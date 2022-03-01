Что смотреть дома: продолжение «Триггера», финал «Убивая Еву», «Событие»

Когда-то сотрудница MI6 Ева Поластри (О) догадалась, что за серией виртуозных убийств стоит женщина. Смертоносная Вилланель (Комер) заинтересовалась ею в ответ. Три сезона спустя Ева разочаровалась в разведке и стала убийцей, а хладнокровная Вилланель убивать больше не хочет. Мировой закулисой по-прежнему рулят загадочные Двенадцать. С ними героиням и предстоит разобраться.

Перед заключительным сезоном «Убивая Еву» снова сменил шоураннера: за финальные восемь серий отвечает Лаура Нил («Половое воспитание»). На своих местах Фиона Шоу в роли коварной начальницы Евы и куратор Вилланель Константин (Ким Бодния).

