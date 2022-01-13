Сериалы марта: «Halo», «Лунный рыцарь» и возвращение «Бриджертонов»

В марте Тайка Вайтити перевоплотится в пирата, Оскар Айзек станет частью вселенной Marvel, а герои «Атланта» отправятся в европейское турне.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Точные даты релизов могут измениться.
Главные сериалы
«Наш флаг означает смерть», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max, Амедиатека, Кинопоиск — с 4 марта (премьера трех серий)
Комедийное шоу про пиратов XVIII века. Эксцентричный аристократ Стид Боннет (Риз Дэрби) решает бросить комфортабельный быт и стать настоящим флибустьером. Его фишкой становятся утонченные манеры: он называет себя «джентльмен-пират». Правда, важных практических навыков у него нет, что порождает комические ситуации.
Среди звезд в актерском составе — Юэн Бремнер, Фред Армисен, Лесли Джонс, Джоэль Фрай и Тайка Вайтити в роли легендарного разбойника по прозвищу Черная Борода. Вайтити также снял пилотный эпизод и выступил исполнительным продюсером. Создатель сериала — Дэвид Дженкинс («Земляне»).
Смотрите сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Не сработало», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 18 марта (премьера трех серий)
Драматический мини-сериал об истории одного успеха и последующего грандиозного провала. Компания WeWork собиралась устроить революцию в мире коворкингов, но затем вышла на IPO и ее стоимость катастрофически рухнула. Сериал расскажет о закулисной части амбициозного стартапа, важную роль в этом играют отношения лидера компании Адама Неймана (Джаред Лето) и его жены Ребекки (Энн Хэтэуэй). Сериал основан на подкасте WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork.
«Атланта», 3-й сезон
Где смотреть: FX — 24 марта (премьера всех серий)
Любимый критиками сериал Дональда Гловера (звезда «Сообщества» и музыкант Childish Gambino) возвращается с новыми сериями после долгого перерыва (второй сезон завершился еще в 2018 году). Главные герои — Эрн (Гловер), Альфред, он же Paper Boi (Брайан Тайри Генри), Дариус (Лакит Стэнфилд) и Ванесса (Зази Битц) — отправятся в европейское рэп-турне, а действие будет происходить в Лондоне, Париже и Амстердаме.
Гловер уже пообещал, что «Атланта» станет круче «Сопрано». Четвертый сезон также выйдет в 2022 году (пока он запланирован на осень) и станет финальным.
Halo, 1-й сезон
Где смотреть: Paramount+, Амедиатека, Кинопоиск — c 25 марта
Фантастический сериал по мотивам одноименной серии видеоигр. Действие разворачивается в XXVI веке, когда человечество ведет борьбу с инопланетным союзом Ковенант. Последний его козырь — проект «Спартанец-II», отвечающий за создание суперсолдат. Ковенант уничтожает почти всех спартанцев, кроме Мастера Чифа (Пабло Шрайбер), которому предстоит стать надеждой человечества. Шоураннеры сериала — Кайл Киллен («Пробуждение») и Стивен Кейн («Последний корабль»).
Смотрите сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Бриджертоны», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 25 марта (премьера всех серий)
Один из главных хитов Netflix про лондонских аристократов эпохи Регентства возвращается со вторым сезоном, в основу которого лег второй роман Джулии Куин («Виконт, который любил меня»). Главным героем выступит Энтони Бриджертон (Джонатан Бэйли), который решает жениться на Эдвине Шарм (Чаритра Чандран), а ее сестра Кейт (Симон Эшли) пытается расстроить эти планы. Звезда первого сезона Реге-Жан Пейдж в новых сериях отсутствует, зато актерский состав пополнил Руперт Эванс в роли Эдмунда Бриджертона.
«Патинко», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 25 марта (премьера трех серий)
Масштабная семейная сага, которая рассказывает о четырех поколениях корейской семьи. Все начинается в 1930-е, когда Корея еще была японской колонией. Молодая девушка Ким Сун-джа (Ким Мин-ха) влюбляется в Ко Хан-су (Ли Мин-хо), беременеет, но ее возлюбленный оказывается женат. Тогда она выходит замуж за священника, а затем переезжает с ним в Японию, где сталкивается с дискриминацией корейцев. Последующие поколения будут также переживать любовь, войну и несправедливость — действие «Патинко» охватывает весь ХХ век.
Это экранизация одноименного романа Ли Мин-джин, шоураннером выступила Су Хью («Террор»). Все эпизоды срежиссировали Джастин Чон («Голубой байу») и популярный видеоэссеист Когонада (он также снял фильмы «Колумбус» и «После Янга»). «Патинко» станет первым сериалом Apple с диалогами сразу на трех языках — английском, корейском и японском.
«Лунный рыцарь», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 30 марта
Новый сериал, действие которого происходит в киновселенной Marvel. Главный герой «Лунного рыцаря» — бывший американский морпех Марк Спектор (Оскар Айзек) с диссоциативным расстройством личности. Например, одна его часть — сотрудник сувенирного магазина. А еще он служит сосудом для Хонсу, египетского бога Луны, который жестоко карает преступников. Спектор связан с таинственным сектантом Артуром Хэрроу (Итан Хоук), который как-то замешан в конфликте внутри египетского пантеона.
Шоураннером «Лунного рыцаря» выступил Джереми Слэйтер («Академия «Амбрелла“»), а за режиссуру отвечают Мохамед Диаб («Противостояние») и дуэт Джастина Бенсона и Аарона Мурхеда («Паранормальное»), которые также будут заниматься вторым сезоном «Локи». Глава Marvel Studios Кевин Файги уже пообещал, что сериал сохранит брутальный дух оригинальных комиксов. Также «Лунный рыцарь» стал одним из последних проектов Гаспара Ульеля (он сыграл вора по прозвищу Полуночный человек), который погиб в январе 2022 года.
Что еще посмотреть
«Инфлюенсеры», 1-й сезон
Где смотреть: BBC, Кинопоиск — со 2 марта
Британская музыкальная драма. 25-летняя Саша (Николь Лекки) мечтает стать певицей, но ничего для этого не делает, зависая в Instagram. После конфликта с родителями ее выгоняют из дома, и она знакомится с дилером Салимом (Mohamed Moses Dalmar) и тусовщицей Карли (Лара Пик). Благодаря им Саша становится популярной в соцсетях.
«Джо против Кэрол», 1-й сезон
Где смотреть: Peacock — c 3 марта
Игровая версия «Короля тигров», созданная Итаном Франкелем («Бесстыжие») и Кейт МакКиннон, звездой Saturday Night Live. Сериал расскажет о противостоянии зоозащитницы Кэрол Баскин (сама МакКиннон) и эксцентричного любителя больших кошек Джо Экзотика (Джон Кэмерон Митчелл). В шоу также сыграли Нат Вулф, Уильям Фихтнер и Кайл МакЛоклен, исполнивший роль Говарда Баскина, мужа Кэрол.
«Выбывшая», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — c 3 марта (премьера трех серий)
Еще один сериал про реальных мошенников (основанный на одноименном подкасте). «Выбывшая» посвящена махинациям Элизабет Холмс и ее компании Theranos (подробнее мы писали об этом вот тут). Холмс (Аманда Сайфред) пообещала выпустить анализатор крови, который способен проводить комплексные исследования всего лишь по одной капле. Предпринимательница стала одной из самых богатых женщин Америки, но позже выяснилось, что у нее нет ни рабочего прототипа, ни четкого понимания, как претворить идею в жизнь. Кроме Сайфред, в сериале сыграли Навин Эндрюс, Стивен Фрай, Лори Меткаф, Уильям Х. Мэйси и другие.
