Apple представил новые сериалы весны с Сэмюэлем Л. Джексоном, Джаредом Лето и Мэджиком Джонсоном

В рамках зимнего пресс-тура Ассоциации телевизионных критиков (TCA) стриминг Apple TV+ провел серию встреч с создателями своих грядущих сериалов — комедийного сай-фай-триллера «Разделение», байопика «Не сработало», драмы «Последние дни Птолемея Грея», фантастического триллера «Сияющие» и спортивного дока «Меня зовут Мэджик Джонсон». Михаил Моркин пересказывает самые интересные ответы кинематографистов, которыми они поделились во время круглых столов.
«Разделение»
Премьера: 18 февраля
В главных ролях: Адам Скотт, Бриттни Лоуэр, Патриша Аркетт, Кристофер Уокен и Джон Туртурро
В центре сюжета — компания Lumon Industries, сотрудникам которой хирургическим путем разделяют воспоминания ради «баланса между работой и личной жизнью». Дома они не помнят, что происходило с ним в течение дня на работе, и наоборот. Главный герой Марк Скаут (Адам Скотт) начинает сомневаться в правильности проведения такого смелого эксперимента, когда узнает тайну фирмы.
- Действие триллера происходит в выдуманном городе Кир, а съемки проходили в Нью-Йорке и Нью-Джерси. По словам шоураннера Дэна Эриксона, события сериала разворачиваются «примерно в наши дни».
- Чипы в головах героев переключают режимы «рабочее время / личное время», когда они поднимаются в лифте в офис. То же самое происходит на лестнице здания. Сценаристы продумали правила игры для всех фантастических элементов шоу.
- Во время написания сериала самому Эриксону было сложно найти баланс между работой и личной жизнью, потому что именно работа ему слишком нравилась.
- Продюсер и режиссер Бен Стиллер считает, что сериал заставит зрителей задуматься не только о разделении работы и личной жизни, но и о том, как они в целом проводят время и какими экзистенциальными вопросами задаются.
- «Разделение» также рассказывает о дегуманизации на работе, гигантских корпорациях и том, как работодатели видят в сотрудниках ресурс, а не людей.
- Стиллер надеется, что сериал будет состоять как минимум из трех сезонов. «На вопросы, которые останутся после просмотра первого сезона, ответит второй сезон, который, в свою очередь, задаст новые вопросы».
«Последние дни Птолемея Грея»
Премьера: 11 марта
В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, Доминик Фишбэк, Уолтон Гоггинс
Птолемей Грей (Сэмюэл Л. Джексон) — 90-летний старик, про которого забыли все родственники и друзья. Оставшийся без опекуна дементный Птолемей знакомится с подростком-сиротой Робин (Доминик Фишбэк), которой поручено за ним ухаживать. Когда Грею предлагают экспериментальное лечение, которое может ненадолго вернуть ему потерянные вспоминая, он использует шанс, чтобы расследовать смерть племянника.
- Джексон, также выступивший продюсером сериала, мечтал экранизировать роман Уолтера Мосли «Последние дни Птолемея Грея» около десяти лет. Для него это проект мечты. Дело в том, что многие родственники актера, включая его дедушку, дядю, тетю и маму, страдали от болезни Альцгеймера. Он наблюдал, как с годами из-за этого они менялись, а их здоровье ухудшалось. Для Джексона были важно рассказать зрителям о жизни людей с болезнью Альцгеймера и показать, что для них прошлое становится настоящим гораздо в большей степени, чем ежедневная рутина.
- Джексон считает, что высокое качество жизни — важнейшее благо в старости. Для хорошего самочувствия 73-летний актер советует делать упражнения, уметь заботиться о себе, ценить сон, читать и не забывать про умственную деятельность. Джексон отмечает, что в его семье все живут долго, и планирует «по крайней мере 20 лет сохранять активность».
- Актер описывает сериал как современную сказку о том, как старика волшебным образом избавили от Альцгеймера, и он смог разгадать тайну, которая не давала ему покоя многие годы.
«Не сработало»
Премьера: 18 марта
В главных ролях: Энн Хэтэуэй и Джаред Лето
Мини-сериал рассказывает об успехе, молниеносном взлете и последующем падении крупнейшей в мире сети коворкингов WeWork и отношениях ее харизматичного основателя Адама Неймана с женой Ребеккой (Джаред Лето и Энн Хэтэуэй). Из скромного стартапа компания превратилась в гиганта и оценивалась в 47 млрд долларов. Что же произошло, когда WeWork собралась выйти на IPO и ее стоимость рухнула на 85%?
- История любви Нейманов будет играет важную роль в сериале о стартапе. Именно это заинтересовало Энн Хэтэуэй в проекте. Автор сериала Дрю Кревелло считает, что такой подход отличает WeWork от историй Facebook и Uber. По его словам, история компании — это и есть история любви героев.
- Исполнители главных ролей старались рассказать историю Нейманов максимально честно. Они считают, что не стоит считать их плохими людьми просто «из-за других взглядов на мир».
- Хэтэуэй ничего не знала о WeWork до работы над сериалом, а вот Лето бывал в пространствах стартапа и нашел их «восхитительными». Актера заинтересовало то, что шоураннеры Дрю Кревелло и Ли Айзенберг пытались раскрыть Нейманов, а не выставлять их злодеями. Кревелло уверен, что зрители смогут сами решить, «являются ли Нейманы идеалистами-визионерами или циничными оппортунистами». Он отмечает, что Нейманы — очаровательные и сложные люди, у которых есть свои изъяны. «Я не считаю их преступниками и думаю, что этичность и мораль их поступков можно и нужно обсуждать. Они не в тюрьме как раз потому, что не нарушали законов», — говорит шоураннер.
