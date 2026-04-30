Что смотреть дома: Кейдж-Паук, «Грация» Соррентино, «Фишер 3» с Петровым и Снигирь

На старости лет Кейдж стал Человеком-пауком, а Траволта дебютировал в режиссуре. Петров и Снигирь ищут маньяка на Алтае в сиквеле «Фишера», а Звездный городок готовится к полету на Луну в спин-оффе «Ради всего человечества». Из Канн до стримингов добрались «Два прокурора» Лозницы, а из Венеции — «Грация» Соррентино. А еще спорт: UFC, хоккей и киберспорт. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.

Главные премьеры

Кинокомикс недели: «Паук-Нуар», сериал

Николас Кейдж в роли супергероя на пенсии

Где смотреть: MGM+ и Prime Video

В центре сюжета — стареющий и невезучий частный детектив Бен Рейли (Кейдж) из Нью-Йорка 1930-х. Когда-то он был известен как Паук — единственный супергерой в городе. После личной трагедии Рейли отошел от супергеройских дел, однако в ходе расследования ему приходится вновь надеть маску Паука. Главную роль исполнил Николас Кейдж, который озвучил другую версию Нуарного Человека-паука в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные». Брендан Глисон играет главаря мафии Сильвермейна, Ли Цзюнь Ли — певицу и femme fatale, а Ламорн Моррис — журналиста-трудоголика. Орен Узил («Мачо и ботан 2», «Мортал Комбат») и Стив Лайтфут («Каратель») взяли на себя функции шоураннеров. Все восемь серий выпустят в двух форматах — черно-белом и цветном.

Александр Петров и Юлия Снигирь в продолжении детективного триллера

Где смотреть: Wink

Третий сезон популярного ретродетектива сняла Ольга Френкель («Инсомния») по сценарию Татьяны Арцеуловой, работавшей над предыдущими частями и сериалом «Русские горки». Событие переносятся в наши дни и в небольшой алтайский город. Оперуполномоченная Белова (Снигирь) и барнаульский следователь Терехов (Петров) расследуют убийство дочери чиновника, которое загадочным образом связано с нераскрытыми преступлениями местного маньяка и девочкой-маугли Тонко (Полина Гухман). В эпизодах — Игорь Миркурбанов, Никита Павленко и Таисья Калинина. Редактор Кинопоиска Никита Демченко хвалит сериал за эстетику и первоклассных артистов, но отмечает, что в первых эпизодах интриги выглядят не очень-то многообещающе.

Другие новинки

Спортивная драма о мести с Расселом Кроу

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Okko, START

Американо-австралийская драма без правил, сценарий которой написали Кроу и Дэвид Фриджерио («Территория зла», российский «Воин»). Чемпион MMA Паттон Джеймс (Дэниэл Макферсон) возвращается на ринг после десятилетней паузы, чтобы отомстить за брата. Мэлона (Моджиан Ариа) за долги мафии избил давний соперник Паттона и действующий чемпион Ксавьер Грау (Брен Фостер). Теперь они решат все разногласия на ринге. Исполнитель роли антагониста Фостер отвечал за постановку боев, а режиссером выступил Тайлер Эткинс («Бегущие за волной»).

Марио Касас в отчаянной комедии о победном банкете генерала Франко

Где смотреть: Кинопоиск, Okko — с 30 мая

Конец 1939 года. Победив в Гражданской войне, генерал Франциско Франко намерен устроить торжественный вечер в мадридском отеле «Палас». Столь ответственное дело ложится на плечи лейтенанта Сантьяго Медины (Касас) и метрдотеля Хенаро Паласоны (Альберто Сан Хуан). Им придется на время помиловать талантливых поваров из числа идеологических противников и распутать клубок из политических и романтических интриг, куда входит также план побега. Режиссер Мануэль Гомес Перейра известен по сериалу «Гранд отель», а «Ужин» получил статуэтки национальной премии «Гойя» за лучший адаптированный сценарий и костюмы.

Энди Серкис вольно экранизировал Джорджа Оруэлла

Где смотреть: Prime Video

В отличие от культового романа «1984», сатирическую повесть о восстании животных прежде экранизировали лишь дважды — в 1955-м и 1999-м. Обитатели фермы под руководством свиньи Снежка изгоняют людей, которые намеревались отправить их на убой. Однако звериное общество оказывается так же уязвимо к жажде власти, как и человеческое. Известный по роли Голлума Энди Серкис ранее снял «Маугли» и «Венома 2», где активно использовались CGI-эффекты. Его версию «Скотного двора» также отличают передовая компьютерная графика, милый дизайн персонажей и обилие физиологических шуток (сценарий писал Николас Столлер, автор из обоймы Сета Рогена и Джадда Апатоу). Голоса животным подарили Роген, Вуди Харрельсон, Стив Бушеми, Киран Калкин, Гейтен Матараццо, Гленн Клоуз и Джим Парсонс.

