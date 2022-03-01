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Что смотрели на Кинопоиске в феврале

По традиции рассказываем, какие фильмы и сериалы попали в топ-10 Кинопоиска в этом месяце.

Лидер февраля — российская семейная анимация «Три богатыря и Конь на троне». Это самая популярная часть богатырской франшизы на Кинопоиске: меньше чем за месяц ее посмотрело более 1 миллиона подписчиков. Таким образом, «Конь на троне» стал четвертым фильмом, достигшим этой отметки в 2022 году вместе с «Веномом 2», «Дюной» и «Главным героем».

На втором месте оказался кинокомикс Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец». На третьем — второй сезон комедийного сериала «Засланец из космоса», в котором Алан Тьюдик играет пришельца, прибывшего на Землю со специальным заданием.

Кто еще вошел в десятку?

Топ-10* фильмов и сериалов за февраль

new — новинка

Фильм/Сериал

Изменение позиции

1

«Три богатыря и Конь на троне»

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2

«Шан-Чи и легенда десяти колец»

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3

«Засланец из космоса»

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4

«Черный ящик»

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5

«Босс-молокосос 2»

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6

«Главный герой»

-3

7

«Атака титанов»

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8

«Бесконечность»

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9

«Триггер»

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10

«Будет больно»

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*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 28 февраля 2022 года.

Топ-10* фильмов и сериалов за февраль

new — новинка

Фильм/Сериал

Изменение позиции

1

«Три богатыря и Конь на троне»

new

2

«Шан-Чи и легенда десяти колец»

new

3

«Засланец из космоса»

new

4

«Черный ящик»

new

5

«Босс-молокосос 2»

new

6

«Главный герой»

-3

7

«Атака титанов»

new

8

«Бесконечность»

new

9

«Триггер»

new

10

«Будет больно»

new

*Рейтинг составлен по количеству подписчиков Яндекс Плюса (включая Плюс, Плюс Мульти с Амедиатекой и Плюс с more.tv), которые посмотрели более 2 минут фильма, сериала или мультфильма c 1 по 28 февраля 2022 года.

По сравнению с январской десяткой топ февраля почти полностью обновился. А еще он получился очень разнообразным с точки зрения жанров. Кроме перечисленных фильмов и сериала, в нем есть конспирологический триллер из Франции «Черный ящик», голливудская анимация «Босс-молокосос 2», фантастические боевики («Главный герой» и «Бесконечность»), российский детективный сериал «Триггер» и британский сериал с Беном Уишоу «Будет больно», который попал в топ-250 лучших сериалов Кинопоиска.

Кроме того, впервые в топ-10 оказалось аниме — культовая «Атака титанов». Она остается самым популярным сериалом на Кинопоиске по понедельникам. Последний эпизод четвертого, финального сезона «Атаки» выйдет 27 марта. На Кинопоиске также есть спин-оффы сериала: «Выбор без сожалений», OVA и «Потерянные девушки».

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