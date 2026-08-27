Кинопоиск

Вышел первый тизер «Восхода корпорации Vought» — приквела «Пацанов»

Обсудить0

Amazon представила первый тизер-трейлер «Восхода корпорации Vought» — приквела сатирического сериала «Пацаны».

Действие развернется в 1950-е. В центре детективного сюжета, связанного с первыми экспериментами компании Vought с препаратом V, окажутся Солдатик (Дженсен Эклс) и Гроза (Ая Кэш).

Шоураннером выступил Пол Греллонг («Пацаны», «Скорпион»). Роли в сериале также исполнили Уилл Хохман, Мэйсон Дай, Элизабет Пози и другие.

«Восход корпорации Vought» начнет выходить на Prime Video в 2027 году, точную дату старта назовут позже.

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

25 августа7
20 августа4
18 августа11
13 августа8

Главное сегодня

Вчера8
Вчера0
Вчера1
Вчера3
Вчера3
Вчера68
Вчера8
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации