Кто получит «Оскар»? Наши прогнозы

Подкаст «Крупным планом» продолжает рубрику, в которой ведущие советуют фильмы, выходящие на Кинопоиске. В этом выпуске они рекомендуют «Остров Бергмана» (реж. Миа Хансен-Лёв) — синефильскую драму о семейной паре кинематографистов (Тим Рот и Вики Крипс), приехавших на остров Форё и переставших различать грань между реальностью и своими сценариями.

Фильм «Остров Бергмана» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.