. Теперь его герой — Женя, затюканный токсичной матерью. Вместе они идут на сеанс к психологу, который советует срочно разъезжаться. Благо у мамы с сыном есть вторая квартира, которую они сдают туристам. Женя поселяется в одной из двух комнат, и теперь ему предстоит научиться вести хозяйство, общаться с квартирантами и решать бытовые вопросы. Он тут же влюбится в соседку по лестничной площадке, аферистку Дашу (Варвара Феофанова), и с каждым новым соседом будет получать очередной жизненный урок.
Палитра квартирантов в сериале немного однообразная: все они сексуально озабоченные люди — от пары свингеров до коуча по тантрическому сексу. Но игра Дениса Власенко и Елены Дмитриевой спасает все. Это, конечно, не «Пингвины моей мамы», в которых остро переживаются подростковая драма, неприкаянность и недолюбленность, но режиссерам-сценаристам Елизавете Варваре Арановой и Оксане Мафагел удалось поговорить о проблемах взросления легко и с юмором и при этом не менее глубокомысленно.
«Идентификация», 1-й сезон
Где смотреть: Premier
Этот сериал ждали давно: представленный на ММКФ несколько лет назад пилот произвел эффект разорвавшейся бомбы, а сыгравшая главную роль Лена Тронина запомнилась своей звериной органикой. Но шанс громко выстрелить проект, кажется, потерял: Тронина стала звездой другого сериала — Happy End, а темы, поднятые «Идентификацией», поднимались в других картинах (например, «Продуктах 24», показанных на Берлинале) и уже не кажутся столь провокационными. Главная героиня Лера, работающая на рынке, выходит замуж за киргиза — брата владельца точки на рынке. Для нее это явно вынужденная мера: замужество обеспечит Леру едой, жильем и защитой от домогающихся мужчин. Но во время свадьбы брата мужа находят убитым. На платье Леры кровавые следы, в сумочке — орудие убийства; естественно, она главная подозреваемая. Ей пытается помочь адвокат (Роман Васильев), но обнаруживает, что девушка в розыске.
Истории про людей, которые выдают себя за других, благодатны для кинематографа (достаточно вспомнить «Таинственного мистера Рипли»), но в триллере Владлены Санду все замешано на разнице менталитетов, национальностей, вероисповеданий. Иногда сериал выглядит ксенофобским, но это сознательная провокация, чтобы погрузить зрителя в гущу социальной проблематики, показать, каково это — ощущать себя чужим в мирке, которым правят разные кланы. Санду говорит не только о чужих и своих, не только о мигрантах и выброшенных на обочину людях, но и о судьбе женщины в нашем мире, который она снимает холодно и отстраненно. И до конца мастерски держит интригу: жертва все-таки Лера или преступница?
«Триггер», 2-й сезон
Где смотреть: Кинопоиск
Первый сезон «Триггера» взорвал рейтинги — настолько необычным был герой Максима Матвеева, адепт шоковой психотерапии Артем Стрелецкий. Матвеев на тот момент сыграл свою лучшую роль, продемонстрировав яркую актерскую палитру: он был обаятелен, смешон, неприятен, отвратителен. «Триггер» вышел в 2020 году и открыл портал в нестандартную психотерапию на экране: блистательный Константин Богомолов в «Психе», яркий Андрей Бурковский в «Медиаторе» и необычный Гоша Куценко в «Инсомнии».
На этом фоне градус ожидания второго сезона «Триггера» несколько упал, но проект пока не разочаровывает. В сериале новый режиссер: Дмитрия Тюрина сменил Игорь Твердохлебов («Территория»), который начал развивать сюжет еще динамичнее. Попавший в психиатрическую клинику Артем Стрелецкий не собирается лечиться, он провоцирует врача, спускает в унитаз таблетки, манипулирует медперсоналом, но зато оказывает помощь пациентам.
Новых пациентов Стрелецкого играют Антон Хабаров, Николай Шрайбер, Екатерина Варнава, Артем Быстров, Яна Сексте, Зоя Бербер и Лена Тронина. Главная интрига остается, впрочем, прежней: сможет ли Стрелецкий помочь самому себе?
«Карамора», 1-й сезон
Где смотреть: Start
Самая ожидаемая премьера сезона с участием Данилы Козловского аж в трех ипостасях (режиссер, актер, продюсер) очень громко стартовала, собрав ворох разнообразных откликов. Проект обвиняли в том, что там чересчур много кровавых сцен и обнаженных женщин, что Козловский покусился на исторических личностей. Но если и можно в чем-то упрекать эту альтернативную историю, действие которой разворачивается в начале революционного ХХ века, то лишь в том, что Козловского там слишком много. Он настолько активен и суетлив, так яро пытается продемонстрировать разом все свои умения (владение и английским языком, и приемами рукопашного боя, и гамлетовскую трагедию), что на этом фоне вальяжная меланхоличность Филиппа Янковского производит куда большее впечатление.
