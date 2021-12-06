Кто получит «Оскар»? Наши прогнозы

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Какие фильмы номинированы на «Оскар» и что точно стоит посмотреть? Почему Уилл Смит точно получит статуэтку за лучшую мужскую роль? Как устроено голосование Киноакадемии в различных номинациях? И какие картины имеют больше шансов на главный приз?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают главных номинантов на премию «Оскар» — от «Власти пса» и «Белфаста» до «CODA: Ребенок глухих родителей» — и без спойлеров рассказывают, чем они хороши.
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«Остров Бергмана» (2020)
Подкаст «Крупным планом» продолжает рубрику, в которой ведущие советуют фильмы, выходящие на Кинопоиске. В этом выпуске они рекомендуют «Остров Бергмана» (реж. Миа Хансен-Лёв) — синефильскую драму о семейной паре кинематографистов (Тим Рот и Вики Крипс), приехавших на остров Форё и переставших различать грань между реальностью и своими сценариями.
Фильм «Остров Бергмана» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
«Мама, я дома» (2021)
Второй фильм, который порекомендовали ведущие, — «Мама, я дома» (реж. Владимир Битоков). Сын водительницы автобуса погибает на войне в Сирии, и женщина пытается добиться правды у коррумпированных бюрократов. Потрясающие роли Ксении Раппопорт, Юры Борисова и Александра Горчилина.
Фильм «Мама, я дома» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов