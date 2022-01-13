Сериалы марта: «Halo», «Лунный рыцарь» и возвращение «Бриджертонов»

Любимый критиками сериал Дональда Гловера (звезда «Сообщества» и музыкант Childish Gambino) возвращается с новыми сериями после долгого перерыва (второй сезон завершился еще в 2018 году). Главные герои — Эрн (Гловер), Альфред, он же Paper Boi (Брайан Тайри Генри), Дариус (Лакит Стэнфилд) и Ванесса (Зази Битц) — отправятся в европейское рэп-турне, а действие будет происходить в Лондоне, Париже и Амстердаме.

Гловер уже пообещал, что «Атланта» станет круче «Сопрано». Четвертый сезон также выйдет в 2022 году (пока он запланирован на осень) и станет финальным.