«Осатанелые», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — c 4 марта
Анимационный спин-офф хулиганской супергероики «Пацаны» с матом, расчлененкой и безумными шутками. Каждая серия «Осатанелых» выполнена в своей стилистике и рассказывает законченную историю. Список сценаристов звездный: над эпизодами работали Аквафина, Сет Роген и Эван Голдберг, Энди Сэмберг, автор оригинального комикса «Пацаны» Гарт Эннис и многие другие. Актеры озвучки тоже интригуют — например, среди них есть Майкл Сера, Киран Калкин, Кумэйл Нанджиани.
«Части нее», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 4 марта (премьера всех серий)
Обыкновенная девушка Энди (Белла Хиткот) из провинциального американского городка становится свидетельницей перестрелки в местной закусочной. Ситуацию спасает ее мать Лора (Тони Коллетт), которая легко убивает нападавшего. Пока окружающие восторгаются мужеством женщины, Энди с ужасом понимает, что совсем ее не знает. Тайное прошлое Лоры постепенно становится явным и грозит похоронить их обеих. Сериал основан на одноименном книжном бестселлере Карин Слотер, все серии сняла Минки Спиро («Заговор против Америки», «Лучше звоните Солу»).
«Сияющая долина», 1-й сезон
Где смотреть: Starz — c 6 марта (премьера двух серий)
Психологический хоррор с элементами черной комедии. Писательница Патриция Фелпс (Кортни Кокс) переживает творческий кризис и разлад в семье: недавно ее муж Терри (Грег Кинниэр) узнал об измене жены, а дети (Гас Бирни, Дилан Гейдж) вступили в пубертатный возраст и отдалились. На этом неблагополучном фоне Фелпсы переезжают из Бруклина в маленький городок в Коннектикуте, где недавно приобрели дом. Правда, в жилище обитают привидения, но поначалу их видит только депрессивная Патриция. Продюсером сериала выступила сама Кортни Кокс, также в сериале сыграли Шерилин Фенн и Мира Сорвино.
«Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max, Амедиатека, Кинопоиск — с 7 марта
Новый сериал Адама Маккея («Не смотрите наверх») про успехи баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» в 1980-е, когда он выиграл пять чемпионатов НБА. В главной роли — Джон Си Райли. Его герой — предприниматель Джерри Басс, купивший команду в 1979 году. В других ролях — Джейсон Кларк, Габи Хоффман, Джейсон Сигел, Девон Никсон, Салли Филд и Эдриан Броуди. Сериал основан на книге «Showtime: Magic, Kareem, Riley, and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s» Джеффа Перлмана. Изначально HBO планировал один сезон, но в случае успеха готовы дать свет продолжению, которое будет посвящено следующим десятилетиям культового клуба.
Смотрите сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Безумная любовь», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — c 7 марта
Новая корейская дорама от режиссера Ким Джон-хёна («Отель «Дель Луна»). Крайне одаренный Но Го-джин (Ким Джэ-ук) руководит бизнесом в сфере частного образования. Но его идеальная жизнь трещит по швам: Но Го-джин получает анонимное сообщение, что скоро его убьют. Тогда он решает симулировать амнезию, чтобы избежать убийства, а своей выдуманной невестой просит стать собственную секретаршу-интроверта Ли Щин-а (Кристал Чон). У девушки тоже есть секрет (смертельная болезнь), и жить ей осталось недолго. Пара поначалу напряженно относится друг к другу, но постепенно начинает испытывать теплые чувства.
«Кое-что о Пэм», 1-й сезон
Где смотреть: NBC — с 8 марта
Экранизация одноименного криминального подкаста, который рассказывал про серию хладнокровных убийств. В 2011 году в американском городке Трой злоумышленник жестоко убил Бетси Фариа (Кэти Миксон). Подозрения пали на ее мужа Расса (Гленн Флешлер), который вскоре получил пожизненный срок. Но после стало понятно, что за убийством стоит ее лучшая подруга Пэм Хапп (неузнаваемая Рене Зеллвегер). С виду безобидная женщина оказалась хитроумной преступницей.
