Вышел первый тизер «Восхода корпорации Vought» — приквела «Пацанов»

Amazon представила первый тизер-трейлер «Восхода корпорации Vought» — приквела сатирического сериала «Пацаны».

Действие развернется в 1950-е. В центре детективного сюжета, связанного с первыми экспериментами компании Vought с препаратом V, окажутся Солдатик (Дженсен Эклс) и Гроза (Ая Кэш).

Шоураннером выступил Пол Греллонг («Пацаны», «Скорпион»). Роли в сериале также исполнили Уилл Хохман, Мэйсон Дай, Элизабет Пози и другие.

«Восход корпорации Vought» начнет выходить на Prime Video в 2027 году, точную дату старта назовут позже.