Космическая гонка недели: «Звездный городок», сериал

Рис Иванс в триллере с альтернативным взглядом на полет к Луне

Где смотреть: Apple TV — с 29 мая

Cпин-офф «Ради всего человечества» о советских космонавтах. Действие развернется в альтернативной истории, в которой СССР первым добрался до Луны. На этот раз космическую гонку покажут со стороны Советского Союза. По жанру авторы обещают параноидальный триллер про жизнь в закрытом военном городке. Главными героями станут руководитель космической программы (Иванс), кагэбэшница Людмила Раскова (Анна Максвелл Мартин), чиновница Ирина Морозова (Агнес О’Кейси), космонавтка Анастасия Беликова (Элис Энглерт) и инженер Сергей Никулов (Джозеф Дэвис). Британец Рис Иванс уже играл русского персонажа Григория Распутина в «King’s Man: Начало». Всего будет восемь эпизодов. Над сериалом работали соавторы оригинала Мэтт Уолперт и Бен Недиви.

Продолжение сериала со звездой «Уэнздей»

Где смотреть: Netflix, BBC

Экранизация бестселлера Холли Джексон. Старшеклассница Пиппа Фитц-Амоби (Эмма Майерс) взялась расследовать исчезновение школьной звезды Энди Белл, но поимкой виновного все не ограничилось. Пропал важный свидетель по делу, музыкант Джейми Рейнольдс (Эден Х. Дэвис), и Пиппа вместе с группой единомышленников торопится его разыскать, а заодно узнает еще больше мрачных тайн. В свежих сериях вернутся Зэйн Икбал и Генри Эштон, а среди новых актеров — Джек Роуэн из «Гангстерленда» и Фредди Ингланд.

Драмеди о друзьях и их переменчивых браках

Где смотреть: Netflix

Тина Фей («Студия 30») и Трэйси Вигфилд (новые «Четыре свадьбы и одни похороны») приготовили зрителям еще четыре незабываемых отпуска в драмеди о друзьях, чья жизнь меняется, как погодные сезоны. Ситуацию осложняет то, что одна из них беременна от покойного мужа, с которым они расстались незадолго до его гибели. В главных ролях — Фей, Уилл Форте, Колман Доминго, Марко Калвани, Керри Кенни и Эрика Хенингсен. Первый сезон приняли довольно благосклонно, обозвав «„Белым лотосом“ для бедных и пожилых».

Александр Кузнецов и Александр Филиппенко в драме о Большом терроре

Где смотреть: Prime Video

Первый за 12 лет игровой фильм Сергея Лозницы, чаще снимающего документальное кино («День победы», «Прощание со Сталиным»). 1937 год, молодой юрист Александр Корнев (Кузнецов), недавно заступивший на пост брянского прокурора, получает написанное кровью письмо репрессированного большевика Степняка (Филиппенко). С трудом добившись с ним встречи, мужчина начинает борьбу с «перегибами на местах» и намерен дойти до Сталина. В Каннах фильм получил приз Франсуа Шале (вручается проектам, подчеркивающим ценность журналистики).

Джон Траволта снял трогательное ретро о любви к авиации и кино

Где смотреть: Apple TV — с 29 мая

61-минутный режиссерский дебют 72-летнего Джона Траволты, который он снял по мотивам собственной детской книжки 1997 года. Премьера фильма прошла в Каннах, где звезда «Криминального чтива» получила почетную «Золотую ветвь». По сюжету юный любитель авиации Джефф отправляется с матерью в путешествие через всю страну в Голливуд. Милое и очень беспомощное ностальгическое кино о детстве автора, который действительно одержим авиацией. «Больше всего кино напоминает Вуди Аллена (в духе „Эпохи радио“, но без претензий на интеллектуальность): трогательное ретро под Гершвина, автобиографическое путешествие в поисках утраченного времени», — рассказывает про дебют Марат Шабаев.

Дуэт недели: «Адвокаты», сериал

Юридическая комедия с Екатериной Вилковой и Эльдаром Калимулиным

Где смотреть: «КИОН» — с 29 мая

Новый сериал Анны Пармас, в чьем послужном списке — клипы «Ленинграда», «Давай разведемся!» и «Осторожно, модерн!». Сорежиссером выступил Леонид Тележинский (третий сезон «Сеструхи»). В адвокатской конторе «Юстасс» работает безжалостная юристка Людмила (Вилкова), способная решить практически любой вопрос в рамках закона. Однако передать опыт новичку Артёму (Калимулин) оказывается не так-то просто: вчерашний студент очень верит в букву закона и не готов прибегать к уловкам и хитростям. Трение двух непохожих темпераментов будет происходить на фоне знакомых бытовых ситуаций, которые могут привести в суд. В эпизодах появятся Иван Добронравов, Анна Котова, Егор Корешков, Ирина Розанова, Сергей Романович, Милош Бикович и Аглая Тарасова.

