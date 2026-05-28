«Паук-Нуар»: Николас Кейдж примеряет супергеройскую маску

На Amazon Prime Video вышел «Паук-Нуар» — восьмисерийная стилизация под фильм-нуар пополам с супергеройским комиксом. Николас Кейдж играет необычную версию Человека-паука — ветерана Первой мировой, ставшего в 1930-е частным сыщиком.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

В Нью-Йорке времен Великой депрессии Бен Рейли (Николас Кейдж) работает частным детективом. Пятнадцать лет назад он воевал во Франции. Пять лет назад он был известен всему городу как Паук, неутомимый борец с преступностью, но, после того как он не смог спасти от гибели собственную невесту, Бен спрятал маску и без крайней необходимости перестал пользоваться своими сверхъестественными способностями.

Очередной клиент просит проследить за женой, певицей из ночного клуба Кэт Харди (Ли Цзюнь Ли). Как быстро выясняется, к браку это дело не имеет никакого отношения, зато имеет к грядущим перевыборам теряющего популярность мэра (Майкл Кострофф) и интригам в окружении могущественного гангстера Финна Берна по прозвищу Сильвермейн (Брендан Глисон), противника Рейли из его паучьего прошлого.

Пока Человек-паук готовится к скорому возвращению на большой экран, на экране малом мечет сети его нуарная версия в неожиданном исполнении Николаса Кейджа (для которого это сериальный дебют). Разобраться в переплетении комиксовых источников и копирайтов, как часто бывает, невероятно сложно. Например, Кейдж уже озвучивал Нуара в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные», но это был не совсем тот Нуар. И Бен Рейли не тот Бен Рейли, что в комиксах (клон Питера Паркера). Какое отношение главный герой «Паука-Нуара» имеет к Питеру Паркеру — вопрос дискуссионный и открытый, первый сезон дает лишь намеки. Для подавляющего большинства из нас достаточно знать, что персонаж Кейджа, как бы его ни звали, — это не тот дружелюбный сосед, которого играли Тоби Магуайр или Том Холланд, а человек из другой эпохи и с другой предысторией.

Сериал сразу вышел в двух вариантах, черно-белом и цветном; у обоих, очевидно, будут свои поклонники. Оба выглядят очень красиво, но понятно, что утопающая в контрастных тенях монохромная версия диктует несколько другое настроение, нежели раскрашенная в отчаянные, неестественные техниколоровские цвета. Жанровые пуристы будут, вероятно, ратовать за ч/б: цветной вариант кажется странным ребенком 1930-х и 1950-х. В то же время снобы лишат себя восхитительных оттенков желтого, красного и синего.

Абрахам Попула, Брендан Глисон и Джек Хьюстон Абрахам Попула, Брендан Глисон и Джек Хьюстон

Главный аттракцион «Паука», разумеется, Николас Кейдж во всем своем мерцающем великолепии. Ему дают разгуляться, и он гуляет на все: летает по крышам, растекается на барной стойке, имитирует Джеймса Кэгни и Эдварда Дж. Робинсона, говорит со смешными акцентами, изображает пьяного и так далее и так далее. Отдельный номер — когда с Кейджем происходят какие-то паучьи мутации, заставляющие его уморительно дергать руками и ногами. Герой кряхтя бросается паутиной и обладает полезным шестым чувством, но его главная суперсила, похоже, базируется на том, что никто из противников никогда не смотрит наверх. В лирических сценах Кейдж со своим паричком и печальной физиономией порой выглядит довольно нелепо (особенно в цвете!), но в целом фан-клуб нашего великого современника, конечно, будет доволен.

Сценарий собран из клише нуара с одной стороны и комиксов — с другой. Бен Рейли — классический частный сыщик а-ля Сэм Спейд или Филип Марлоу. Жалюзи на окнах, раны на душе, дыра в кармане, саркастические реплики под нос. Верная секретарша (Карен Родригес) работает в долг. Единственный приятель — пронырливый репортер (Ламорн Моррис). Этого персонажа, появлявшегося и в трилогии Сэма Рэйми, зовут Робби Робертсон; здесь он был уволен из The Daily Bugle, после того как перестал поставлять эксклюзивы о приключениях Паука, но сохранил безупречное чувство стиля в одежде и рассчитывает на камбэк. Кроме того, Бен привечает юного беспризорника-карманника.

Николас Кейдж и Карен Родригес

Глыба Глисон играет главного антагониста, ирландского гангстера (Сильвермейн, Серебряная Грива — отсылка к его живописной седине), в достаточно натуралистичной манере — не карикатурный злодей, а живой, по-своему обаятельный бандит, привыкший упиваться властью и отечественным виски. Местная фам фаталь Кэт Харди, жертва его покровительства — персонаж куда более условный. Равно как и герои со сверхспособностями. Их тут несколько, помимо Паука. Например, Джек Хьюстон (какой нуар без Хьюстона) играет романтичного Песочного человека, а малоизвестный Эндрю Льюис Колдвелл — самого противного из суперзлодеев по прозвищу Мегаватт, склонного к пустой театральщине.

В рассказанной в первом сезоне истории обидно мало оригинального, неожиданного и вообще существенного: драма за всеми цитатами и густой атмосферой едва просматривается. Но, к чести «Паука», сериал и не воспринимает себя слишком серьезно и, несмотря на отдельные мрачные повороты, вечно балансирует на грани пародии. Это не столько «Город грехов», сколько «Дик Трейси» с элементами «Кролика Роджера». А если на свете существует способ сделать «Кролика Роджера» еще лучше, то это, конечно, добавить туда Николаса Кейджа.