«Смычок», 1-й сезон
Где смотреть: Start — c 10 марта
Пятигорский скрипач Сеня (Марк Эйдельштейн) по прозвищу Смычок решает поступить в петербургскую консерваторию, но сталкивается с жестоким миром: парень становится кладменом. Сене предстоит разобраться, стоят ли легкие деньги всех возможных рисков. Режиссером «Смычка» выступил Александр Цой («Когда она приходит»).
«Феодосия», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max — c 10 марта
Новый фэнтези-сериал, рассчитанный на детей и подростков. Действие разворачивается в начале ХХ века. Феодосия Элизабет Трокмортон (Элоиз Литтл) — дочь известных египтологов, работающих в лондонском Музее легенд и древностей. Она наделена даром чувствовать проклятия, которые наложены на древние экспонаты. Девочка вместе со своим младшим братом Генри (Фрэнки Минчелла), другом Уиллом (Нана Аджйеман-Бедьяко) и египетской принцессой Сафией (Ясмина Эль-Абд) вступают в противостояние с тайным обществом, которое стремится завладеть миром при помощи забытой египетской магии. Сериал основан на книжной серии Робин Лафевер про приключения Феодосии и ее друзей.
«Последние дни Птолемея Грея», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — c 11 марта (премьера двух серий)
Экранизация одноименного романа Уолтера Мосли. 90-летний Птолемей Грей (Сэмюэл Л. Джексон) страдает от деменции и одиночества: его бросили все родственники. За стариком присматривает девушка-подросток Робин (Доминик Фишбэк). Однажды они встречают доктора Рубина (Уолтон Гоггинс), который предлагает Грею экспериментальное лечение. Тот сможет на время вернуть все свои воспоминания. Птолемей использует эту возможность, чтобы разгадать тайны собственной семьи, включая смерть племянника. Все серии снял оскаровский номинант Рамин Бахрани («Белый тигр»).
«День превосходства», 1-й сезон
Где смотреть: OCN — c 13 марта
Мрачный корейский мини-сериал по мотивам одноименного веб-комикса. Обыкновенный пожарный и образцовый семьянин Ли Хо-чхоль (Чин Гу) получает сообщение от неизвестного отправителя. К нему приложено фото, доказывающее, что его тихий сосед Квон Щи-у (Ли Вон-гын) — жестокий маньяк, которого разыскивает полиция. Если в течение суток Ли не избавится от преступника, то таинственный шантажист угрожает убить его дочь. Режиссер сериала — Чо Нам-хён («История девятихвостого лиса»).
«Эта страна», 1-й сезон
Где смотреть: Fox — c 17 марта
Вольная адаптация британского одноименного сериала, получившего несколько премий BAFTA TV Awards. Американская версия рассказывает о подростках-бездельниках Келли (Челси Холмс) и Шрабе (Сэм Страли), которые живут в типичном провинциальном городке. Они придумывают розыгрыши, едят замороженную пиццу и попадают в нелепые ситуации. Продюсером сериала выступил Пол Фиг, а шоураннером стала Дженни Бикс, сценаристка «Секса в большом городе».
«Кокетка», 1-й сезон 4384294
Где смотреть: HBO Max, Амедиатека, Кинопоиск — c 18 марта (премьера двух серий)
Новый комедийный сериал, созданный Эллен Рапопорт («Большой красный пес Клиффорд»). Действие происходит в Лос-Анджелесе 1970-х. Молодая феминистка Джойс (Офелия Ловибонд) и издатель Даг (Джейк Джонсон) объединяют усилия, чтобы создать первый эротический журнал, рассчитанный на женскую аудиторию. Сериал спродюсировал Пол Фиг (это его второй телепроект, выходящий в марте).
Смотрите сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Завтра», 1-й сезон
Где смотреть: MBC — c 18 марта
Выпускник престижного университета и сын богатых родителей Чхве Джун-ун (Роун) никак не может найти достойную работу, пока однажды не встречает двух ангелов смерти. Они спасают людей с суицидальными мыслями, и вскоре Чхве присоединяется к этой антикризисной команде. Фантастическая дорама основана на одноименном веб-комиксе.
«Жизнь и Бет», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — 18 марта (премьера всех серий)
Многострадальная драмеди Эми Шумер была запущена в производство еще в 2019 году, но из-за пандемии добралась до малых экранов только сейчас. Шумер спродюсировала, написала сценарий, сняла несколько серий и сыграла главную роль депрессивной девушки-виноторговца Бет с Манхэттена, которая переживает кризис среднего возраста. Она пытается найти свое призвание и сменить образ жизни и тут встречает очаровательного фермера Джона (Майкл Сера).
«Король свиней», 1-й сезон
Где смотреть: TVING — 18 марта
Корейский криминальный сериал про двух приятелей, которые пережили издевательства в школьном возрасте. Чон Чен-сук (Ким Сон-гю) вырос и стал детективом, а Хван Ген-мин (Ким Дон-ук) работает генеральным директором и кажется примерным семьянином. Однако детские травмы дают о себе знать, и Хван становится серийным убийцей, а его старый друг должен остановить насилие. «Король свиней» снят по мотивам одноименного анимационного фильма Ён Сан-хо («Поезд в Пусан»).
«ДМЗ», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max, Амедиатека, Кинопоиск — с 18 марта
Антиутопия про Америку будущего, пережившую вторую Гражданскую войну. Медик Альма (Розарио Доусон) из демилитаризованного Манхэттена отправляется на поиски своего сына, который пропал во время вооруженного конфликта. Шоураннер сериала — Роберт Патино («Сыны Анархии»), а исполнительным продюсером и режиссером первой серии выступила Ава ДюВерней («Когда они нас увидят»).
Смотрите сериал в Амедиатеке и на Кинопоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Саундтрек № 1», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — c 22 марта
Музыкальная дорама об отношениях начинающего фотографа Хан Сун-ву (Пак Хён-щик) и Ли Ын-су (Хан Со-хи), которая сочиняет тексты песен. Они дружат более двадцати лет, но вот судьба совершает неожиданный поворот: им предстоит провести две недели под одной крышей. Так тихий парень и добрая девушка понимают, что их влечет друг к другу. Режиссером сериала выступила Ким Хи-вон («Винченцо»).
«Спутавшиеся струны», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Go — c 27 марта
Тайваньская антология о серии запутанных смертей, которые происходят в вымышленном Тайпинь-Сити. Каждая серия вдохновлена строчкой из популярной детской песни (она же дала название сериалу). Подробности сюжета пока не раскрываются, но вводные данные интригуют: в производстве участвовали ветераны фестивального движения. Одну из главных ролей исполнил Ли Каншэн, постоянный актер Цая Минляна («Капризное облако»), а шоураннером сериала выступил культовый режиссер Хоу Сяосянь («Убийца»).
«Новые римские бани», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 28 марта (премьера всех серий)
Экранизация культовой манги «Римские термы» Мари Ямадзаки. Архитектор Луций занимается улучшением общественных бань Древнего Рима, но однажды он чудесным образом переносится в современную Японию. Пришелец из прошлого приходит в восторг от технических инноваций XXI века вроде биде и попытается внедрить их в своем времени. Режиссером аниме стал Тэцуя Татамитани («Офисный работник из Африки»).
«Девушка из Плейнвилля», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — c 29 марта (премьера трех серий)
Криминальная драма про кибербуллинг по мотивам статьи журнала Esquire. 18-летний американец Конрад Рой (Колтон Райан) неожиданно для всех совершает самоубийство. Вскоре оказывается, что его на это подтолкнула Мишель Картер (Эль Фаннинг), которой он неоднократно жаловался на психологические проблемы и трудности в семье. Шоураннерами «Девушки из Плейнвилля» выступили Элизабет Ханна («Секретное досье») и Патрик Макманус («Плохой доктор»), а несколько эпизодов сняла Лиза Холоденко («Детки в порядке», «Что знает Оливия»).