Что еще смотреть на Кинопоиске

Фильм на выходные: «Грация»

Гуманистическая драма Паоло Соррентино о президенте, уходящем с поста

Вымышленный итальянский президент Мариано де Сантис (Тони Сервилло) готовится к пенсии, но перед этим ему предстоит выяснить отношения со смертью.

Вымышленный итальянский президент Мариано де Сантис (Тони Сервилло) готовится к пенсии, но перед этим ему предстоит выяснить отношения со смертью. Во-первых, он недавно потерял жену, во-вторых, перед ним лежат проект закона об эвтаназии и два письма о помиловании, связанных с убийством из милосердия и в качестве защиты от абьюза. Новую ленту режиссера «Молодого папы» и «Великой красоты» не выдвинули на «Оскар», зато Сервилло в Венеции наградили за главную роль. Критик Кинопоиска Станислав Зельвенский уверен, что это лучший фильм Соррентино за последнее время: «Пронзительный, смешной, серьезный там, где нужно быть серьезным».

Режиссер «Смерти Сталина» экранизирует Диккенса, а скоро возьмется за Паддингтона

Известный сатирик Армандо Ианнуччи, снявший «Вице-президента» и «В петле», напишет четвертый фильм о самом милом медвежонке как минимум Перу. Как он умеет дурачиться с классическим британским текстом, можно узнать на примере «Копперфилда», где главную роль сыграл Дев Патель. Сюжет Диккенса служит основой для музыкальной комедии, где Питер Капальди и Хью Лори соревнуются в сарказме, а Тильда Суинтон дает пинка ослу.

Драма о любви к кино, принесшая Джузеппе Торнаторе «Оскар» и каннский Гран-при жюри

27 мая итальянскому классику исполнилось 70 лет. Его второй полный метр — одна из самых успешных работ в карьере постановщика, хотя потом были «Малена» и «Легенда о пианисте». В Риме 1988 года режиссер Сальваторе ди Вита (Жак Перрен) вспоминает послевоенное детство на Сицилии, где ему, мальчику по прозвищу Тото (Сальваторе Кашо), открывал прелести синематографа киномеханик Альфредо (Филипп Нуаре). «Парадизо» также номинировался на 11 премий BAFTA и выиграл пять штук — рекорд, который только в 2023 году побил «На Западном фронте без перемен».

Спорт

Единоборства недели: UFC в Макао и бокс в Екатеринбурге

Павлович и Бивол возвращаются

В главном бою UFC Fight Night в Макао встретятся бывший чемпион легчайшего веса Дейвесон Фигейредо и мастер ушу-саньда Ядонг Сонг. Обоим нужно яркое выступление, учитывая рекорд — по одной победе в последних трех боях. Также на турнире состоится бой Сергея Павловича и Таллисона Тейшейры. Российский тяжеловес постарается одержать третью подряд победу и вернуться в чемпионскую гонку.

Предварительный кард начнется в 11 утра 30 мая. Бои главного карда стартуют в 14:00 по Москве. В записи турнир будет доступен пользователям с подпиской «Матч Максимум».

В субботу вечером в Екатеринбурге Дмитрий Бивол проведет защиту пояса чемпиона в полутяжелом весе IBF и WBA. После успешного реванша Бивола против Артура Бетербиева прошло больше года. Теперь его соперник — 28-летний боксер из Германии Михаэль Айферт, не проигрывающий с 2021 года.

Хоккей недели: финал чемпионата мира

Сказка США или реванш Канады?

30 июня на чемпионате мира по хоккею состоятся полуфиналы, а вечером 31 мая — финал. Канада и США сойдутся уже на стадии четвертьфиналов: канадцы могут выбить из розыгрыша действующего олимпийского чемпиона и помешать сделать золотой дубль. Швейцария идеально прошла групповой этап, выиграв все семь матчей. Но главная сенсация турнира — Норвегия, которая финишировала в группе выше Чехии, Швеции и Словакии.

Киберспорт недели: Blast Slam VII в Копенгагене

Двенадцать команд и 1 млн долларов

Кинопоиск продолжает показ турниров ведущего киберспортивного оператора BLAST. Прямо сейчас Team Yandex и еще 11 топовых команд играют групповой этап Blast Slam VII в дисциплине Dota 2.

31 мая состоятся матчи плей-ин. А плей-офф, игры которого проводятся в офлайн-формате, стартует 4 июня в Копенгагене. Призовой фонд престижного турнира составляет 1 млн долларов, лучшая команда заберет 300 тысяч.

Автор: Михаил Моркин, Алексей Филиппов, Артур Ковтуненко

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images, RvS.Media / Monika Majer / Getty Images