Что смотрели на Кинопоиске в феврале

По традиции рассказываем, какие фильмы и сериалы попали в топ-10 Кинопоиска в этом месяце.

Лидер февраля — российская семейная анимация «Три богатыря и Конь на троне». Это самая популярная часть богатырской франшизы на Кинопоиске: меньше чем за месяц ее посмотрело более 1 миллиона подписчиков. Таким образом, «Конь на троне» стал четвертым фильмом, достигшим этой отметки в 2022 году вместе с «Веномом 2», «Дюной» и «Главным героем».

На втором месте оказался кинокомикс Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец». На третьем — второй сезон комедийного сериала «Засланец из космоса», в котором Алан Тьюдик играет пришельца, прибывшего на Землю со специальным заданием.

Кто еще вошел в десятку?

По сравнению с январской десяткой топ февраля почти полностью обновился. А еще он получился очень разнообразным с точки зрения жанров. Кроме перечисленных фильмов и сериала, в нем есть конспирологический триллер из Франции «Черный ящик», голливудская анимация «Босс-молокосос 2», фантастические боевики («Главный герой» и «Бесконечность»), российский детективный сериал «Триггер» и британский сериал с Беном Уишоу «Будет больно», который попал в топ-250 лучших сериалов Кинопоиска.

Кроме того, впервые в топ-10 оказалось аниме — культовая «Атака титанов». Она остается самым популярным сериалом на Кинопоиске по понедельникам. Последний эпизод четвертого, финального сезона «Атаки» выйдет 27 марта. На Кинопоиске также есть спин-оффы сериала: «Выбор без сожалений», OVA и «Потерянные девушки».