Сериалы марта: «Halo», «Лунный рыцарь» и возвращение «Бриджертонов»

Драматический мини-сериал об истории одного успеха и последующего грандиозного провала. Компания WeWork собиралась устроить революцию в мире коворкингов, но затем вышла на IPO и ее стоимость катастрофически рухнула. Сериал расскажет о закулисной части амбициозного стартапа, важную роль в этом играют отношения лидера компании Адама Неймана (Джаред Лето) и его жены Ребекки (Энн Хэтэуэй). Сериал основан на подкасте WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork.