Это не рецензия! Герой диссоциативного сериала Бена Стиллера «Разделение» Марк С. рассказывает, как он устроен

Все это сочинил сценарист Дэн Эриксон, и он-то знает, о чем говорит: когда он переехал в Лос-Анджелес, то работал на несколько компаний в унылых офисах с девяти до пяти, там эту историю и придумал. Когда сидишь вот так целый день и пялишься в монитор, хочется щелкнуть пальцами, чтобы на часах уже было пять, а ты вычеркнул этот снулый бред из жизни и шел домой.

Идея не новая. Филипу К. Дику такой сюжет пришел в голову еще в 1953-м в рассказе «Полный расчет». Там герою тоже стирали память за два года работы, и, главное, он понятия не имел, зачем на нее согласился. От жадности? Из страха? Дик имел в виду, что твое время — это ты, и, продавая себя вслепую, ты можешь сделать ошибку. Он был великий философ от поп-культуры, но моя философия в другом: отсекая память о жизни снаружи, я избегаю любых потрясений. Я буквально горя не знаю, я его выключил.

Потому что жизнь — это не коробка шоколадных конфет, что бы вам ни говорили. Вы спросите: откуда я это знаю? Ну, у меня, конечно, стерта половина личности, но я умею завязывать галстук, пользоваться часами и разбираюсь в поп-культуре. Но я не выдам вам спойлер, потому что не знаю, чем все это кончится.