Остальное
«Стражи порядка», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 1 марта (премьера всех серий)
Супергеройская сатира, которая представляет из себя смесь игрового сериала, эстетики восьмибитных видеоигр и разных стилей анимации. За шоу про Чудесного человека, который спасает мир от ядерной катастрофы, отвечает Ади Шанкар («Кастлвания»).
«История Ларри Дэвида», 1-й сезон
Где смотреть: HBO, Амедиатека — с 2 марта
Документальный мини-сериал про сценариста и продюсера Ларри Дэвида, создавшего культовые шоу «Сайнфелд» и «Умерь свой энтузиазм». Специальный гость — его старинный коллега Ларри Чарльз.
«Звездный путь: Пикар», 2-й сезон
Где смотреть: Paramount+ — с 3 марта
Культовый герой сериала «Звездный путь: Следующее поколение» продолжает свое сольное путешествие. На этот раз Жан-Люк Пикар (Патрик Стюарт) попадает в Лос-Анджелес XXI века, чтобы спасти будущее человечества.
«Чужестранка», 6-й сезон
Где смотреть: Starz — c 6 марта
В шестом сезоне медсестра Клэр Рэндалл (Катрина Балф), попавшая из 1945 года в Шотландию XVIII века, примет участие в войне за независимость США. До финала еще далеко — уже известно, что сериал продлили на седьмой сезон.
«Кунг-фу», 2-й сезон
Где смотреть: ITV, Кинопоиск — с 10 марта
Ремейк одноименного сериала 1970-х про боевые искусства. Молодая американка китайского происхождения Ники (Оливия Лян) пытается спасти родной Сан-Франциско от преступности.
«Зачарованные», 4-й сезон
Где смотреть: CW — c 11 марта
Перезапуск популярного фэнтези-сериала остается в эфире — у него выходит четвертый сезон. В новых сериях к актерскому составу присоединится новая «зачарованная» (Люси Барретт), которая заменит покинувшую шоу Мадлен Манток.
«Молодой Скала», 2-й сезон
Где смотреть: NBC — с 15 марта
Второй сезон ситкома о жизни Дуэйна Джонсона. Зрители снова встретятся со знаменитым рестлером в разные временные периоды — когда он был школьником, старшеклассником и начинающим спортсменом — и узнают, получилось ли у взрослого Скалы стать президентом США в 2023 году.
«Восстание феникса», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max, Амедиатека, Кинопоиск — с 15 марта
Документальный сериал про отношения Эван Рэйчел Вуд и Мэрилина Мэнсона, снятый после того, как актриса обвинила музыканта в абьюзе.
«Отдел кадров», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 18 марта (премьера всех серий)
Спин-офф анимационного сериала «Большой рот», где подростки взаимодействовали с чудовищами, олицетворяющими пубертат. В новом шоу речь пойдет о целой организации странных существ (привет «Корпорации монстров»!), которые являются людям в моменты гнева, возбуждения, радости и страха.
«Сэндитон», 2-й сезон
Где смотреть: ITV, Кинопоиск — с 20 марта
Британская костюмированная драма по мотивам незаконченной рукописи Джейн Остин. Шарлотта Хэйвуд (Роуз Уильямс) пытается освоиться в рыбацком городке Сэндитон и влюбляется в Сидни Паркера (Тео Джеймс), младшего брата состоятельного предпринимателя.
Сейчас происходят тяжелые для всех события. Кинопоиск не хочет становиться площадкой для какого-либо противостояния, поэтому на время мы закрываем комментарии. Просим вас отнестись к этому с пониманием.
Автор: Марат Шабаев