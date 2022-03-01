В «Эйфории» снялись две порнозвезды. Как актеры из фильмов для взрослых переходят в большое кино?

С чего все началось?

В 1984 году в Лас-Вегасе впервые провели церемонию AVN Awards — премии для актеров из индустрии для взрослых, которую называют аналогом «Оскара». Середина 1980-х стала финалом периода бума фильмов 18+, когда их показывали в кинотеатрах. Этому времени предшествовала эпоха порношика 1970-х, который повлиял на многих великих кинорежиссеров: Мартин Скорсезе отправлял главного героя «Таксиста» в кинотеатр с вывеской «ХХХ», Пол Томас Андерсон посвятил расцвету порноиндустрии «Ночь в стиле буги», где снялась актриса из фильмов для взрослых Нина Хартли, а Квентин Тарантино упоминал премьеры «грязных фильмов» в «Однажды в... Голливуде».

Благодаря золотой эпохе порно актрисы из фильмов для взрослых впервые стали появляться в большом кино. Среди первопроходцев была Мэрилин Чэмберс, прославившаяся в 1972-м благодаря классической порнографии «За зеленой дверью» (фильм показывали в кинотеатрах по всей Америке). Картина попала в золотой фонд из-за своей смелости: в ней впервые показали сцену секса между темнокожим мужчиной и белой женщиной. В 1977 году Чэмберс перешла в обычное кино — снялась у мастера ужасов Дэвида Кроненберга в его независимой картине «Бешеная». Однако впоследствии ей не удалось построить образ серьезной актрисы, хотя она продолжала сниматься вплоть до смерти в 2009 году. К сожалению, Чэмберс звали только в околоэротические и фривольные комедии, в том числе она сыграла с Сандрой Буллок в «Кто стрелял в Пэта?».

В 1970-е в США прославилась еще одна порнозвезда — Трейси Лордс. Она снималась в эротических роликах с 16 лет, а ее история потрясла всю страну. Девушка обошла ограничения с помощью фальшивых документов, но вскоре про ее возраст узнали в ФБР. После скандала Лордс завершила порнокарьеру, пошла учиться актерскому мастерству и начала сниматься в фильмах и сериалах, среди самых известных из них — «Умник» и «Плакса». В 2008 году она сыграла в комедии Кевина Смита «Зак и Мири снимают порно». 39-летняя Лорд согласилась на второстепенную роль с важным условием: никаких обнаженных сцен. «Мне правда хочется, чтобы люди обращали внимание на что-то, кроме моей груди», — говорила бывшая порноактриса.

Во Франции в конце 1970-х бывшая продавщица обуви Бриджит Ляэ стала главной звездой взрослых фильмов, однако постепенно Бриджит все чаще появлялась в сексплотейшен-фильмах и хоррорах без порнографических сцен, обретя статус культовой актрисы картин категории Б. В итоге в 1981-м она объявила, что завершает карьеру порнозвезды, продолжила сниматься в картинах про вампиров и зомби и сыграла эпизодическую роль в фильме Алена Делона «За шкуру полицейского». Спустя 10 лет Ляэ появилась в роли проститутки в экранизации романа Анаис Нин «Генри и Джун» Филиппа Кауфмана, номинированной на «Оскар», и начала работать телеведущей на французском ТВ.

В начале карьеры в порно также снимался Сильвестр Сталлоне. В 1970-м 24-летний актер появился в порнофильме «Итальянский жеребец», чтобы, как он позже признался, оплатить счета и «никого не ограбить».