Именно персонаж Янковского — главная изюминка проекта: ироничный романтик Руневский, с усмешкой противостоящий мировому злу. Он вывез на своих плечах первые три серии «Караморы», а затем ему на помощь пришло молодое поколение: Евгений Шварц в роли истеричного князя-вампира Юсупова, Дмитрий Чеботарев — вампирская ищейка Дашков со стеклянным глазом. По нарастающей в сериале идут и юмор, и экшен. Возможно, в галерее вампирских образов герои «Вампиров средней полосы» выигрывают у персонажей «Караморы» благодаря своему коллективному обаянию. Но при всей неровности «Карамора» — все же красочный, густонаселенный, стремительный сериал о природе власти, и умение Козловского снимать такие плотные экшен-проекты не может не радовать.
«Бег улиток», 1-й сезон
Где смотреть: Kion
После ошеломительного успеха «Немцев» к творчеству Стаса Иванова теперь пристальное внимание. Режиссер продемонстрировал не только умение адаптировать сложные книги, но и работать со смешанными жанрами и непростыми художественными решениями, когда реальность в кадре вдруг размывается и зрителя уносит в глубины подсознания героев. В «Беге улитки» тоже есть все эти приемы, но тема — более камерная — не позволяет, как в «Немцах», подняться до уровня философских или социальных обобщений.
Главная героиня Марина работает в кризисном центре для подростков, в частности занимается поиском исчезнувших и изнасилованных девочек. Но чем дальше она погружается в проблемы своих подопечных, тем удивительнее на это реагирует ее организм. У героини начинается раздвоение сознания: с одной стороны, она дерзкая журналистка, лихо и бесстрашно проводящая свои расследования и к тому же сильно пьющая, с другой — довольно спокойная специалистка по социальным проблемам и любящая жена. Повествование увлекает зрителя в воронку снов, параллельных миров, в которых переплетаются линии всех героинь. Актуальная мысль о том, что женщине трудно выживать в современном мире, что она постоянная и легкая добыча для абьюзеров всех мастей, несколько схлопывается под густым соусом нездоровой сексуальности, развиваясь в гламурно-глянцевом антураже сериала. И хотя Дарье Урсуляк удается играть ярких женщин из двух параллельных миров, форма в «Беге улиток» все-таки поглотила содержание.
«Технарь», 1-й сезон
Где смотреть: Kion
Душан Глигоров, заявивший о себе сериалом «Хрустальный», снова под прицельным вниманием зрителей и телекритиков. Главный герой его нового сериала — компьютерный гений, специалист по кибербезопасности Игорь Одинцов (Владимир Жеребцов), который попадает в лапы преступников. Злоумышленники проникают в его напичканный системами слежения дом и берут в заложники жену Ирину и маленького сына. Самому Игорю поручают придумать план, как пробраться на склад с ценным грузом. Но все, разумеется, пойдет не по писаному.
В сериале много флешбэков, зрителей все время погружают в прошлое героев, чтобы показать неоднозначность их характеров, а также намекнуть на разные скелеты в шкафах. Но сочувствие не испытываешь ни к одному из персонажей, а Ирина (Екатерина Олькина) раздражает неадекватными выходками и склонностью к «стокгольмскому синдрому». При неплохой экшен-составляющей «Технарю» явно не хватает крепкой сценарной основы, отличавшей историю «Хрустального», написанную Олегом Маловичко.
«Братья», 1-й сезон
Где смотреть: СТС
Братья Олег и Леша носят одинаковые погоны, только Олег (Андрей Курносов) и правда работает в полиции, а Леша (Владимир Веревочкин) только играет это на экране. Он актер популярнейшей кинофраншизы, и, в отличие от брата, у него есть роскошная квартира, автомобиль, деньги. Но Олега бесит не столько это, сколько то, что успех Леши построен во многом на том, что тот подворовывает у него цитаты. Любую умную мысль Олега о работе в полиции Леша озвучивает в очередной серии, и все восторгаются его знанием жизни. Но однажды у Леши угоняют машину, и этот инцидент заставит его погрузиться в реальную жизнь брата.
В сериале ясно чувствуется почерк сценариста и режиссера Ильи Куликова, сделавшего когда-то «Полицейского с Рублевки», а также красной нитью проходит мысль о зомбированности народного сознания «ящиком». Впрочем, «Братья» — все же довольно скромная комедия без разоблачений и остроты.
«Предпоследняя инстанция», 1-й сезон
Где смотреть: Оkko
Сюжетам о том, как герои попадают на тот свет и пытаются что-то изменить в своей судьбе для возвращения на землю, несть числа. В «Предпоследней инстанции» Ольги Акатьевой решили над этим посмеяться. По сюжету главные герои Максим и Валентина (Павел Прилучный и Ирина Розанова) работают в Управлении по распределению душ. Они появляются в жизни человека за 24 часа до его смерти и решают, куда ему — в рай или ад. Действуют при этом в своих меркантильных целях: Максим хочет заработать, обещая парадиз олигархам, а Вера пытается определить в рай любимого мужа.
Сериал непрозрачно намекает на прописные истины о том, что надо жить по законам, нравственным и юридическим, и тогда и на том свете все будет хорошо. Не самый сильный сценарий спасают блистательная игра Ирины Розановой и внезапное отсутствие привычной маскулинности Прилучного. У актеров получился действительно смешной тандем с необходимой экранной химией. А в образе Самого, вершащего главный суд, появляется необычный Федор Добронравов. Его герой — садовник, мирно поливающий цветочки, но гнев его страшен.
Автор: Елена Альченко