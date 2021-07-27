О вампирах и цензуре

Я сразу понял, что не хочу традиционного прочтения образа вампиров: все они спят в гробу, не отражаются в зеркалах, летают по небу, боятся солнечного света. Мне хотелось, чтобы это были обыкновенные люди, которые отличаются манерами, образованием, мыслями, повадками, естественным жизненным опытом. Просто он у них чуть больший. Единственное, что их роднит с традиционным прочтением, — они пьют кровь.

С точки зрения идеологии и мировоззрения «Карамора» остался точно таким, каким и задумывался. Статья на BBC, где сказано, что мы что-то там идеологически меняли, — ложь! При всем уважении к изданию это явно гиперболизированный взгляд, видимо, решающий какие-то свои внутренние задачи. Я не утверждаю, что там все неправда, но по поводу «Караморы» написано: «Пытались связаться с Козловским, и он отказал нам». Со мной никто не связывался. Или, скажем, «в самом начале мы испугались реакции и изменили сценарий». Тоже неправда. Более того, в статье есть несколько цитат моих коллег-продюсеров, и я не поленился и спросил у них, действительно ли они такое говорили. Выяснилось, что с некоторыми из них тоже не связывались или они утверждали совершенно другое.

В сериале каждый увидит свое. Этим, мне кажется, и прекрасен мир «Караморы»: там нет никакой публицистики, попытки анализа эпохи, намека на исторический контекст, нет никакого, скажем, указующего перста. Да, сейчас мы живем в такой реальности, где легко задеть чьи-то чувства, но, мне кажется, нельзя сравнивать «Карамору» с той же «Матильдой». Мы создали мир, которого не существовало. Это миф, сказка, альтернативная вселенная, здесь вампиры борются с анархистами. В то же время у нас не было задачи уйти в китч или эпатаж. Что касается самоцензуры, то она была, скорее, художественная. Цензура вкуса, так скажем. Но чтобы мы себя идеологически контролировали и цензурировали, испугавшись чей-то реакции вначале, — нет, такого не было.