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В «Эйфории» снялись две порнозвезды. Как актеры из фильмов для взрослых переходят в большое кино?

Во втором сезоне сериала «Эйфория» о жизни современных подростков в Северной Калифорнии появились сразу две актрисы из фильмов для взрослых. Это Хлоя Черри (она сыграла Фэй — зависимую от опиатов девушку, вынужденную поселиться у местного наркоторговца Феско) и Джесси Эндрюс (ее героиня Элла — богатая владелица дома, у которой Ру (Зендея) ворует драгоценности в пятом эпизоде).

Порнография существует примерно столько же, сколько кинематограф, однако в XX веке между ними проходила непроницаемая граница. Одно считалось формой искусства, другое — средством вызвать сексуальное возбуждение, а также ассоциировалось с нарушением приличий, полукриминальной деятельностью, запрещалось или жестко регулировалось. Отношение к изображению секса в кино постепенно менялось с 1970-х благодаря «Последнему танго в Париже» и «Империи чувств», ставшей сенсацией в Каннах. В новом веке из-за доступности порновидео запустился процесс нормализации порнографии, которая больше не воспринимается как нечто постыдное. Интернет-порно дало стимул развитию технологий потокового видео, которое привело к появлению YouTube и Netflix. Сегодня порнография не стала искусством, однако ее больше не считают чем-то подсудным; на ее основе изучают сексуальные предпочтения людей, а актеры из фильмов для взрослых становятся инфлюенсерами в соцсетях и снимаются в большом кино и сериалах.

По просьбе Кинопоиска ведущий подкаста о сексуальном образовании «Правило 34» Николай Чумаков сделал беглый обзор истории появления порноактеров в художественных фильмах и рассказал подробнее о двух звездах из «Эйфории».

Мэрилин Чэмберс в фильме Дэвида Кроненберга «Бешеная»

С чего все началось?

В 1984 году в Лас-Вегасе впервые провели церемонию AVN Awards — премии для актеров из индустрии для взрослых, которую называют аналогом «Оскара». Середина 1980-х стала финалом периода бума фильмов 18+, когда их показывали в кинотеатрах. Этому времени предшествовала эпоха порношика 1970-х, который повлиял на многих великих кинорежиссеров: Мартин Скорсезе отправлял главного героя «Таксиста» в кинотеатр с вывеской «ХХХ», Пол Томас Андерсон посвятил расцвету порноиндустрии «Ночь в стиле буги», где снялась актриса из фильмов для взрослых Нина Хартли, а Квентин Тарантино упоминал премьеры «грязных фильмов» в «Однажды в... Голливуде».

Благодаря золотой эпохе порно актрисы из фильмов для взрослых впервые стали появляться в большом кино. Среди первопроходцев была Мэрилин Чэмберс, прославившаяся в 1972-м благодаря классической порнографии «За зеленой дверью» (фильм показывали в кинотеатрах по всей Америке). Картина попала в золотой фонд из-за своей смелости: в ней впервые показали сцену секса между темнокожим мужчиной и белой женщиной. В 1977 году Чэмберс перешла в обычное кино — снялась у мастера ужасов Дэвида Кроненберга в его независимой картине «Бешеная». Однако впоследствии ей не удалось построить образ серьезной актрисы, хотя она продолжала сниматься вплоть до смерти в 2009 году. К сожалению, Чэмберс звали только в околоэротические и фривольные комедии, в том числе она сыграла с Сандрой Буллок в «Кто стрелял в Пэта?».

В 1970-е в США прославилась еще одна порнозвезда — Трейси Лордс. Она снималась в эротических роликах с 16 лет, а ее история потрясла всю страну. Девушка обошла ограничения с помощью фальшивых документов, но вскоре про ее возраст узнали в ФБР. После скандала Лордс завершила порнокарьеру, пошла учиться актерскому мастерству и начала сниматься в фильмах и сериалах, среди самых известных из них — «Умник» и «Плакса». В 2008 году она сыграла в комедии Кевина Смита «Зак и Мири снимают порно». 39-летняя Лорд согласилась на второстепенную роль с важным условием: никаких обнаженных сцен. «Мне правда хочется, чтобы люди обращали внимание на что-то, кроме моей груди», — говорила бывшая порноактриса.

Во Франции в конце 1970-х бывшая продавщица обуви Бриджит Ляэ стала главной звездой взрослых фильмов, однако постепенно Бриджит все чаще появлялась в сексплотейшен-фильмах и хоррорах без порнографических сцен, обретя статус культовой актрисы картин категории Б. В итоге в 1981-м она объявила, что завершает карьеру порнозвезды, продолжила сниматься в картинах про вампиров и зомби и сыграла эпизодическую роль в фильме Алена Делона «За шкуру полицейского». Спустя 10 лет Ляэ появилась в роли проститутки в экранизации романа Анаис Нин «Генри и Джун» Филиппа Кауфмана, номинированной на «Оскар», и начала работать телеведущей на французском ТВ.

В начале карьеры в порно также снимался Сильвестр Сталлоне. В 1970-м 24-летний актер появился в порнофильме «Итальянский жеребец», чтобы, как он позже признался, оплатить счета и «никого не ограбить».

Саша Грэй в фильме «Девушка по вызову»

Как ситуацию изменили Стивен Содерберг и Саша Грэй?

Ситуация трансформировалась в 2000-е — начале 2010-х, когда на порнографическом небосклоне взошла звезда Саши Грэй. В 2009 году она сыграла главную роль в фильме Стивена Содерберга «Девушка по вызову». Это история о работнице эскорта, которая предлагает клиентам не только секс, но и интеллектуальное общение. Выбор Саши Содерберг объяснял так: «Я хотел взять на эту роль кого-то, кто в сексуальных сценах выглядел и чувствовал бы себя уверенно и даже властно».

Несмотря на режиссуру Содерберга, фильм не оценили ни зрители (35% на Rotten Tomatoes, 5,5 на IMDb), ни критики. Та же The Guardian называет «Девушку по вызову» «поверхностной работой, плохо сыгранной и небрежно снятой», а саму Грэй — «неубедительной» и «деревянной». При этом во время кампании фильма Грэй покорила журналистов: она цитировала Уильяма Берроуза и Хантера Томпсона, а еще рассказывала, что мечтала поработать с Ларсом фон Триером и Микеланджело Антониони.

В 2013 году в большом кино впервые появился популярный мужчина-порноактер — им стал Джеймс Дин, который несколько раз признавался актером года на премии AVN. Сценарист «Таксиста» Пол Шредер позвал Дина в драму «Каньоны» о преследовании девушки (Линдси Лохан) парнем-абьюзером. Картина разваливалась еще на стадии производства. Линдси Лохан ругалась со Шредером и опаздывала на съемки, Джеймс Дин был с ней не в лучших отношениях, а Стивен Содерберг, увидев черновик, предложил продюсеру в шутку перемонтировать фильм за 72 часа. По итогу «Каньоны» получили номинацию на «Золотую малину». Игру Джеймса Дина, тем не менее, критики назвали «сносной» и «превосходящей ожидания».

В 2015-м Дина обвинила в психологическом и сексуальном насилии его девушка и коллега Стоя. О похожих случаях рассказали другие порноактрисы, после чего подключились и продюсеры студии — стремительная карьера Джеймса фактически закончилась. Сейчас ему приходится работать независимо и развивать собственный бренд. Случай Дина стал одним из самых громких случаев «культуры отмены» в порноиндустрии.

Саймон Рекс в фильме «Красная ракета»

Что происходит с порноактерами в кино сейчас?

В последние годы актеров из фильмов 18+ чаще зовут для камео или совсем небольших ролей. Помимо уже упомянутых «Зака и Мири», можно вспомнить «Пираний 3D», где появилась порноактриса Райли Стил, «Адреналин 2: Высокое напряжение» с камео порноветерана Рона Джереми и треш-боевик «Зомби-стриптизерши» с Дженной Джеймсон в главной роли.

