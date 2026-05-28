«Пацаны» — провокационное шоу Эрика Крипке о злых суперах — были с нами пять сезонов и семь лет. Мы уже делали видеоэссе про «Пацанов» на старте сериала, но за прошедшее время многое изменилось. Из пародии на корпоративную супергероику шоу разрослось до целой франшизы, стало источником бесчисленных мемов и, кажется, совершенно потеряло всякую остроту.
В новом видеоэссе со всеми спойлерами разбираемся, как сериал стал заложником собственного успеха, что стало с Хоумлендером и почему «Пацаны», как бы это ни было грустно признавать, испортились.
В последние пару лет мимо мемов с Хоумлендером просто невозможно было пройти, даже если вы не следили за судьбой шоу. Лучший показатель того, что герой завоевал народные симпатии. Правда, из морально неоднозначного персонажа он от сезона к сезону становился все более и более плоским — опасным безумцем, который вот-вот переступит черту. С Хоумлендером случилась классическая фландеризация, когда наиболее характерные черты персонажа преувеличиваются настолько, что он становится пародией на самого себя. Нарциссизм, мания величия, жестокость — в том, что Хоумлендер — абсолютное зло, кажется, теперь нет никаких сомнений.
В случае с героем Энтони Старра у этого есть даже более-менее убедительное объяснение. Пусть персонаж изначально был карикатурой (в частности, на идеологов правого радикализма), некоторые зрители увидели в нем себя, так что он невольно стал выразителем их чаяний. Поэтому, чтобы разночтений в трактовке героя не было, создателям не оставалось ничего другого, кроме как дискредитировать его в глазах аудитории. Зрители стали обращать внимание, что Хоумлендер в последних сезонах — просто топорная пародия на Трампа, никаких полутонов в нем не осталось. Создатели шоу подарили герою Энтони Старра унизительный во всех смыслах финал, но поверить в то, что некогда самый могущественный человек на планете буквально по щелчку пальца оказывается трусом, решительно невозможно.
Авторы: Василий Покровский, Анастасия Зайцева