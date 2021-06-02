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«Джек Ричер»: идеальная экранизация культового триллера

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Версия «Джека Ричера» с актером, наконец-то соответствующим габаритами своему персонажу. И это не единственное достоинство сериала Amazon — лихого, остроумного и убойного, как боевики 1980-х.

Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

«Похоже на тетрис», — морщится миниатюрная блондинка-коп, рассматривая багажник, в который поместилось три тела с пулевыми ранениями; чьи-то ноги сложены вдвое под предельно неестественным углом. «Я это сделал уже потом», — чуть смущенно поясняет стоящий рядом гигант; в том смысле, что сначала он их убил и лишь после этого переломал ноги. Чистая правда, мы сами это видели.

Это четвертая серия «Джека Ричера», но зрителя уже мало что может удивить: число убитых и покалеченных давно стало двузначным. Начинается «Ричер» тоже с трупа: городок Мангрэйв, штат Джорджия, ночь, фигуры в белых комбинезонах расстреливают кого-то в чистом поле. Наутро в Мангрэйве появляется незнакомец, сошедший с автобуса дальнего следования; невозмутимый детина без багажа (тот самый). Не успев отведать в дайнере знаменитый на всю округу персиковый пирог, он оказывается в камере как подозреваемый. Но уже к концу первой серии превратится в главного, пусть и неофициально, следователя и на вопрос о ближайших планах будет отвечать так: «Видимо, мне придется найти виновных и убить их всех до единого».

Джек Ричер — отставной военный дознаватель, ветеран горячих точек, мастер как драки, так и дедукции. Странствующим рыцарем с зубной щеткой в кармане он ездит по Америке и помогает восстанавливать справедливость. Ричера придумал в 1997 году оказавшийся без работы англичанин Джеймс Грант, он взял игрушечный псевдоним Ли Чайлд и рублеными фразами написал от первого лица гипертрофированно американский триллер, по сути, вестерн. Именно эта дебютная книга («Этаж смерти» в русском переводе) легла в основу восьмисерийного первого сезона «Ричера». Ли Чайлд выпустил еще 25 романов (по роману в год; в последнее время в соавторстве с младшим братом, которому он собирается передать дела), так что перспективы — закачаешься.

Любой разговор про «Ричера» начинается с обсуждения размеров. Поклонники книг годами ныли из-за того, что в голливудских экранизациях на главную роль взяли Тома Круза, несмотря на то что Ричер — накачанный двухметровый блондин, что так же важно для его образа, как трубка для Холмса и усы для Пуаро. Круз успел сыграть Джека Ричера дважды — в дурном, но очаровательном одноименном фильме 2012 года (русского злодея Зэка Человека там играл Вернер Херцог) и в катастрофически бездарном сиквеле «Никогда не возвращайся». Теперь он, очевидно, действительно не вернется, поскольку Джеком занялся Amazon, и там нашли артиста, к которому не придерется ни один фан-клуб: его зовут Алан Ричсон, ему 37 лет, рост метр девяносто; до сих пор он играл в основном в сериалах про супергероев или американский футбол.

Джек Ричер любит блюз, черный кофе, собак и когда его называют просто Ричером. Его мир удобно лишен полутонов: у Джека есть союзники (обычно временные) и противники (эти долго не живут), но кто есть кто обычно понятно не сразу. В первом сезоне двое главных попутчиков Ричера — сотрудники полиции: уже упомянутая отважная блондинка (Уилла Фицджералд) и черный следователь (Малкольм Гудвин), проглотивший аршин отличник в твидовом костюме и с дипломом Гарварда. С первой герой контрастирует физически, со вторым — манерами и методами. Также нас знакомят с его боевой подругой Нигли (Мария Стэн), сквозной героиней в серии, Ричером в юбке. Что касается многочисленных злодеев, то у них есть власть и деньги, которые, впрочем, не пригодятся ни в больнице, ни в морге.

Алан Ричсон и Уилла Фицджералд

Издалека в «Ричере» можно заподозрить нечто вроде приключений техасского рейнджера Уокера: ходит по деревне шкаф, раздает всем по мордасам и переводит старушек через дорогу. Но на самом деле это скрытое сокровище Amazon, сериал уровня лучших шоу платформы. Классически выстроенная, до блеска отполированная драматургия. Достаточно изысканная детективная интрига: даже когда вроде бы станет понятно что к чему, у авторов останется пара сюрпризов. Короткие, но брутальные и эффектные драки. Море юмора. Замечательный колорит сонного южного городка — край блюза, коров и дробовиков. И фактурные артисты во главе с Ричсоном, который и правда оказался находкой на миллион: человек-гора, равно убедительный и как борец за справедливость, и как циничный убийца, и как просто хороший парень не без странностей. Можно иронизировать над мелодраматическими флешбэками в детство, или карикатурными злодеями, или смешной романтической линией, но все это в общем-то золотые законы жанра.

В «Ричере» есть та освежающая, освобождающая простота, которую в последний раз можно было почувствовать году в 1988-м в боевике, произведенном на студии Cannon: раз в десять минут герой ломает кому-нибудь лбом переносицу (серьезно, это должен быть мировой рекорд), никогда не забывая перед этим пошутить. Но при этом здесь нет глупости, высокомерного отношения к зрителю, нет желания (поскольку нет нужды) сэкономить или срезать угол. Пока это самое бодрое и обаятельное телезрелище года.

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