Редкое исключение — актер Саймон Рекс, который снялся в комедийной драме A24 «Красная ракета». Вы можете помнить его как рэпера из «Очень страшного кино 3». Еще в молодости актер появился в трех гей-порнофильмах, но взаимодействовал лишь со своим телом. В «Красной ракете» у Рекса отчасти автобиографическая роль: он играет бывшего порноактера Мики Сэйбера, разочаровавшегося в профессии и вернувшегося в родной Техас. Variety назвал роль «самой содержательной» в фильмографии Рекса. «Мистер Рекс показывает на 100% феноменальный перфоманс», — подытоживает The Wall Street Journal.

Исключение среди порноактрис — Сибель Кекилли. Поклонники «Игры престолов» хорошо знакомы с этой немецкой актрисой турецкого происхождения: она сыграла Шаю — блудницу, у которой сложились любовные отношения с Тирионом Ланнистером. Сибель Кекилли прославилась на родине в 2003 году, когда сыграла в картине о жизни турецких мигрантов в Германии «Головой о стену». Драма получила главный приз Берлинского кинофестиваля, однако перед самым награждением случился громкий скандал. Газета Bild выпустила материал, в котором впервые на всю Германию рассказала о карьере 23-летней актрисы в порно под псевдонимом Дилара. Сибель признала, что на записях действительно она, и обвинила газету во вмешательстве в частную жизнь (о ее прошлом не знал даже отец). Германский совет журналистов осудил издание за нарушение профессиональных стандартов.

Главный актерский перфоманс Сибель Кекилли случился в немецко-турецкой картине 2010 года «Чужая». Здесь Кекилли играет девушку Умай, которая сбегает от своего агрессивного мужа назад в родную семью. Родственники чтут исламские законы, поэтому заставляют девушку вернуться к мужу, который продолжает ее избивать. Фильм получил приз Казанского фестиваля мусульманского кино, а еще выиграл приз Берлинского кинофестиваля.

Хлоя Черри в сериале «Эйфория»

А чем примечательны порноактрисы в «Эйфории»?

24-летняя Хлоя Черри (Фэй) снимается в порно с 2015 года. В ее портфолио более 500 сцен, включая работы с крупнейшими студиями мира, такими как Evil Angel, Brazzers и Tushy. Черри взяла перерыв как порноактриса, активно ведет Instagram, где продает собственные арт-работы, в свободное время смотрит художественное кино. В ее планах — попасть в следующий сезон «Американской истории преступлений» и снять документалку с комиком Бо Бёрнэмом. Есть вероятность, что и в «Эйфории», продленной на третий сезон, Черри вернется. В соцсетях создателей просят сделать Фэй постоянной героиней.

29-летняя Джесси Эндрюс (Элла), у которой несколько AVN, закончила карьеру пять лет назад. Это не первая ее роль в кино: она уже снималась с Тимоти Шаламе в «Жарких летних ночах». Роль в «Эйфории» была для нее частью продуманного публичного образа. Экс-порноактриса создала несколько модных брендов, которые носят Кардашьян–Дженнеры и сестры Хадид, а состояние Эндрюс оценивается в несколько миллионов долларов. У ее героини было меньше экранного времени, чем у Фэй, но ее тоже просят оставить в шоу. Правда, сама Джесси говорит в интервью, что скорее считает себя предпринимательницей, чем актрисой. По ее словам, секс-работников часто зовут в кино лишь для того, чтобы изображать секс и сниматься голыми.

Обе актрисы получили роль после переписки с командой сериала в Instagram. Создатель «Эйфории» Сэм Левинсон подписался на Хлою и Джесси в соцсетях, но какое-то время просто следил за ними и обменивался короткими сообщениями в сторис. А потом уже позвал на кастинг и утвердил на роли.

Появление порнозвезд в «Эйфории» не редкость, но заметное исключение из ситуаций, когда фильмы с участием актеров и актрис из кино для взрослых либо с треском проваливаются, либо становятся причиной каких-либо скандалов. Да, роли Эндрюс и Черри не кажутся значительными в сюжете сериала HBO, однако позиционирование их персонажей без объективации и без попыток заглушить их эксцентричную сексуальность для порноиндустрии возможно станет такой же революцией, какой для видимости ЛГБТ-персон стало появление трансгендерной актрисы Хантер Шафер в роли трансгендерной девушки Джулс.

Автор: Николай Чумаков

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