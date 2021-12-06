Кто получит «Оскар»? Наши прогнозы

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Крупным планом

ПодкастКто получит «Оскар»? Наши прогнозы

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

Какие фильмы номинированы на «Оскар» и что точно стоит посмотреть? Почему Уилл Смит точно получит статуэтку за лучшую мужскую роль? Как устроено голосование Киноакадемии в различных номинациях? И какие картины имеют больше шансов на главный приз?

В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают главных номинантов на премию «Оскар» — от «Власти пса» и «Белфаста» до «CODA: Ребенок глухих родителей» — и без спойлеров рассказывают, чем они хороши.

Рекомендуем посмотреть на Кинопоиске

«Остров Бергмана» (2020)

Подкаст «Крупным планом» продолжает рубрику, в которой ведущие советуют фильмы, выходящие на Кинопоиске. В этом выпуске они рекомендуют «Остров Бергмана» (реж. Миа Хансен-Лёв) — синефильскую драму о семейной паре кинематографистов (Тим Рот и Вики Крипс), приехавших на остров Форё и переставших различать грань между реальностью и своими сценариями.

Фильм «Остров Бергмана» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

«Мама, я дома» (2021)

Второй фильм, который порекомендовали ведущие, — «Мама, я дома» (реж. Владимир Битоков). Сын водительницы автобуса погибает на войне в Сирии, и женщина пытается добиться правды у коррумпированных бюрократов. Потрясающие роли Ксении РаппопортЮры Борисова и Александра Горчилина. 

Фильм «Мама, я дома» можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс по этой ссылке.

А еще у нашего подкаста есть Telegram-канал! Называется «Общим планом» — подписывайтесь на него по этой ссылке. Мы в нем делимся интересными материалами по темам выпусков, советуем фильмы и выкладываем разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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