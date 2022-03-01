Что смотреть дома: продолжение «Триггера», финал «Убивая Еву», «Событие»

Новые эпизоды сериала про радикального психотерапевта, четвертый сезон экшен-триллера про неуловимую киллершу и французская инди-драма — рассказываем о главных премьерах российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Триггер», 1-й сезон и продолжение 2-го
Драма о шоковой терапии с Максимом Матвеевым
Где смотреть: Кинопоиск — с 6 марта
Артем Стрелецкий (Матвеев) — психотерапевт с экстремальными методами работы, он сталкивает пациентов лицом к лицу с их страхом. Его жизнь тоже не щадит: Стрелецкий успел побывать в тюрьме и в психбольнице и лишился семьи. Первый сезон «Триггера» снимал Дмитрий Тюрин («Жажда»), за второй отвечает Игорь Твердохлебов («Территория», третий сезон «Мажора»). Сместился и фокус сериала — от клиентов, чьи проблемы требуют нестандартных ходов, к внутренней драме самого Стрелецкого.
«Убивая Еву», 4-й сезон
Развязка шпионского боевика с Сандрой О и Джоди Комер
Где смотреть: Амедиатека
Когда-то сотрудница MI6 Ева Поластри (О) догадалась, что за серией виртуозных убийств стоит женщина. Смертоносная Вилланель (Комер) заинтересовалась ею в ответ. Три сезона спустя Ева разочаровалась в разведке и стала убийцей, а хладнокровная Вилланель убивать больше не хочет. Мировой закулисой по-прежнему рулят загадочные Двенадцать. С ними героиням и предстоит разобраться.
Перед заключительным сезоном «Убивая Еву» снова сменил шоураннера: за финальные восемь серий отвечает Лаура Нил («Половое воспитание»). На своих местах Фиона Шоу в роли коварной начальницы Евы и куратор Вилланель Константин (Ким Бодния).
«Событие»
Французская ретродрама об аборте, триумфатор Венецианского кинофестиваля
Где смотреть: Кинопоиск
1963 год, Франция. Анна (Анамария Вартоломеи) учится в университете и мечтает стать писательницей, но ее карьеру и будущее может перечеркнуть незапланированная беременность. Аборты запрещены и караются уголовным наказанием, взрослые (в университете и дома) только разводят руками. Девушка остается с проблемой наедине. Фильм Одри Диван, основанный на романе Анни Эрно, выиграл четыре приза в Венеции, включая главный, а французская национальная премия «Сезар» признала Вартоломеи самой многообещающей актрисой года.
«Наш флаг означает смерть», 1-й сезон
Приключенческая комедия о романтике пиратства
Где смотреть: Амедиатека
Стид Боннет (Риз Дэрби) решил променять скучную аристократическую жизнь на ремесло пиратов и отправился в море под черным флагом. Теперь его окружают харизматичные джентльмены всех мастей, каждый день рискующие жизнью, а главный среди них — капитан Черная Борода (Тайка Вайтити). Автор сериала — Дэвид Дженкинс («Земляне»), режиссер — сам Вайтити («Тор: Рагнарёк», «Кролик Джоджо», «Чем мы заняты в тени»).
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«Джо против Кэрол», мини-сериал
Безумный цирк по мотивам «Короля тигров»
Где смотреть: Peacock
Зоозащитница с аллергией на шерсть Кэрол Баскин (Кейт МакКиннон) посвятила жизнь спасению тигров и прочих экзотических крупных кошек. Во Флориде ее пути пересеклись с экстравагантным Джо Экзотиком (Джон Кэмерон Митчелл), который держит сафари-парк, торгует животными и даже заказывает убийства конкурентов.
«Джо против Кэрол» родился на волне успеха «Короля тигров» Netflix. У руля сценарист «Бесстыжих» Итан Франкель и солирующая тут МакКиннон, а в качестве супруга Баскин, Говарда — Кайл МакЛоклен.
«Части нее», 1-й сезон
Тони Коллетт и Белла Хиткот в триллере о матери с темным прошлым
Где смотреть: Netflix
Когда в кафе началась стрельба, нападавших обезвредила неприметная Лаура (Коллетт), которая была там вместе с дочерью Энди (Хиткот). Произошедшее шокировало не только девушку, но и тех, кто посмотрел завирусившееся видео. Из-за него Лаурой заинтересовались полиция и люди из ее прошлого, которое она тщательно скрывала. Теперь Энди нужно понять, кем же ее мать была 30 лет назад.
Экранизацию бестселлера Карин Слотер спродюсировала Бруна Папандреа («Исчезнувшая», «Большая маленькая ложь»), а сняла Минки Спиро, работавшая над такими хитами, как «Заговор против Америки», «Шучу» и «Лучше звоните Солу».
«Выбывшая», мини-сериал
Аманда Сайфред в роли предпринимательницы-шарлатанки
Где смотреть: Hulu
Элизабет Холмс (Сайфред) обещала революцию в медицинском секторе, утверждая, что нашла способ выявлять болезни всего по паре капель крови. В ее компанию Theranos потекли инвестиции, Холмс стала самой молодой миллиардершей в истории, а в 2015 году оказалось, что весь прорыв — фейк.
«Выбывшая» основана на одноименном подкасте, который уже лег в основу документального фильма. Среди прочих историй о мошенницах кейс Холмс выделяется масштабом: ее сравнивали со Стивом Джобсом. Неудивительно, что голливудские звезды выстроились в очередь, чтобы ее сыграть. В грядущем фильме Адама МакКея в Холмс перевоплотится Дженнифер Лоуренс.
«Люси и Дези»
Док о ситкоме «Я люблю Люси»
Где смотреть: Amazon Prime Video
В 1950-е не было сериала популярнее. Супермаркеты пустели, а в каждом, даже Белом, доме по понедельникам включали телевизор, чтобы увидеть новую серию «Я люблю Люси». Ситком Люсиль Болл и Дези Арназа дарил надежду всей Америке времен холодной войны.
Феномену «Я люблю Люси» посвящен прошлогодний фильм Аарона Соркина «В роли Рикардо». Теперь только факты: Эми Полер, известная по ситкому «Парки и зоны отдыха», сняла документальный фильм, в котором разбирается, как «Люси» повлияла на комедию, эмансипацию и многое другое.
«Осатанелые», 1-й сезон
Анимационный альманах во вселенной «Пацанов»
Где смотреть: Amazon Prime Video
Первая миссия Хоумлендера, дружба с разумной какашкой, младенец, стреляющий лазерами из глаз, — анимационный альманах Эрика Крипке разворачивается в мире, где супергерои больше похожи на развращенных рок-звезд, чем на защитников человечества. Среди авторов «Осатанелых» — Джастин Ройланд («Рик и Морти»), студия Titmouse, Inc. («Братья Вентура» и «Металлопокалипсис»), Аквафина («Прощание», «Шан-Чи»). За кадром — голоса артистов оригинального шоу, а также Майкла Серы, Энди Сэмберга, Кевина Смита, Элизабет Шу и не только.
Автор: Алексей Филиппов