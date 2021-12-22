Apple представил новые сериалы весны с Сэмюэлем Л. Джексоном, Джаредом Лето и Мэджиком Джонсоном

Экранизация романа-бестселлера Лорен Бьюкс «Сияющие». Кирби Мазрахи (Элизабет Мосс) работает в архивном отделе чикагской газеты и мечтает стать журналистом. Но на нее нападает маньяк, и Кирби чудом остается в живых, однако это сильно влияет на ее психику, и мир вокруг кажется ей нестабильным и постоянно меняющимся. Когда Кирби узнает, что недавнее очередное убийство связано с покушением на нее, она объединяется с матерым журналистом Дэном Веласкесом (Вагнер Моура) и сама начинает преследовать серийного маньяка, чтобы разобраться в прошлом и положить конец его преступлениям.