- Хэтэуэй считает, что в начале пути у Нейманов были искренние намерения сделать мир лучше, но их действия, возможно, возымели обратный эффект. По словам Лето, Адам Нейман «поставил себе недостижимую цель и добился впечатляющих результатов».
- Решив превратить подкаст Wondery «Не сработало: взлет и падение WeWork» в сериал, шоураннеры изучили все статьи о WeWork, встречались с бывшими сотрудниками компании и ее инвесторами.
- Когда Джаред Лето играет реальных людей, то пытается «изучить их и изобразить с достоинством и изяществом». При этом он отмечает, что «Не сработало» — это «не документальный фильм или фотография, а импрессионистская картина».
- Ребекка Нейман — двоюродная сестра Гвинет Пэлтроу. Актриса только упоминается в первых сериях, но создатели полагают, что ее успешная карьера сильно повлияла на Ребекку, которая сама хотела стать актрисой и снимала короткометражные фильмы. Хэтэуэй отметила, что ее участие в проекте не привело к ссоре с Пэлтроу.
- Лето изучал записи выступлений Неймана, чтобы воспроизвести «израильский акцент». По словам актера, такое произношение чем-то похоже на итальянское, с которым он говорил в своем предыдущем проекте «Дом Gucci». На этот раз в распоряжении Лето была не полутораминутная запись голоса героя, а много часов материала.
«Меня зовут Мэджик Джонсон»
Премьера: 22 апреля
В главных ролях: Мэджик Джонсон
Четырехсерийный док о бывшем профессиональном баскетболисте Ирвине «Мэджике» Джонсоне, который на протяжении всей карьеры играл за клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции разыгрывающего защитника. Джонсон — пятикратный чемпион НБА, трехкратный MVP сезона, двенадцатикратный участник матча всех звезд и олимпийский чемпион 1992 года. В 1996 году он был включен в список 50 величайших игроков в истории НБА, а в 2002 году был принят в Зал славы баскетбола. После окончания карьеры Джонсон стал успешным бизнесменом, мотивационным спикером и ВИЧ-активистом.
- Мэджик Джонсон настаивает, что сериал Apple отличается от документального хита Netflix «Последний танец», посвященного другому великому баскетболисту — Майклу Джордану. По словам Мэджика, тот сериал рассказывал «только о баскетболе и стремлении Майкла побеждать», а из «Меня зовут Мэджик Джонсон» зрители узнают о семье героя, его бизнесе и отношениях с актерами и знаменитостями в разные годы карьеры. Кроме того, много внимания будет уделено жизни Джонсона с ВИЧ, который ему диагностировали 30 лет назад.
- В «Меня зовут Мэджик Джонсон» экс-спортсмен также расскажет, как атлеты могут заново найти себя после завершения спортивной карьеры. За карьерными советами к Мэджику обращались такие звезды баскетбола, как Шакил О'Нил, Коби Брайант, Дуэйн Уэйд и Грант Хилл.
- Джонсон обещает, что расскажет в сериале обо всех своих взлетах и падениях, включая неудачное ток-шоу The Magic Hour, которое с треском провалилось в конце 1990-х.
«Сияющие»
Премьера: 29 апреля
В главных ролях: Элизабет Мосс, Джейми Белл и Вагнер Моура
Экранизация романа-бестселлера Лорен Бьюкс «Сияющие». Кирби Мазрахи (Элизабет Мосс) работает в архивном отделе чикагской газеты и мечтает стать журналистом. Но на нее нападает маньяк, и Кирби чудом остается в живых, однако это сильно влияет на ее психику, и мир вокруг кажется ей нестабильным и постоянно меняющимся. Когда Кирби узнает, что недавнее очередное убийство связано с покушением на нее, она объединяется с матерым журналистом Дэном Веласкесом (Вагнер Моура) и сама начинает преследовать серийного маньяка, чтобы разобраться в прошлом и положить конец его преступлениям.
- Хотя героинь Элизабет Мосс обычно мучают и сводят с ума («Рассказ служанки», «Человек-невидимка», «Ширли»), актриса обожает ромкомы и комедии и хотела бы поработать в легком жанре.
- Шоураннер Силка Луиза рассчитывает, что зрителям будет интересно пересматривать сериал, потому что по ходу повествования появляется множество деталей, которые начинают работать по-другому при повторном просмотре.
- Элизабет Мосс всегда пытается привнести в свою игру события и переживания из собственной жизни. Она считает, что так ее игра становится «более реальной и честной». Актриса отмечает, что ей не составляет труда резко выйти из образа даже после эмоциональной сцены: «Я полностью осознаю, что притворяюсь и все вокруг нереально».
- Действие метафизического триллера разворачивается в 1990-е, поэтому героиня пользуется аналоговыми технологиями вроде микрофильмирования. Мосс и Луизе было интересно научиться с ними работать.
- Травма Кирби заключается в том, что она не знает, кто именно напал на нее. Из-за этого каждый мужчина напоминает ей о преступнике, и это сводит ее с ума.
- Сериал рассказывает о том, как пережить травму, а в нападении на героиню можно увидеть и метафору потери близкого человека или любой травмы, которая полностью переворачивает жизнь.
- Элизабет Мосс поставила пилотную серию «Сияющих», а до этого сняла три серии в четвертом сезоне «Рассказа служанки». Она считает, что длительная работа над проектом в качестве продюсера дала ей более глубокое понимание истории и героини и помогла в режиссуре и актерской игре. Главной задачей режиссера сериала Мосс считает реализацию задумки шоураннера и сценариста.
Автор: Михаил Моркин