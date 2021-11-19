«Шоу Чашека!»: мультсериал Netflix, который будто создали в 1930-е годы

В топе российского Netflix — причудливый ретромультик «Шоу Чашека!», созданный на основе видеоигры «Cuphead». Главные герои — два брата-непоседы, конфликтующие с дьяволом и побеждающие эксцентричных злодеев. Кинопоиск разбирает «Чашека» в новой рубрике «В фокусе», в которой собираемся рассказывать о фильмах и сериалах, попавших во всеобщее внимание, и о тех, которые стоит обсудить.

О чем это

Два брата — Чашек (Cuphead) и Кружек (Mugman) — живут в уютной избушке вместе со своим опекуном, мудрым Старым Чайником. Они постоянно оказываются в центре причудливых событий: то убегают от призраков на кладбище, то враждуют с боксирующими лягушками. Но главный враг Чашека и Кружека — вездесущий дьявол. В первой серии братья забредают на странный карнавал, где все проигравшие должны отдавать ему свои души. Чашек оказывается настолько подкован в ярмарочных забавах, что дьявол вынужден опуститься до банального мухлежа. Но Кружек спасает своего брата, и с тех пор злодей пытается всеми правдами и неправдами расквитаться с гиперактивными мальчиками. В общем, все как в видеоигре «Cuphead».

Что это за игра

компьютерная игра «Cuphead»

Зубодробительный платформер «Cuphead» вышел в 2017 году, первоначально — для компьютеров на Windows и Xbox, а позже был выпущен на macOS, Nintendo Switch и Playstation. Но и пять лет назад выглядел он нарочито несовременно. Игрушка была выполнена в поджанре run-and-gun, популярном в 1980–90-е (вы можете знать «Mega Man», «Contra: Hard Corps»). Эти бегалки-стрелялки характеризуют вид на игровое поле сбоку, нехитрый набор действий (собственно, бег, прыжки и стрельба), локальный кооператив (чтобы можно было поиграть на одном экране с боевым товарищем).

Эстетика «Cuphead» относилась к эпохе еще более далекой — анимационным фильмам 1930–40-х, главными ориентирами выступили братья Флейшер и старинные мультики Disney. Выглядело это как минимум необычно: вся анимация игры была нарисована вручную, а эффекты (взрывы, бьющиеся предметы, выражения лиц) отсылали к мультфильмами про Бетти Буп, моряка Попая и ранние приключения Микки Мауса. Дополнительную атмосферу задавали пленочный ретрофильтр и задорный джазовый саундтрек. В любви к игре признавался Илон Маск, ее даже адаптировали для игры на сенсорных экранах, установленных в электрокарах Tesla. Ее также ценят критики, поставившие «Cuphead» в списки лучших игр 2017-го и лучших платформеров десятилетия, и меломаны (саундтрек попал в топ Billboard в категории «Лучшие джазовые альбомы»). Неудивительно, что в 2019 году Netflix объявил о начале работы над экранизацией «Cuphead».

Каким получился мультсериал

Вполне в духе оригинала и ретромультфильмов. Исполнительными продюсерами шоу выступили Чад и Джаред Молденхауэры, создавшие игру, а разработкой экранизации занимались Дэвид Вассон («Звездная принцесса и силы зла») и С. Дж. Кеттлер («Маска») — уважаемые люди из мира взрослой анимации. «Шоу Чашека!», как и игра, нарисовано вручную, лишь затем обработано на компьютерах и использует ряд техник 1930-х, включая «резиновый шланг» (этот анимационный стиль отличают плавные изгибы конечностей героев без прорисовки локтей и коленей). Многие персонажи из оригинала также перекочевали в мультсериал — например, боксирующие братья-лягушки Рибби и Квак, дьявол и Шестигранный король. Саундтрек сохранил изначальную свингующую игривость: композитор Эго Плам («Губка Боб квадратные штаны») использовал музыкальные наработки видеоигры и собственные идеи, вдохновленные теми же биг-бендами 1930-х, а также композициями Кшиштофа Пендерецкого и Бернарда Херрманна.

Внимание к деталям и созданию ретроатмосферы в «Шоу Чашека!» действительно на высоком уровне, однако есть сомнения, что взрослые зрители смогут полюбить это действо. Да, тут много изысканных аллюзий для знатоков истории анимации — например, отсылка к диснеевским «Танцу скелетов» (1929) или «Музыкальной стране» (1935), — но нет сквозного сюжета, как в «Рике и Морти», «Коне БоДжеке», «Аркейне» и других мультсериалах последнего времени, которые становились феноменами и большими хитами. «Чашек» выглядит как набор эпизодов — в концентрированном виде получается немного утомительно для взрослых, зато прикольно для детей. Но вот парадокс: вряд ли последние воспримут всю глубину искусной стилизации.

Что про него думают критики

«Шоу Чашека!», скорее, хвалят, но без восторгов (сейчас на Rotten Tomatoes у него 67%). Среди достоинств отмечают уважительное отношение к оригиналу и оммажи золотому веку американской анимации, однако ругают за детский тон с умеренным сюрреализмом: например, в игре в качестве босса фигурировала совершенно психоделическая трехглазая морковь, а в мультике ее нет! Впрочем, у создателей «Шоу Чашека!» впереди еще много серий (проект продлен на два сезона), а значит, есть и шанс его доработать. В ожидании новых эпизодов можно перепройти игру: 30 июня 2022 года выйдет масштабное дополнение, в котором можно будет сыграть за мисс Чашу — дебютантку из финала первого сезона нетфликсовского мультсериала.

Автор: Марат Шабаев